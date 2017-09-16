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 Политика Украины
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Все про:НАТО (5738) Яценюк (8455) YES (54)

 Яценюк на YES: "Украина должна стать членом НАТО"

яценюк

Украина - единственная страна в Европе, которая остановила регулярную российскую армию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта", об этом заявил лидер политсилы Арсений Яценюк в ходе дискуссии "Безопасность для Украины: в поисках решений, которые будут работать" в рамках Четырнадцатой ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES).

Яценюк подчеркнул, что сегодня мир предстал перед глобальными вызовами, "начиная от российской агрессии и заканчивая Северной Кореей": "Мир переживает потрясения".

"Прежде всего нам нужно сделать выводы из нашего прошлого. В 1994 году Украина подписала печально известный Будапештский меморандум. Мы отказались от третьего по величине ядерного арсенала в мире. Подписанты этого меморандума гарантировали территориальную целостность и независимость Украинскому государству. И в результате мы временно потеряли Крым, Донецк и Луганск. И Россия, одна из подписантов этого меморандума, вторглась в независимую страну и перерисовала границы после Второй мировой войны. Это очень плохой знак для мирового сообщества", - подчеркнул лидер НФ.

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Яценюк считает, что необходимо найти общий ответ на нынешние глобальные вызовы: "Нет другого общего ответа, кроме как сильный НАТО. По моему мнению, для всех стран-членов НАТО, для всех партнеров важно очень четко сказать - придет время, и Украина станет членом Альянса".

Он отметил, что Украина выполнит все критерии НАТО, в частности по финансированию: "Вам нужно тратить 2 процента ВВП, а моя страна тратит 5 процентов ВВП на нашу безопасность и армию".

Не все в НАТО с радостью воспринимают идею членства Украины, отметил лидер НФ. "Однако еще раз подчеркну, что в 2008 году в Бухаресте мы обратились к НАТО относительно плана членства, и не получили его. В результате мы получили российскую агрессию против Грузии и вторжение России в Украину", - заявил он.

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"Нам необходимо очень сильное лидерство в мире. Нужна также очень сильная политика НАТО. Украина должна стать членом НАТО. На этом пути нам необходимо усовершенствовать свою армию и уравнять ее стандарты со стандартами НАТО. Это план действий, одобренный моей страной, и это единственный путь для Украины, и не только для Украины. Мы защищаем границы ЕС и НАТО от российской агрессии, поэтому это в наших общих интересах", - подчеркнул он.

"Украина - единственная страна в Европе, которая остановила регулярную российскую армию. Мы боремся за нашу независимость и вашу безопасность", - сказал Яценюк.

В ходе дискуссии Яценюк ответил на тезис о возможных проблемах с Россией из-за вступления Украины в НАТО: "У вас уже есть проблемы с Россией. Россия вмешалась в выборы в США, Россия вмешалась в выборы во Франции, российские самолеты кружат у ваших самолетов и кораблей, Россия имеет огромную сеть, скупая политиков, медиа, пытаясь подорвать западную демократию. Россия сбила МН-17. Россия начала ряд кибератак против стран-членов НАТО. Россия нарушила Устав ООН и пытается подорвать этот институт. Поэтому членство Украины - в ваших интересах. Чем вы больше, тем мы сильнее".

"Для лидеров ЕС и НАТО очень важно быть более решительными и сильными, занять лидерскую позицию. Давайте принимать решение", - сказал Яценюк.
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Советник министра внутренних дел Арсена Авакова Илья Кива в прямом включении выступил в эфире российского пропагандистского телеканала "Россия 1".https://ukranews.com/news/519176-kyva-vystupyl-v-ehfyre-rossyyskogo-propagandystskogo-telekanala-socsety-vzorvalys-gnevom
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Я этого казла на Чонгаре встречал - в дни блокады Крыма, когда они привел вооруженных мусоров разгонять блокадников. Его счастье, что у нас было хорошее настроение. А то о Киве уже бы давно забыли.Кстати, его тогда очень быстро забрали оттуда, а блокада осталась.
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Лучше бы если бы настроение было испорченным.
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Кива давно уволен из МВД и является на сегодня главой Социалистической партии.
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В Соцпартию записывают конкретных хлопцеф :

«После того, как Илья Кива, до 2014 года не проходивший службу в вооружённых силах, сразу же стал майором полиции и командиром батальона, журналисты выяснили, что у него имеется вторая группа инвалидности (что является противопоказанием к военной службе) в связи с заключением врача об «остром расстройстве личности по шизофреническому типу».
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Советник министра внутренних дел Арсена Авакова Илья Кива... Читайте внимательнее. Этот типа как Зорян или Шкиряк. Но деньги как советник наверняка получает. Харчеваться надо же
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Жодного дня , до цього , не служивши - він майор МВС ... з відповідним окладом , звичайно ...
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Социалисты = камунисты = смерть,голод,бесправие.
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З нього такий же соціаліст , як із Симоненка - комуніст ..))
Просто електорату потрібна нова обгортка для старого лайна ...
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Карл маркс тоже для харчування всю жизнь сказку писал. Лохи нашлись. Больше всего в кацапии.
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Надеюсь эту мразь не выпустят в роисю, когда барыги лишаться власти.
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ожидаемо..кагал готов вновь открыто лечь под масквабад..
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Консервы вскрылись. Итог - эта мразь тайно спонсировалась кремлем. И эта мразь еще раз подтвердила,что будет бороться с демократией в пользу кацапов. Порохоботы - вот вам еще одна выгода,почему вы так против Саакашвили ))
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никогда не понимал этого негодования, по поводу где выступил и кому дал интервью
Это же возможность донести свою точку зрения.

Суть не в том, где и кому - ВАЖНО ЧТО СКАЗАЛ
вот за то ЧТО сказал и нужно судить о человеке.
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как душевно больной может донести свою *точку зрения*здоровым людям?разве что себе подобным-я так понял ,ты его уразумел?
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не важно, какой он и тем более не важно какой я
я говорю об осуждении того факта, кому он даёт интервью
периодически вижу как скажем депутаты, перед тем как ответить на вопрос, спрашивают какой канал
как тебе сцуко разница, какой канал, тебя спросили ДО КОЛИ БУДЭ ТАК ПОГАНО
что меняется от того задаёт вопрос 112 Канал, 5 Канал или Россия 24 ???
Или если спрашивает ПРАВИЛЬНЫЙ канал - то не так уж и погано ???
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Украина ответила: "Yes", зашнуровала ботинки и завтра стала НАТОй.
Цензор, жги ещё .
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Конечно должна ,но только после того,как Сеня,Петя,Грося и их банда станут зеками или трупами !
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З якого дива? Вони хіба проти цього? Чи НАТО проти?
Хіба що ти проти!!!
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оЙ-ёЙ,ну ка ся скинь Нам заявление НАТО,про готовность принять Украину в свой состав ! Если не скинешь то ты балабол !
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мы кролика за Реструктуризацию, лет на 150 закроем, ему будет не до пламенных речей скоро
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партийный билет уна-унсо,рембо,спочатку верни народу....))
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я десь заявляв, що маю бажання спілкуватись з дятлами без гумору?
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Серед українців ніхто не проти цієї тези- "Україна має бути в НАТО!".
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солнце должно греть,луна светить,трава расти ,.......ты же знаешь это не реально в ближайшие лет 50
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Реально все, чого український народ хоче- це довів Майдан!!!
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может еще обещания секты вспомним на майдане?подведем итог выполнения?
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В України є славетний Арсеній, котрий одним ріжком набоїв до АК-74 здатен утилізувати кацапську дивізію.. Навіщо нам стіна від кацапів, навіщо нам НАТО, коли в нас є славетний Арсеній?
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Мене завжди дивували українці, що вірять рашистам та використовують їх пропагандонську брехню в своїх коментах.
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А мене завжди дивували українці, що вірять Петрові й його прихвостням та використовують їх пропагандонську брехню в своїх коментах..
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самое классное обещать то , результат чего проверить нельзяЯценюк на YES: "Украина должна стать членом НАТО" - Цензор.НЕТ 9906
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Молодец Сеня! Бил кацапов в Ичкерии,Приднестровье! Мож еще где!Уважаю!
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То его дедушка за батька Махно был!
А вот это онучок Арсеня!

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Ну за Ичкерию и Приднестовье не скажу а Украинцев он много перебил !
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Народ от этого п*дика очкастого уже устал, он наверное совсем скоро со своим шефом чухнут в Липецк или Ростов!
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Та не, намного хуже. Этого очкарика готовят в президенты, т.к. у пэти шансы нулевые, а банда то должна быть при власти
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Пассажир, а чего ты поперёд петухов лезешь? Попутал?
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Остановила регулярную российскую армию в Крыму не истратив ни одного патрона ! Грузины хоть отстреливались ...
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Нет для России человека более ненавистного украинского политика чем Арсений Яценюк. Единственный премьер-министр Украины который ударил Россию не по голове, не в спину, и даже не ниже. Он ударил ее в самое больное место - по карману. Отказавшись покупать российский газ он не просто лишил Россию 5,6 млрд. баксов прибыли, он вырвал у нее один из рычагов давления на Украину. Такое не прощают... "Придет время и Россия будет ПРОСИТЬ купить у них газ" изрек когда то злобный Арсений . Это время пришло и мы... НЕ КУПИЛИ ! Реакцию России живущую от одного "заморозим хохлов" до другого трудно даже описать.
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Я пам'ятаю ці білборди навколо Києва " Кролік - бєгі!".. Чомусь вважаю, що автори цього слогану з АП , а може й сам Петро..
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http://gordonua.com/publications/kuchma-vspomnil-preduprezhdenie-mitterana-po-povodu-podpisantov-budapeshtskogo-memoranduma-molodoy-chelovek-oni-vas-obmanut-207526.html

Кучма вспомнил предупреждение Миттерана по поводу подписантов Будапештского меморандума: Молодой человек, они вас обманут
Президент Украины Леонида Кучма в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) 16 сентября в Киеве рассказал о "душевном разговоре" с президентом Франции Франсуа Миттераном, который предупредил, что подписанты Будапештского меморандума не будут его выполнять. Интернет-издание "ГОРДОН" публикует выступление украинского экс-президента.
Сегодня 17.45


"Когда подписывали этот меморандум, у меня лично была 100%-я уверенность, что, вот Украина получила такой документ, с которым мы сможем жить спокойно... А еще там было написано столько, как говорят в сказке о золотой рыбке... Ну, рыбка где-то быстро исчезла", - признался Кучма.
Он вспомнил, как в то время отправился с визитом к президенту Франции Франсуа Миттерану, управлявшего страной с 1981-го по 1995-й годы.
"Душевно поговорили. Он очень обаятельный был. Он сказал: "Молодой человек, вас эти подписанты обманут". Я ему: "Да вы что! Господи! Обманет президент Америки, премьер-министр Великобритании..? А тем более президент РФ Ельцин... Мой очень хороший друг... Никогда! Он всегда выступал за территоритальную целостность", - привел разговор Кучма.
По словам экс-президента, "прошло 20 лет - и нас обманули, по полной".
"И все в сторону... Вот скажите, как сейчас мир должен относиться к тем странам, которые добровольно отказались от ядерного оружия? Которым пообещали все и не дали ничего... Я думаю, мы сегодня примеры имеем, не хочу их называть, стран, которые не хотят отказываться от ядерного оружия", - заявил он.
Кучма считает, что это, в том числе, следствие провала Будапештского меморандума.
"Они спят спокойней, когда есть такой способ влияния на мир. Спокойно спит и Российская Федерация - обладательница одного из самых мощных ядерных потенциалов мира", - резюмировал бывший украинский президент.
Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты - Великобритания, Россия и США - обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме этого, подписанты обещали не оказывать на Киев экономического давления. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса.
Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.
Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе.
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Меморандум--это письменный документ о НМЕРЕНИЯХ, но ни о каких договорах там и близко нет. Кучма или полный дурак или круглый идиот, а может на этом навариться решил опосля.
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Речь Яценюка похожа на длинный тост, однако трудно не согласиться, главное чтобы это было исреннее стремление в НАТО. Просто других вариантов у Украины уже не осталось: внеблоковость и союз с рашкой уже невозможны.
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боевик уна-унсо и гроза кацапов в Приднестровье и Чечне лютует, совсем озверел.
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***
А дубы-колдуны
Что-то шепчут в тумане,
У поганых болот
Чьи-то тени встают.
Косят зайцы траву,
Трын-траву на поляне
И от страха
всё быстрее
Песенку поют.

***
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Кулявлоб!
Накуй нам то НАТО - у нас ведь есть твоя "стена" которая защитит нас от любой агрессии!
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Потому что вы ,кацапы, услышав про НАТО, начинаете дрыстать, рвать пуканы и лепить петухов из дерьма.
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"Украина - единственная страна в Европе, которая остановила регулярную российскую армию.Источник: https://censor.net.ua/n455592

Але ж Муженко казав що ЗСУ не воює з регклярними частинами ЗС РФ - ВСУ не ведут боевых действий с подразделениями регулярных войск армии РФ, - Муженко
то хто ж з них бреше ?
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Ладно,ладно...Сеня,моджахед на кацапских учениях Запад-17 подбил уже второй военный самолёт.....Слава Украине!
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Где соболезнования собакошвили, относительно трагедии в детском лагере? А зачем подумал собакошвили, я должен думать об украинцах. Моя цель их уничтожать как это делал мой земляк и кумир Сралин.
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