 "Не верь этому меморандуму, тебя обманут", - Кучма рассказал о предупреждении Миттерана по реализации гарантий Будапештского соглашения

Об этом заявил второй президент Украины Леонид Кучма на 14-м ежегодном форуме Ялтинской европейской стратегии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.net.
"В 1994 году я приезжал во Францию и президент Миттеран сказал мне: Сынок, не верь этому меморандуму, тебя обманут", - рассказал Кучма.
По его словам, тогда он не поверил аргументам французского президента, однако 20 лет спустя Украину действительно обманули с гарантиями по Будапештскому меморандуму.
Кучма отметил, что нарушение гарантий Украине нанесло удар по режиму нераспространения ядерного оружия и спать спокойно могут лишь страны с ядерным оружием.
"Как мир теперь должен относиться к странам, которые добровольно отказались от ядерного оружия", - задал риторический вопрос второй президент Украины.
Будапештский меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) - межгосударственный документ, гарантирующий соблюдение положений Заключительного акта ОБСЕ, Устава ООН и ДНЯО в отношении Украины как не обладающего ядерным оружием государства-участника Договора. Подписан 5 декабря 1994г. лидерами Украины, США, России и Великобритании.
Франция и Китай - два других участника ДНЯО, обладавшие на момент подписания Будапештского меморандума ядерным оружием, предоставили аналогичные гарантии, сделав соответствующие заявления, но не поставили свои подписи под этим документом.
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Или вы ударили бы по Москве и вообще всю Украину превратили бы в ядерную пустошь?
Вам оружие давать нельзя. Вы друг-друга перебьёте.
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