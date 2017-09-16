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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Будапештское соглашение (84) Кучма (1791) разоружение (32) ядерное оружие (513)

 "Не верь этому меморандуму, тебя обманут", - Кучма рассказал о предупреждении Миттерана по реализации гарантий Будапештского соглашения

кучма

В 1994 году французский президент Франсуа Миттеран заявил Леониду Кучме о том, что подписанты Будапештского меморандума не будут его выполнять и обманут Украину с реализацией гарантий.

Об этом заявил второй президент Украины Леонид Кучма на 14-м ежегодном форуме Ялтинской европейской стратегии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.net.

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"В 1994 году я приезжал во Францию и президент Миттеран сказал мне: Сынок, не верь этому меморандуму, тебя обманут", - рассказал Кучма.

По его словам, тогда он не поверил аргументам французского президента, однако 20 лет спустя Украину действительно обманули с гарантиями по Будапештскому меморандуму.

Кучма отметил, что нарушение гарантий Украине нанесло удар по режиму нераспространения ядерного оружия и спать спокойно могут лишь страны с ядерным оружием.

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"Как мир теперь должен относиться к странам, которые добровольно отказались от ядерного оружия", - задал риторический вопрос второй президент Украины.

Будапештский меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) - межгосударственный документ, гарантирующий соблюдение положений Заключительного акта ОБСЕ, Устава ООН и ДНЯО в отношении Украины как не обладающего ядерным оружием государства-участника Договора. Подписан 5 декабря 1994г. лидерами Украины, США, России и Великобритании.

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Франция и Китай - два других участника ДНЯО, обладавшие на момент подписания Будапештского меморандума ядерным оружием, предоставили аналогичные гарантии, сделав соответствующие заявления, но не поставили свои подписи под этим документом.
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Я бы еще добавил, что не только обманут, но и будут стремиться развалить государство или как минимум держать его слабым с помощью венецианских инструментов.
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Да не было там в Будапештском меморандуме никаких гарантий для Украины кроме в случае нападения на Украину стороны подписанты Великобритания, США и рф собирают консультации. Кучма ядерное оружие просрал, там рашка дала маленькую компенсацию за него в виде поставок рашен ядерного топлива для украинских АЭС и всё. Нафталиновый брехун Кучма.
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такой документ нужно было лет 20 рассматривать по бесконечным комитетам, обещая когда-то подписать, а не блять галопом они куда-то спешили.
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Украинцы, а зачем вам ядерное оружие? Что вы делали бы с ним? Ударили по по Крыму и Донбассу? И положили бы миллионы своих сограждан, а потом жили бы рядом с радиоактивным кладбищем? У вас после Чернобыля, что иммунитет к радиации выработался?

Или вы ударили бы по Москве и вообще всю Украину превратили бы в ядерную пустошь?

Вам оружие давать нельзя. Вы друг-друга перебьёте.
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Нужно было отдавать в обмен на вступление Украины в НАТО.Или вообще не отдавать.
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Вот те на,в 56 лет Кучму назвали сынком.... Ему что,сопельки никто не вытер?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Не верь этому меморандуму, тебя обманут", - Кучма рассказал о предупреждении Миттерана по реализации гарантий Будапештского соглашения
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