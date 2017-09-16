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Все про:журналистика (2545) нападение (1704) УГО (102) извинение (41)

 В УГО извинились перед Ткачом, начато служебное расследование

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Начальник Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей позвонил главному редактору "Радио Свобода" Инне Кузнецовой и извинился перед журналистом Михаилом Ткачом из-за поведения своих подчиненных вчера вечером, добавив что с самого утра пытался связаться Ткачом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы УГО.

Также отмечается, что п о факту инцидента начато внутреннее расследование, на время которого его фигуранты временно отстранены от исполнения обязанностей. В случае установления нарушений, виновные будут наказаны.

Гелетей пригласил Ткача на встречу в любое удобное для него время, сообщает пресс-служба УГО.

Как сообщал Цензор.НЕТ, журналист Михаил Ткач вчера поздно вечером заявил о нападении сотрудников Управления государственной охраны на него и оператора возле одного из ресторанов в Конча-Заспе, где, по его словам, находились Президент Порошенко, премьер-министр Гройсман, вице-спикер Геращенко и целый ряд политиков.

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У меня вопрос к модератору?
На меня пожаловался реальный бот по кличке люцифер!
Удалили мои комментарии,ну да ладно!
Но бот который призывает к убийству журналистов,остался не забаненный.
Это помоему не совсем нормально!
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Ха,извинился,ну да ,демократия, извечные права народа на гласность.А их право, давать эту гласность как им заблагорассудится. Наверное журналист будет доволен. Но все это камуфляж, для народа, тех, кто пишет эти законы для него. Камуфляж и для тех, кто защищает эти законы(полиция,судьи,прокуроры,....), верней делает вид ,что защищает. Но есть те, которые стоят над законом, те которые отдают приказы, и больше ничего. Те,которые повязаны всем и вся,и с этой общей нити ни могут спрыснуть без ущерба для себя--имя им коррупция. Все со всеми, но отдельно стоящими от народа, его ненавидя (как и народ их)лютой ненавистью.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ УГО извинились перед Ткачом, начато служебное расследование
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