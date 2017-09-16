 Полиция задержала директора одесского детского лагеря "Виктория" Саркисяна

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Думская", об этом сообщил начальник Главного управления национальной полиции в Одесской области генерал Дмитрий Головин.
Ранее директор "Виктории" попал в больницу якобы из-за проблем с сердцем. Там его взяли под охрану полицейские. Меру пресечения Саркисяну выберет суд.
Позже стало известно, что из-за случившейся трагедии в детском лагере отстранили от должности главу Киевской райадминистрации Владимира Сушкова, упомянутого директора лагеря Саркисяна, а также его зама, который отвечал за пожарную безопасность заведения.
Директор департамента образования Елена Буйневич сама подала в отставку.
Напомним, ночью в одесском лагере "Виктория" произошел масштабный пожар, в результате которого погибли две девочки, трое детей госпитализированы.
Предварительно установлено, что пожар возник в двухэтажной, отдельно стоящей деревянной постройке на территории детского спортивно-оздоровительного лагеря. Площадь пожара составила около 450 м кв. На время пожара в доме находилось 42 ребенка.
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а теперь крутить зама, кому и сколько он заносил за функционирование лагеря, или кто давал команду работать лагерю несмотря на отключенную сигнализацию
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заметьте сепаратисты себя тут чувствуют вольготно, пороху они не помеха...
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может они кругло годичные?
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