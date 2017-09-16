EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в одесском детском лагере Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома
 Политика Украины
  1714  111
Все про:закон (2384) образование (1635) язык (3523) нацменьшинства (48) Климкин (1402)

 Критикуют не языковую статью нового закона об образовании, а "интерпретации и иллюзии", - Климкин

климкин

Украина хочет расширить обучение детей на украинском языке, а не урезать образование на языках национальных меньшинств.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал журналистам в кулуарах 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу, отвечая на вопрос относительно положения о языке обучения в принятом Верховной Радой законе об образовании.

"То, что мы предлагаем, - это, конечно, сохранение обучения на языках национальных меньшинств: это наши международные обязательства. Но мы должны обеспечить, чтобы наши граждане в полном объеме владели также украинским языком и, чтобы они имели будущее тут, в Украине", - подчеркнул он.

Также читайте: Гриневич: "Новый закон "Об образовании" расширяет возможности украинских детей, принадлежащих к нацменьшинствам"

По мнению министра, на данный момент имеет место не критика самого закона, а "интерпретаций и иллюзий".

"Все очень просто: мы хотим добавить образование на украинском, а не забрать образование на языках национальных меньшинств", - сказал Климкин.

Он отметил, что намерен продолжать обсуждение данных вопросов с теми странами, у которых возникают вопросы относительно нового закона "Об образовании", в частности статьи о языке обучения.

Министр напомнил, что вопросы имеются у Венгрии, Румынии и Болгарии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша призвала Украину к консультациям по применению норм нового закона об образовании о языках нацменьшинств в школах
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Ну ты убегать то приспособленный. По слабоумию своему не посилил учить язык - сразу бежать. Так чего сюда лезешь - смерди в своей кацапии
 показать весь комментарий
Ответить
 
А ось і не бреши. В Запорі ніколи не було навіть мільйона. 900 з хвостиком було. І це не показник що зменшилось. Коли впала залізна завіса люди почали виїжджати за кордон з комунячого раю. Ну а ти сиди в тому Мухосранську, такі тут не потрібні.
 показать весь комментарий
Ответить
 
По всей видимости Украине не то, что я не нужен. Процентов 50% от 52 миллионов при СССР Украине не нужны. Бай.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты явно упоротый ватан! Какая агрессивная украинизация? Ты болен неизлечимой ватностью мозга? Кто и кого заставлял общаться на украинском? Украина - это в плане употребления языков абсолютно свободное государство!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
95-й год. Запорожье. До этого 100% русскоговорящий город.

Запрещают российское телевидение, начинают менять вывески, ценники, адреса на украинский. В институтах вдруг начинают требовать говорить по-украински. Создаётся ощущение оккупации.

Да я не против! Разрушайте Родину! Все разумные уедут или в Россию, или в Польшу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Боже,боже... Які жахіття
руцькомовна щелепа не витримала такої наруги...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мордвин Климкин типа самый умный на Украине ...и по иностранным делам и по образованию непонятки разруливает
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мои родители русскоязычные: папа рожденный на педерации, к тому же при совке был военный. Потому моя Украиноязычная мама вынуждена была говорить на русском.
Я всю жизнь, живя во Львове, дома говорила на русском. Дочку отдала в русско-английскую школу. Но там Украинский изучался параллельно с русским. Дочка после школы абсолютно спокойно сдала все экзамены на Украинском и поступила в институт.
Теперь в её семье с внуками все говорят исключительно на Украинском.
Между собой дочка с зятем и родителями на русском, к детям обращаемся на Украинском. Дети с 9 месяцев посещают школу Хелен Дорон - изучают английский, а в школу пойдут в польскую...
Как то так....
 показать весь комментарий
Ответить
 
А давайте просто спросим людей - тех самых налогоплательщиков. Почему они хотят, чтобы их дети получали образования на польском, венгерском или румынском языках

И они вам ответят - потому что они хотят, чтобы их дети продолжили свое обучение в ВУЗах соответствующих держав

В чем они неправы и почему они государство лишает их этой возможности?
Вернее не государство, а депутаты чьи детки учатся в зарубежных ВУЗах - только не в польских с венгерскими, а в английских с американскими
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКритикуют не языковую статью нового закона об образовании, а "интерпретации и иллюзии", - Климкин
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти