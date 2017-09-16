 Приказ стрелять по активистам Майдана давали Янукович, Захарченко и Якименко, - Луценко

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой
на Интерфакс-Украина.
"В конце этого месяца мы отправим в суд дело по тем, кто дал приказ стрелять (на Майдане - Ред.). По нашей версии, это экс-президент Янукович, экс-глава МВД Захарченко и экс-глава СБУ Якименко", - отметил Генпрокурор.
Луценко также указал, что уже фактически завершено расследование "почти всех, кроме отдельных случаев", в отношении окружения В.Януковича. "Следствие завершено, наступает фаза судебных процессов", - добавил он.
"116 лиц находятся в судах по делам Майдана, в том числе убийцы", - привел данные Генпрокурор.
Напомним, по данным Генпрокуратуры, всего во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек, из них 104 погибли.
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Следствие установило личности российского генерала и охранника президента РФ Владимира Путина, организовывавших переправку бывшего президента Украины Виктора Януковича в Россию в 2014 году.
Об этом заявил прокурор департамента специальных расследований Генпрокуратуры Алексей Донской в интервью российскому изданию "Новая газета".
Донской сообщил, что Янукович в феврале 2014 дважды был на территории РФ.
"Первый раз - в ночь с 22 на 23 февраля 2014 года. Из поселка Урзуф Донецкой области, что на побережье Азовского моря, его вместе с Клюевым, частью личной охраны и сопровождающими лицами (речь идет о сожительнице Януковича, Любови Полежай. - ред.) двумя вертолетами ВС России перебросили в Ейск. Как эти вертолеты не обнаружили украинские пограничники - вопрос открытый", - сказал он.
"На территории Российской Федерации Янукович находился десять-двенадцать часов, совершил внутренний перелет по стране, из Ейска в Анапу, уже на военно-транспортном самолете. Встречался ли с кем-то из российской власти, на сегодня не доказано", - добавил Донской.
Он рассказал, что около 13.00 по Киеву Янукович вылетел из Анапы в Гвардейское, на военный аэродром под Симферополем, который в то время арендовал Черноморский флот России.
"В Крыму, на базе флота, находился до ночи с 23 на 24 февраля, и уж тогда военным кораблем ЧФ отправился снова на территорию Федерации. У нас есть доказательство относительно генерала российской армии, что руководил операцией перемещения Януковича из Донецкой области в Краснодарский край и оттуда в Крым. Установлена и личность человека из охраны президента России. Эти двое курировали группу исполнителей, одновременно координируя их действия с начальником охраны Януковича Кобзарем и сотрудником охраны Бернацким", - сказал он.
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Самым драматичным этапом Революции Достоинства стали события в Киеве 18-20 февраля. В эти дни погибло около ста протестующих и больше двухсот были ранены.
18 февраля ситуация в столице резко обострилась. Начался массовый расстрел безоружных людей. Этот день вошел в историю под названием "кровавый вторник". Утром протестующие начали шествие в Раду, где депутаты должны были рассмотреть изменения в Конституцию относительно ограничения полномочий президента.
По указанию тогдашнего спикера Владимира Рыбака канцелярия ВР отказывалась регистрировать этот документ, что вызвало возмущение протестующих и привело к очередным столкновениям с силовиками. В течение дня в ходе столкновений протестующих оттеснили к Майдану, более 20 человек были цинично застрелены. Тысячи беркутовцев стреляли по людям из автоматов очередями.
Посмотрите какая огромная толпа криминальных беркутовцев холуев власти барыг и ворюг: януковича, пшонки, захарченко, ФСБешник Калинин - по совместительству глава СБУ при Януковиче.
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