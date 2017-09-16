 Трагедия в одесском детском лагере: количество жертв увеличилось до трех

Как передает

, об этом на странице в

сообщил Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

"В спецсообщении, предоставленном мне Департаментом образования и науки Одесской ОГА, говорится, что в результате пожара погибло трое девочек: 8-летняя Софийка, 9-летняя Настя и 12-летняя Снежана", - отметил он.

По словам Кулебы, все девочки были воспитанницами образцового детского хореографического ансамбля "Адель".

При этом он отметил, что в ГосЧС еще официально не заявили о смерти третьего ребенка.

Советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк позже на странице в

сообщил, что информация о третьей жертве подтвердилась.

, в результате которого погибли три человека, трое детей госпитализированы.