 Критикуют не языковую статью нового закона об образовании, а "интерпретации и иллюзии", - Климкин

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал журналистам в кулуарах 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу, отвечая на вопрос относительно положения о языке обучения в принятом Верховной Радой законе об образовании.
"То, что мы предлагаем, - это, конечно, сохранение обучения на языках национальных меньшинств: это наши международные обязательства. Но мы должны обеспечить, чтобы наши граждане в полном объеме владели также украинским языком и, чтобы они имели будущее тут, в Украине", - подчеркнул он.
По мнению министра, на данный момент имеет место не критика самого закона, а "интерпретаций и иллюзий".
"Все очень просто: мы хотим добавить образование на украинском, а не забрать образование на языках национальных меньшинств", - сказал Климкин.
Он отметил, что намерен продолжать обсуждение данных вопросов с теми странами, у которых возникают вопросы относительно нового закона "Об образовании", в частности статьи о языке обучения.
Министр напомнил, что вопросы имеются у Венгрии, Румынии и Болгарии.
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Запрещают российское телевидение, начинают менять вывески, ценники, адреса на украинский. В институтах вдруг начинают требовать говорить по-украински. Создаётся ощущение оккупации.
Да я не против! Разрушайте Родину! Все разумные уедут или в Россию, или в Польшу.
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руцькомовна щелепа не витримала такої наруги...
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Я всю жизнь, живя во Львове, дома говорила на русском. Дочку отдала в русско-английскую школу. Но там Украинский изучался параллельно с русским. Дочка после школы абсолютно спокойно сдала все экзамены на Украинском и поступила в институт.
Теперь в её семье с внуками все говорят исключительно на Украинском.
Между собой дочка с зятем и родителями на русском, к детям обращаемся на Украинском. Дети с 9 месяцев посещают школу Хелен Дорон - изучают английский, а в школу пойдут в польскую...
Как то так....
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И они вам ответят - потому что они хотят, чтобы их дети продолжили свое обучение в ВУЗах соответствующих держав
В чем они неправы и почему они государство лишает их этой возможности?
Вернее не государство, а депутаты чьи детки учатся в зарубежных ВУЗах - только не в польских с венгерскими, а в английских с американскими
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