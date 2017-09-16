 Трагедия в одесском детском лагере: количество жертв увеличилось до трех

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.
"В спецсообщении, предоставленном мне Департаментом образования и науки Одесской ОГА, говорится, что в результате пожара погибло трое девочек: 8-летняя Софийка, 9-летняя Настя и 12-летняя Снежана", - отметил он.
По словам Кулебы, все девочки были воспитанницами образцового детского хореографического ансамбля "Адель".
При этом он отметил, что в ГосЧС еще официально не заявили о смерти третьего ребенка.
Советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк позже на странице в Facebook сообщил, что информация о третьей жертве подтвердилась.
Напомним, ночью в одесском лагере "Виктория" произошел масштабный пожар, в результате которого погибли три человека, трое детей госпитализированы.
Предварительно установлено, что пожар возник в двухэтажной, отдельно стоящей деревянной постройке на территории детского спортивно-оздоровительного лагеря. Площадь пожара составила около 450 м кв. На время пожара в доме находилось 42 ребенка.
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"Почти 100 тысяч детей, которые имеют родителей, сегодня вынуждены жить в интернатных учреждениях", - уполномоченный по правам ребенка Кулеба(28)
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эти вместе с жыдами за бабки мать родную продадут
беда родителям......
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=BxIxkqRg_OU
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