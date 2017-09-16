EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в одесском детском лагере Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома
 Происшествия
  9335  35
Материалы по теме:
Все про:дети (3370) Одесса (5920) пожар (3548) трагедия (220) Кулеба Николай (17)

 Трагедия в одесском детском лагере: количество жертв увеличилось до трех

пожар

Количество жертв пожара в детском лагере "Виктория" в Одессе увеличилось до трех человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

"В спецсообщении, предоставленном мне Департаментом образования и науки Одесской ОГА, говорится, что в результате пожара погибло трое девочек: 8-летняя Софийка, 9-летняя Настя и 12-летняя Снежана", - отметил он.

По словам Кулебы, все девочки были воспитанницами образцового детского хореографического ансамбля "Адель".

При этом он отметил, что в ГосЧС еще официально не заявили о смерти третьего ребенка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трагедия в Одессе: Полиция задержала директора лагеря "Виктория" Саркисяна

Советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк позже на странице в Facebook сообщил, что информация о третьей жертве подтвердилась.


Трагедия в одесском детском лагере: количество жертв увеличилось до трех 01Трагедия в одесском детском лагере: количество жертв увеличилось до трех 02 Напомним, ночью в одесском лагере "Виктория" произошел масштабный пожар, в результате которого погибли три человека, трое детей госпитализированы.

Предварительно установлено, что пожар возник в двухэтажной, отдельно стоящей деревянной постройке на территории детского спортивно-оздоровительного лагеря. Площадь пожара составила около 450 м кв. На время пожара в доме находилось 42 ребенка.
 перейти на форум
 
 
TUVvdlVYWjBRekl3VEVSU1owTkVVWE5wUkZGMmRFTXdNRXhZVW1ka1IwSXdUSEpSZG5SRE9FbE9RekF3VEZoU1ozUkhRakJNY2xGMmRFTTRTVTVETnpCTVJGRnpPVU14TUZsRVVYUlRPSFl3U25KU1p6bEROekJNV0ZGelpFTjNTVTVEWkRCTWFsRjFkRU1yTUV4MlVYTk9RelZNZVM5UmRqbERLekJNWWxGelRrZEJaazVIUXpCWlJGRnpUa042TUV4WVVYUk9RelF3V1RrNE1FeFVVWFJrUjBNd1RHZzRNRW8zVVhST1F6RXdXVWhTWjJSRGR3PT0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Царство небесне всім загиблим діточкам.. Батькам - найщиріші співчуття..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бедные родители. Как это пережить, я не представляю((
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гнать парашинского прихвостня к ебеням. ЛЮДОЕДА КАЦАПСКОГО.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Под зданием Одесского горсовета митингующие облили водой директора департамента оборонной работы (ОБНОВЛЕНОhttps://izbirkom.org.ua/news/obshchestvo-19/2017/pod-zdaniem-odesskogo-gorsoveta-mitinguiushchie-oblili-vodoi-direktora-departamenta-oboronnoi-raboty/

Трагедия в одесском детском лагере: количество жертв увеличилось до трех - Цензор.НЕТ 6941
 показать весь комментарий
Ответить
 
Щас на Ньюсван власть конкретно разбирают на запчасти
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
смотри внимательно. потом доложишь
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
А что по ОРТ говорят?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну мрій, москалику!
 показать весь комментарий
Ответить
 
поэтому я и стронник моноэтничных государств..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
соотношение армяне : жиды 1 к 100, но виноват один грузин
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А сгоревший лагерь с пустыми резервуарами и неработающим гидрантом открывал президент, кстати
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да какой он президент,чмошник он и вор а не президент !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
опять пиковые
эти вместе с жыдами за бабки мать родную продадут
беда родителям......
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
После того как выгнали из Одессы Саакашвили этот прекрасный город разваливается на части!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это каким ничтожеством нужно быть чтоб ставить на весы смерть этих детей и не только этих, а с другой стороны ставить материальную выгоду от существования власти мародеров... Готовьтесь порохоботы и прочая мразь принять бумерангом по иплу!!!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТрагедия в одесском детском лагере: количество жертв увеличилось до трех
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти