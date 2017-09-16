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 Российская резолюция о миротворцах на Донбассе - это политическая ловушка, - Яценюк

яценюк

Российский проект резолюции о миротворческой миссии на Донбассе, который РФ внесла в Совбез ООН, - это политическая ловушка.

Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, отвечая на вопросы журналистов в рамках Четырнадцатой ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) 16 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НФ.

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"Мы не можем согласиться на один пункт, предложенный Россией", - отметил политик.

"Россия внесла резолюцию о миротворческой миссии на территории Украины. Россия и мир - эти понятия никаким образом не сопоставимы. Россия это сделала исключительно с одной целью - создать новое политическое игрище вокруг агрессии против Украины", - подчеркнул Яценюк.

Он подчеркнул, что этой резолюцией РФ "хочет показать, что они миротворцы": "Мы увидели, что они "миротворцы." Их танки, их солдаты, их армия, которая присутствует в Украине. Россия не была и не будет никогда миротворцем".

Кроме того, по убеждению Арсения Яценюка, РФ хочет продемонстрировать, "что этот конфликт не имеет отношения к России, а что это внутриукраинский конфликт". "Я расцениваю российскую резолюцию о миротворцах как политическую ловушку. Мы не можем согласиться на один пункт, предложенный Россией", - подчеркнул Яценюк.

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Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что Россия согласилась на Минские соглашения, первое и ключевое условие которых - прекращение огня: "Почему в течение двух лет президент Путин не выполнил первую предпосылку для того, чтобы двигаться дальше в деэскалации конфликта? Потому что он в этом не заинтересован. И это еще раз подтверждает: Россия внесла эту резолюцию только с одной целью - показать, будто они миротворцы, а дальше - иметь хаос внутри Украины, который Россия будет контролировать через своих военных в Луганске и в Донецке".

"Относительно вообще миротворческой миссии. У нас нет внутреннего конфликта в стране, и я хочу понять, что эта миротворческая миссия даст", - добавил он.

Арсений Яценюк также подчеркнул, что в проекте резолюции Россия предлагает разместить миротворцев на так называемой линии соприкосновения: "Путин забыл: у нас граница в совсем другом месте. Это тот рубеж, через который он отправляет своих бандитов, свои танки и войска. Там должна быть так называемая миротворческая миссия для того, чтобы контролировать исключительно границу. А внутри Украины у нас есть все возможности для того, чтобы установить мир и стабильность".

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"Ключевое условие в установлении мира и стабильности - это не резолюция Совета безопасности ООН о миротворцах, а немедленный вывод российских войск с территории Украины. И это будет лучшее решение", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

Напомним, 22 августа президент Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.

В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.

Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.
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