 Яценюк на YES: "Украина должна стать членом НАТО"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта", об этом заявил лидер политсилы Арсений Яценюк в ходе дискуссии "Безопасность для Украины: в поисках решений, которые будут работать" в рамках Четырнадцатой ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES).
Яценюк подчеркнул, что сегодня мир предстал перед глобальными вызовами, "начиная от российской агрессии и заканчивая Северной Кореей": "Мир переживает потрясения".
"Прежде всего нам нужно сделать выводы из нашего прошлого. В 1994 году Украина подписала печально известный Будапештский меморандум. Мы отказались от третьего по величине ядерного арсенала в мире. Подписанты этого меморандума гарантировали территориальную целостность и независимость Украинскому государству. И в результате мы временно потеряли Крым, Донецк и Луганск. И Россия, одна из подписантов этого меморандума, вторглась в независимую страну и перерисовала границы после Второй мировой войны. Это очень плохой знак для мирового сообщества", - подчеркнул лидер НФ.
Яценюк считает, что необходимо найти общий ответ на нынешние глобальные вызовы: "Нет другого общего ответа, кроме как сильный НАТО. По моему мнению, для всех стран-членов НАТО, для всех партнеров важно очень четко сказать - придет время, и Украина станет членом Альянса".
Он отметил, что Украина выполнит все критерии НАТО, в частности по финансированию: "Вам нужно тратить 2 процента ВВП, а моя страна тратит 5 процентов ВВП на нашу безопасность и армию".
Не все в НАТО с радостью воспринимают идею членства Украины, отметил лидер НФ. "Однако еще раз подчеркну, что в 2008 году в Бухаресте мы обратились к НАТО относительно плана членства, и не получили его. В результате мы получили российскую агрессию против Грузии и вторжение России в Украину", - заявил он.
"Нам необходимо очень сильное лидерство в мире. Нужна также очень сильная политика НАТО. Украина должна стать членом НАТО. На этом пути нам необходимо усовершенствовать свою армию и уравнять ее стандарты со стандартами НАТО. Это план действий, одобренный моей страной, и это единственный путь для Украины, и не только для Украины. Мы защищаем границы ЕС и НАТО от российской агрессии, поэтому это в наших общих интересах", - подчеркнул он.
"Украина - единственная страна в Европе, которая остановила регулярную российскую армию. Мы боремся за нашу независимость и вашу безопасность", - сказал Яценюк.
В ходе дискуссии Яценюк ответил на тезис о возможных проблемах с Россией из-за вступления Украины в НАТО: "У вас уже есть проблемы с Россией. Россия вмешалась в выборы в США, Россия вмешалась в выборы во Франции, российские самолеты кружат у ваших самолетов и кораблей, Россия имеет огромную сеть, скупая политиков, медиа, пытаясь подорвать западную демократию. Россия сбила МН-17. Россия начала ряд кибератак против стран-членов НАТО. Россия нарушила Устав ООН и пытается подорвать этот институт. Поэтому членство Украины - в ваших интересах. Чем вы больше, тем мы сильнее".
"Для лидеров ЕС и НАТО очень важно быть более решительными и сильными, занять лидерскую позицию. Давайте принимать решение", - сказал Яценюк.
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«После того, как Илья Кива, до 2014 года не проходивший службу в вооружённых силах, сразу же стал майором полиции и командиром батальона, журналисты выяснили, что у него имеется вторая группа инвалидности (что является противопоказанием к военной службе) в связи с заключением врача об «остром расстройстве личности по шизофреническому типу».
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Просто електорату потрібна нова обгортка для старого лайна ...
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Это же возможность донести свою точку зрения.
Суть не в том, где и кому - ВАЖНО ЧТО СКАЗАЛ
вот за то ЧТО сказал и нужно судить о человеке.
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я говорю об осуждении того факта, кому он даёт интервью
периодически вижу как скажем депутаты, перед тем как ответить на вопрос, спрашивают какой канал
как тебе сцуко разница, какой канал, тебя спросили ДО КОЛИ БУДЭ ТАК ПОГАНО
что меняется от того задаёт вопрос 112 Канал, 5 Канал или Россия 24 ???
Или если спрашивает ПРАВИЛЬНЫЙ канал - то не так уж и погано ???
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Цензор, жги ещё .
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Хіба що ти проти!!!
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А вот это онучок Арсеня!
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http://gordonua.com/news/worldnews/v-rossii-razbilsya-voennyy-samolet-yak-130-207523.html
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Кучма вспомнил предупреждение Миттерана по поводу подписантов Будапештского меморандума: Молодой человек, они вас обманут
Президент Украины Леонида Кучма в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) 16 сентября в Киеве рассказал о "душевном разговоре" с президентом Франции Франсуа Миттераном, который предупредил, что подписанты Будапештского меморандума не будут его выполнять. Интернет-издание "ГОРДОН" публикует выступление украинского экс-президента.
Сегодня 17.45
"Когда подписывали этот меморандум, у меня лично была 100%-я уверенность, что, вот Украина получила такой документ, с которым мы сможем жить спокойно... А еще там было написано столько, как говорят в сказке о золотой рыбке... Ну, рыбка где-то быстро исчезла", - признался Кучма.
Он вспомнил, как в то время отправился с визитом к президенту Франции Франсуа Миттерану, управлявшего страной с 1981-го по 1995-й годы.
"Душевно поговорили. Он очень обаятельный был. Он сказал: "Молодой человек, вас эти подписанты обманут". Я ему: "Да вы что! Господи! Обманет президент Америки, премьер-министр Великобритании..? А тем более президент РФ Ельцин... Мой очень хороший друг... Никогда! Он всегда выступал за территоритальную целостность", - привел разговор Кучма.
По словам экс-президента, "прошло 20 лет - и нас обманули, по полной".
"И все в сторону... Вот скажите, как сейчас мир должен относиться к тем странам, которые добровольно отказались от ядерного оружия? Которым пообещали все и не дали ничего... Я думаю, мы сегодня примеры имеем, не хочу их называть, стран, которые не хотят отказываться от ядерного оружия", - заявил он.
Кучма считает, что это, в том числе, следствие провала Будапештского меморандума.
"Они спят спокойней, когда есть такой способ влияния на мир. Спокойно спит и Российская Федерация - обладательница одного из самых мощных ядерных потенциалов мира", - резюмировал бывший украинский президент.
Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты - Великобритания, Россия и США - обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме этого, подписанты обещали не оказывать на Киев экономического давления. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса.
Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.
Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе.
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Подполковник российского ГРУ в Минском монастыре призвал к войне за "Святую Русь"
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А дубы-колдуны
Что-то шепчут в тумане,
У поганых болот
Чьи-то тени встают.
Косят зайцы траву,
Трын-траву на поляне
И от страха
всё быстрее
Песенку поют.
***
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Накуй нам то НАТО - у нас ведь есть твоя "стена" которая защитит нас от любой агрессии!
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Але ж Муженко казав що ЗСУ не воює з регклярними частинами ЗС РФ - ВСУ не ведут боевых действий с подразделениями регулярных войск армии РФ, - Муженко
то хто ж з них бреше ?
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