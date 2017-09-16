 Железной трубой по голове избит начальник московского штаба Навального

Только что на меня сзади напал ублюдок. Ударил несколько раз железной трубой. И убежал pic.twitter.com/kfaw3NurRw - Николай Ляскин (@nlyaskin) 15 сентября 2017 г.

Приехала скорая, у Коли большая гематома - Prosyakov (@prosyakov) 15 сентября 2017 г.

После удара зашел в это кафе за льдом для колиной головы, за этим столом сидели два мурла... pic.twitter.com/qBdnAvY39l - Prosyakov (@prosyakov) 15 сентября 2017 г.

Приехала скорая, у Коли большая гематома - Prosyakov (@prosyakov) 15 сентября 2017 г.

Нападение на Николая Ляскина это, естественно, результат бездействия полиции в отношении отбросов, которые устраивали нападения ранее. - Ivan Zhdanov (@IoannZH) 15 сентября 2017 г.

Полиция осмотрела рюкзак, там спортивная одежда, перчатки, спрей. И это всё в 200 метрах от места нападения. Странно очень всё. - Виталий Серуканов (@serukanov_v) 15 сентября 2017 г.