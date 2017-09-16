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Все про:нападение (1705) оппозиция (5923) Россия (72286) Навальный (379)

 Железной трубой по голове избит начальник московского штаба Навального

На главу московского штаба российского оппозиционного политика Алексея Навального Николая Ляскина напали недалеко от здания штаба.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Медуза".

Нападение произошло на улице Гиляровского около 19:10 15 сентября, когда Ляскин и активист штаба Артем Просяков вышли "забрать газеты из машины". Преступник подошел к ним сзади и ударил Ляскина по голове металлической трубой, завернутой в бумагу. Второй удар пришелся Ляскину по плечу, после чего нападавший кинул трубу в сторону Просякова и убежал.

О случившемся сам Ляскин сообщил в твиттере. "Только что на меня сзади напал ублюдок. Ударил несколько раз железной трубой. И убежал", - написал он в 19:19.

Чуть позже Просяков уточнил, что у Ляскина "большая гематома".

Он также рассказал, что в соседнем кафе, куда он зашел за льдом (чтобы приложить к гематоме на голове Ляскина), сидело несколько мужчин, которые при виде него "резко побежали наверх". У одного из них он заметил кобуру с пистолетом.

Просяков также рассказал, что сотрудники полиции не хотели приезжать по вызову: после звонка по номеру 112 ему перезвонил участковый и предложил им с Ляскиным самостоятельно дойти до ОВД, сославшись на то, что наряд долго ждать.

Ляскин получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. У него также диагностировали ушиб и ссадину мягких тканей затылочной области. Ляскина обследовали в институте им. Склифософского, куда его доставила "скорая помощь". Затем он, по собственным словам, до двух часов ночи находился в ОВД по Мещанскому району, составляя заявление о нападении, общаясь со следователем и дознавателями.

Полиция возбудила дело по статье "Хулиганство". Защита Николая Ляскина намерена добиваться переквалификации уголовного дела - юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил, что будет настаивать на передаче дела в СК РФ для расследования по статье "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения деятельности либо из мести за такую деятельность" (часть 1 статьи 277 УК РФ). По мнению Жданова, нападение на Николая Ляскина - это "результат бездействия полиции в отношении отбросов, которые устраивали нападения ранее".
Как рассказал сам Ляскин, в ОВД полицейские взяли показания у него и у свидетеля и сообщили, "что есть даже какие-то зацепки". Его заместитель в штабе Навального Виталий Серуканов сообщил, в соседнем дворе со штабом следователи обнаружили чьи-то вещи, сложенные под деревом - в частности, рюкзак со спортивной одеждой, перчатками и спреем.

По мнению Ляскина, нападение, скорее всего, связано со стартом нового этапа кампании Алексея Навального, в том числе с началом очередной поездки политика по регионам РФ (15 сентября Навальный провел митинг в Мурманске) и началом верификации подписей за его выдвижение на выборах.

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Спроби утилізації кацапні мене зовсім не цікавлять.. Результату немає - про що писати?
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У кацапов я смотрю веселье не прекращается..
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ЧИПсик , ты всё ещё ,,кукарекаешь,, во славу рАссейки ???!!!!)))). Приветик тебе ,,жаркий,, от Ккарапуза...))))))).
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ЧИПсик ,- это бывший вертухай , который постоянно тусуется на славном сайте газеты ,,СЕГОДНЯ,,.... папик сЭпарика .... ярый путиносос .. да и прирождённый СТУКАЧ ... то бишь сэксот ... осведомитель ... нытик .... чмо ....
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всего то , главное чтобы не курили в не положенных местах , а железкой по кумполу - для московии это норма
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вот зачем ця пурга мокшанська нам?навальный не демократ.
более-менее мозги на месте у каспарова и сотника,остальные дно.
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А если бы на месте нападавшего был кто-то из нукеров Кадырова, то мужику и голову могли отрезать. Таковы, увы, реалии Кацапстана...
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Так, Кадиров наступний президент. Правда, х-ло може замочити його в сортирі.
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Пригласите этого расеянскаго багатыря в Киев и пусть он это действие совершит против кивы, катмандинского, плейшнера, антошки да и еще с десятка два дебилоидов из БПП и НФ.
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навальный, отвальный, провальный, завальный - какая наx#й разница. что за новость?
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Внимательнее надо быть, а не иплом щелкать.
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а нам що до цього? хоч би й забили....нахер.
одним москаликом менше було б.
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Навальный говорил крымнаш...вот,мы добавим бетонной сваей по репе
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- Паниковского бьют! - закричал Балаганов, картинно появляясь в дверях.
- Уже? - деловито спросил Бендер. - Что-то очень быстро.
- Паниковского бьют! - с отчаянием повторил рыжий Шура. - Возле "Геркулеса".
- Чего вы орете, как белый медведь в теплую погоду? - строго сказал Остап. - Давно бьют?
- Минут пять.
- Так бы сразу и сказали. Вот вздорный старик! Ну, пойдем полюбуемся.
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Если полтора дюйма то это вполне серьёзно. Если меньше то просто хулиган
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https://www.youtube.com/watch?v=UDDHZmT-1rU
Соловьиный помет №2

Про фото с выставки "Импортозамещение 2017" и что бывает когда в голове телевизор.
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Пох как-то, это же не бутерброд с колбасой чтобы его жалеть
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делитанты))))
кончать нужно арматурой
а пугать - черенок от лопаты самое оно))
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Демократия во всей кремлевской красе. Кого тут достали политические репрессии "барыжной власти"? Сааку? Бабу люлю? Жопоблок?
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Нет никакого "обманутого" расейского народа, есть сборище кровопийц и ублюдки выражающие волю этого сборища. Да, есть большая часть московитов которые безразличны к этим процессам, но вина их от этого только больше. Как должны поступать Русичи именуемые ныне Украинцами с этой падалью, ответ очевиден...
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Историю не знают, о кистенях забыли. Труба - это несакрально и безскрепно.
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Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Чо не смеетесь? Не смешно? Ета Рассия! (с)
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Это тот Навальный, который современное издание попа Гапона?
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Это тот, который орёт, шо хуйловские олигархи на рашке коррупцию развели, "бабки" в Лондон и Таскану вывозят, вместо того, чтоб с лопат холопам раздавать на площадях, и вообще крепить боевую мощь. Не наш человек короче.
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Абы хотели, захерячили бы. Наваленый думает поднять рейтинг, который у него в х..уйлобаде нулевой.
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Мало дали. Оппозицію в московії треба винищувати. Чим більше путинізму, тим надійніше вона сдохне.
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били меня в Гадяче как-то палкой по репе - полная отклюка сразу. А здесь аж несколько раз приложились железной трубой и поциент на ногах, чирикая в твитерах... Сам себя, скорей всего для рейтинга, ящетаю...
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Какая у вас интересная жизнь. В Гадяче, палкой по репе. Жесть.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЖелезной трубой по голове избит начальник московского штаба Навального
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