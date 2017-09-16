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 Полиция задержала директора одесского детского лагеря "Виктория" Саркисяна

Директор одесского детского лагеря "Виктория" Петрос Саркисян задержан полицией по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель детей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Думская", об этом сообщил начальник Главного управления национальной полиции в Одесской области генерал Дмитрий Головин.

Ранее директор "Виктории" попал в больницу якобы из-за проблем с сердцем. Там его взяли под охрану полицейские. Меру пресечения Саркисяну выберет суд.


Полиция задержала директора одесского детского лагеря Виктория Саркисяна 01

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Позже стало известно, что из-за случившейся трагедии в детском лагере отстранили от должности главу Киевской райадминистрации Владимира Сушкова, упомянутого директора лагеря Саркисяна, а также его зама, который отвечал за пожарную безопасность заведения.

Директор департамента образования Елена Буйневич сама подала в отставку.

Напомним, ночью в одесском лагере "Виктория" произошел масштабный пожар, в результате которого погибли две девочки, трое детей госпитализированы.

Предварительно установлено, что пожар возник в двухэтажной, отдельно стоящей деревянной постройке на территории детского спортивно-оздоровительного лагеря. Площадь пожара составила около 450 м кв. На время пожара в доме находилось 42 ребенка.



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в Армении этот Саркисян после гибели детей и 2 дня не прожил бы....
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давно начался учебный год...ну какие лагеря могут быть?
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Оздоровчі табори , де дітки лікуються , вчаться та відпочивають - вони цілорічні.. Можливо так..
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А Хуйлятине скоро амба, причём с капитальными мучениями, афонские старцы наколдовали.
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Кацапській душі труханова? Чи своїй, яка не може нарешті розлучитися з кацапізмом?
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ОН не кацапист он шоколядный прихвостень, хотя постойте..минуточку...Петья же основатель партии Регионов...
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По факту-лагерь смерти.Всё к тому шло.как будто задумано было.
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да этих лагерей в летнее время под эгидой рыгодепутуток немеряно...еще хорошо,что не все срезу загорелись.пиар...
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У Рыга С Вами любителя шоколядок РОшена конечно виноваты дети которые почему отдыхали в лагере. Шоколядники такие шоколядники..
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там ясно написано...для моего региона,именно одесского 16.09.2017 17:26

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Саркисян?? Понятно. Он хоть детишкам цветочки не продавал в дорогу?
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директор и зам, который отвечал за безопасность
а теперь крутить зама, кому и сколько он заносил за функционирование лагеря, или кто давал команду работать лагерю несмотря на отключенную сигнализацию
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логично у власти , а значит у корыта хотят удержаться...
заметьте сепаратисты себя тут чувствуют вольготно, пороху они не помеха...
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оздоровительно-спортивный - так ранее говорилось...
может они кругло годичные?
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За допущену халатність до винних немає бути жодної поблажки.
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Таке враження, що українці в Одесі скінчилися. Українських дітей виховує армянин??? Прем'єр-міністр взагалі арамей! Дурдом, панове!
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Одесса давно уже захвачена кавказцами как и Москвабад
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премьер-министр у нас директор рынка без образования
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Понятно - это главный виновник трагедии , а где арест его подельников?!
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Я не расист, но исходя из жизненного опыта могу утверждать: где армянин - там кидалово, нечестность, воровство, лукавство. Может и есть нормальные армяне, но пока не приходилось встречать таковых.
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є нормалні. Але вони не працюють на керівних посадах. як і українці до речі.
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Сергій Нігоян , вірменин з Дніпра, загинув на Майдані - він який вірменин? Нормальний чи ненормальний? До чого тут національність директора? Якби був українець - легше б від того стало?
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Якби був українець, то шанс що сталася б така трагедія був нижчий
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Є такі українці,яких краще б не було.Вчинки,а не національність є визначальними.
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Як на мене найгірше те. що аваков влаштував в п'ятницю шоу для Петра на Київському водосховищі, щоб пропіаритись в переддень дня рятівника перед Петром.. Краще б не піарились , а виконували свої посадові обов'язки..
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Трагедия в лагере «Виктория»: найдено тело третьей погибшей в пожаре девочки
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я бы детей не доверил в лагерь где хач заправляет
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Маладєц...

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Ставленник саакашвили как всегда на высшем уровне падлит украинцам...
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