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 Политика Украины
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 С начала 2017 года на Донбассе погибли 68 гражданских, 315 получили ранения, - ОБСЕ

апакан

Жертвами конфликта в Донецкой и Луганской областях с начала текущего года среди гражданского населения стали 383 человека – 68 погибших и 315 раненых.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава СММ ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан, говорится на странице Миссии в Facebook.

"Посол подчеркнул, что в 2017 году гражданское население (на Донбассе. - Ред.) и дальше страдает из-за конфликта. СММ уже подтвердила 383 жертвы среди гражданского населения: 68 погибших и 315 раненых", - сказано в сообщении.

Ввиду ситуации на Донбассе глава СММ ОБСЕ призвал стороны конфликта обратить внимание в первую очередь на защиту гражданского населения.

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"На стороны возложена ответственность за принятие мер по ограничению влияния конфликта на гражданское население. В частности, они должны отказаться от практики размещения личного состава и военной техники в жилых районах и вблизи них, а также прекратить применение неприцельного вооружения и вооружения непрямой наводки, а именно - минометов и артиллерии, включая реактивные системы залпового огня, в районах проживания гражданского населения", - отметил Апакан.

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Глава миссии также указал на необходимость постоянного информирования о минной опасности и призвал все стороны, согласно взятым на себя обязательствам, обеспечить значительный прогресс в работе по обозначению, ограждению и составлению карт заминированных районов.

С начала 2017 года на Донбассе погибли 68 гражданских, 315 получили ранения, - ОБСЕ 01

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Катапульта виявилась надійнішою за все інше залізо.
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Це ж якої висоти лднерівські будівельники пам'ятник невинним жертвам збудують, щоб винуватити ЗСУ.
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Гражданское население на Донбассе страдает из за того,что в свое время они кричали с пеной у рта путенвведивайска.Не зря страдают,а за дело.
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Дивне питання...
Їх вбивав агресор,себто росія.
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Ну что тут сказать - Донбасяне сами позвали войну в свой дом и винить тут кроме самих себя им некого не стоит - теперь вот считайте жертвы своего безумия которые увы еще не последние..
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За какие грехи украинский народ платит такую высокую цену за свою свободу?На чьей совести будут эти.убитые ни за что?А отдача будет втрое!
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С начала 2017 года на Донбассе погибли 68 гражданских, 315 получили ранения, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7376
Шутки тети Розы‏ @Anakoyher 14 мин.14 минут назад

От возвращения Крыма народ патриотически заторчал. Но доза сработала и сейчас ломка. Пора, товарищ Путин, ставить задачу возвращения Аляски!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС начала 2017 года на Донбассе погибли 68 гражданских, 315 получили ранения, - ОБСЕ
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