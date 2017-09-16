 Железной трубой по голове избит начальник московского штаба Навального

Нападение произошло на улице Гиляровского около 19:10 15 сентября, когда Ляскин и активист штаба Артем Просяков вышли "забрать газеты из машины". Преступник подошел к ним сзади и ударил Ляскина по голове металлической трубой, завернутой в бумагу. Второй удар пришелся Ляскину по плечу, после чего нападавший кинул трубу в сторону Просякова и убежал.
О случившемся сам Ляскин сообщил в твиттере. "Только что на меня сзади напал ублюдок. Ударил несколько раз железной трубой. И убежал", - написал он в 19:19.
Только что на меня сзади напал ублюдок. Ударил несколько раз железной трубой. И убежал pic.twitter.com/kfaw3NurRw- Николай Ляскин (@nlyaskin) 15 сентября 2017 г.
Чуть позже Просяков уточнил, что у Ляскина "большая гематома".
Приехала скорая, у Коли большая гематома- Prosyakov (@prosyakov) 15 сентября 2017 г.
Он также рассказал, что в соседнем кафе, куда он зашел за льдом (чтобы приложить к гематоме на голове Ляскина), сидело несколько мужчин, которые при виде него "резко побежали наверх". У одного из них он заметил кобуру с пистолетом.
После удара зашел в это кафе за льдом для колиной головы, за этим столом сидели два мурла... pic.twitter.com/qBdnAvY39l- Prosyakov (@prosyakov) 15 сентября 2017 г.
Просяков также рассказал, что сотрудники полиции не хотели приезжать по вызову: после звонка по номеру 112 ему перезвонил участковый и предложил им с Ляскиным самостоятельно дойти до ОВД, сославшись на то, что наряд долго ждать.
Приехала скорая, у Коли большая гематома- Prosyakov (@prosyakov) 15 сентября 2017 г.
Ляскин получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. У него также диагностировали ушиб и ссадину мягких тканей затылочной области. Ляскина обследовали в институте им. Склифософского, куда его доставила "скорая помощь". Затем он, по собственным словам, до двух часов ночи находился в ОВД по Мещанскому району, составляя заявление о нападении, общаясь со следователем и дознавателями.
Полиция возбудила дело по статье "Хулиганство". Защита Николая Ляскина намерена добиваться переквалификации уголовного дела - юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил, что будет настаивать на передаче дела в СК РФ для расследования по статье "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения деятельности либо из мести за такую деятельность" (часть 1 статьи 277 УК РФ). По мнению Жданова, нападение на Николая Ляскина - это "результат бездействия полиции в отношении отбросов, которые устраивали нападения ранее".
Как рассказал сам Ляскин, в ОВД полицейские взяли показания у него и у свидетеля и сообщили, "что есть даже какие-то зацепки". Его заместитель в штабе Навального Виталий Серуканов сообщил, в соседнем дворе со штабом следователи обнаружили чьи-то вещи, сложенные под деревом - в частности, рюкзак со спортивной одеждой, перчатками и спреем.
Нападение на Николая Ляскина это, естественно, результат бездействия полиции в отношении отбросов, которые устраивали нападения ранее.- Ivan Zhdanov (@IoannZH) 15 сентября 2017 г.
Полиция осмотрела рюкзак, там спортивная одежда, перчатки, спрей. И это всё в 200 метрах от места нападения. Странно очень всё.- Виталий Серуканов (@serukanov_v) 15 сентября 2017 г.
По мнению Ляскина, нападение, скорее всего, связано со стартом нового этапа кампании Алексея Навального, в том числе с началом очередной поездки политика по регионам РФ (15 сентября Навальный провел митинг в Мурманске) и началом верификации подписей за его выдвижение на выборах.
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более-менее мозги на месте у каспарова и сотника,остальные дно.
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одним москаликом менше було б.
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- Уже? - деловито спросил Бендер. - Что-то очень быстро.
- Паниковского бьют! - с отчаянием повторил рыжий Шура. - Возле "Геркулеса".
- Чего вы орете, как белый медведь в теплую погоду? - строго сказал Остап. - Давно бьют?
- Минут пять.
- Так бы сразу и сказали. Вот вздорный старик! Ну, пойдем полюбуемся.
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Соловьиный помет №2
Про фото с выставки "Импортозамещение 2017" и что бывает когда в голове телевизор.
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кончать нужно арматурой
а пугать - черенок от лопаты самое оно))
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