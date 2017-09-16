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 Политика Украины
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 Приказ стрелять по активистам Майдана давали Янукович, Захарченко и Якименко, - Луценко

майдан снайпер

Уголовное производство, в котором экс-президент Украины Виктор Янукович, бывший глава МВД Виталий Захарченко и экс-глава Службы безопасности Украины Александр Якименко обвиняются в причастности к расстрелам на Майдане Независимости в феврале 2014 года, будет передано в суд в конце сентября нынешнего года.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой
на Интерфакс-Украина.

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"В конце этого месяца мы отправим в суд дело по тем, кто дал приказ стрелять (на Майдане - Ред.). По нашей версии, это экс-президент Янукович, экс-глава МВД Захарченко и экс-глава СБУ Якименко", - отметил Генпрокурор.

Луценко также указал, что уже фактически завершено расследование "почти всех, кроме отдельных случаев", в отношении окружения В.Януковича. "Следствие завершено, наступает фаза судебных процессов", - добавил он.

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"116 лиц находятся в судах по делам Майдана, в том числе убийцы", - привел данные Генпрокурор.

Напомним, по данным Генпрокуратуры, всего во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек, из них 104 погибли.
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Побег Януковича организовали генерал РФ и охранник Путина - следствие

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Следствие установило личности российского генерала и охранника президента РФ Владимира Путина, организовывавших переправку бывшего президента Украины Виктора Януковича в Россию в 2014 году.
Об этом заявил прокурор департамента специальных расследований Генпрокуратуры Алексей Донской в интервью российскому изданию "Новая газета".
Донской сообщил, что Янукович в феврале 2014 дважды был на территории РФ.
"Первый раз - в ночь с 22 на 23 февраля 2014 года. Из поселка Урзуф Донецкой области, что на побережье Азовского моря, его вместе с Клюевым, частью личной охраны и сопровождающими лицами (речь идет о сожительнице Януковича, Любови Полежай. - ред.) двумя вертолетами ВС России перебросили в Ейск. Как эти вертолеты не обнаружили украинские пограничники - вопрос открытый", - сказал он.
"На территории Российской Федерации Янукович находился десять-двенадцать часов, совершил внутренний перелет по стране, из Ейска в Анапу, уже на военно-транспортном самолете. Встречался ли с кем-то из российской власти, на сегодня не доказано", - добавил Донской.
Он рассказал, что около 13.00 по Киеву Янукович вылетел из Анапы в Гвардейское, на военный аэродром под Симферополем, который в то время арендовал Черноморский флот России.
"В Крыму, на базе флота, находился до ночи с 23 на 24 февраля, и уж тогда военным кораблем ЧФ отправился снова на территорию Федерации. У нас есть доказательство относительно генерала российской армии, что руководил операцией перемещения Януковича из Донецкой области в Краснодарский край и оттуда в Крым. Установлена и личность человека из охраны президента России. Эти двое курировали группу исполнителей, одновременно координируя их действия с начальником охраны Януковича Кобзарем и сотрудником охраны Бернацким", - сказал он.
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Юра, сажать их надо было давно и на большие сроки с полной конфискацией вплоть до пятого колена. куй железо пока горячо, говорит нам народная мудрость. по горячим следам надо было идти и в том смятении и психологическом надломе все ясно стало бы после первой очной ставки.
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ястно одно. сейчас до власти дорвались твари которых нужно просто -убивать без разбора и пощады
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Луценко сказочник знатный. Но как-то не очень ему верится в данном вопросе, после того как авторитетные люди заявляют о том, что он на Майдане говорил: "завтра будет оружие и оно будет стрелять".
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" авторитетные люди" - это кагэбэшники из мацковии или хряковские ?
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Молодец Югик, передавай уже быстрее материалы в скайп!
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Надо же, все-таки сумели. Ведь могут, когда захотят. Это все равно, что сказать - Германия напала на ссср.
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Или мне вспомнился советский фильм про индейцев, не помню названия, так один из племени по кличке красноречивый вышел и сказал, "Солнце вышло, людям тепло, тепло". И всё племя в овациях.
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Исчезновению призидента Януковича предшествовала череда трагических событий на Майдане.

Самым драматичным этапом Революции Достоинства стали события в Киеве 18-20 февраля. В эти дни погибло около ста протестующих и больше двухсот были ранены.
18 февраля ситуация в столице резко обострилась. Начался массовый расстрел безоружных людей. Этот день вошел в историю под названием "кровавый вторник". Утром протестующие начали шествие в Раду, где депутаты должны были рассмотреть изменения в Конституцию относительно ограничения полномочий президента.
По указанию тогдашнего спикера Владимира Рыбака канцелярия ВР отказывалась регистрировать этот документ, что вызвало возмущение протестующих и привело к очередным столкновениям с силовиками. В течение дня в ходе столкновений протестующих оттеснили к Майдану, более 20 человек были цинично застрелены. Тысячи беркутовцев стреляли по людям из автоматов очередями.


Посмотрите какая огромная толпа криминальных беркутовцев холуев власти барыг и ворюг: януковича, пшонки, захарченко, ФСБешник Калинин - по совместительству глава СБУ при Януковиче.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПриказ стрелять по активистам Майдана давали Янукович, Захарченко и Якименко, - Луценко
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