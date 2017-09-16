 В УГО извинились перед Ткачом, начато служебное расследование

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы УГО.
Также отмечается, что п о факту инцидента начато внутреннее расследование, на время которого его фигуранты временно отстранены от исполнения обязанностей. В случае установления нарушений, виновные будут наказаны.
Гелетей пригласил Ткача на встречу в любое удобное для него время, сообщает пресс-служба УГО.
Как сообщал Цензор.НЕТ, журналист Михаил Ткач вчера поздно вечером заявил о нападении сотрудников Управления государственной охраны на него и оператора возле одного из ресторанов в Конча-Заспе, где, по его словам, находились Президент Порошенко, премьер-министр Гройсман, вице-спикер Геращенко и целый ряд политиков.
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На меня пожаловался реальный бот по кличке люцифер!
Удалили мои комментарии,ну да ладно!
Но бот который призывает к убийству журналистов,остался не забаненный.
Это помоему не совсем нормально!
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