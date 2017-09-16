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 Трагедия в одесском лагере: пожарную сигнализацию отключили нарочно несколько месяцев назад

пожар

В новом детском лагере "Виктория" в Одессе звуко-световая противопожарная сигнализация не работала уже несколько месяцев - она была преднамерено отключена.

Об этом сообщили на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской ОГА представители ГосЧС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Думская".

Пожарные проверяли лагерь 23 июня 2017 года, и выявили нарушения, в частности, отключенную сигнализацию. Договор с компанией "Укртехбезпека", которая должна обслуживать эту систему, лагерь разорвал. Ответственное за противопожарную безопасность лицо было оштрафовано и получило предписание о устранении нарушений, однако ничего сделано не было.

Ближайший пожарный водоем на момент возгорания был заполнен только на одну треть.

"В 2016 году в лагере была куплена, установлена и введена в эксплуатацию современная противопожарная сигнализация, однако потом ее намеренно довели до нерабочего состояния", - сказал заместитель начальника Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области Михаил Вовк, добавив, что система была отключена от пульта.

Присутствующий на заседании мэр Одессы Геннадий Труханов отметил, что, по его информации, на месте пожара все-таки были замечены красные световые сигналы и слышен звук.

"Система таким образом сообщала о своей неисправности", - ответил на это спасатель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман о трагедии в Одессе: "Мои глубокие соболезнования родным и близким этих детей"

Напомним, ночью в одесском лагере "Виктория" произошел масштабный пожар. Также известно о пострадавших из-за продуктов горения. Огонь практически полностью уничтожил корпус , где находились 42 ребенка. В результате пожара погибли двое детей, трое детей госпитализированы и еще одна девочка разыскивается.
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Труханов бандит калированный,то что эта путинская прокладка руководит Одессой полностью на совести барыги с банковой,а совести у шоколадки липецкой ноль.
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т.е. 51% проголосовавших ватников в Одессе не виноваты, что избрали Труханова?
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у Боровика от БПП - 25%, а у Труханова - липовые, вы сами верите в это???
если ДА, то не были в Одессе, там как и в нашем Харькове (за Кернеса - 65%) ватноголовых дофига и еще немного!
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Дело не только в ватноголовых как таких, есть много умственно неполноценных, голосующих по принципу "если не путин кернес то хто". А также годами налажены сети покупки голосов. Оплата происходит не только перед выборами, а несколько раз в год. Пенсов скупают оптом гречой и аптечками, а они это основной голосующий контингент.
Беда нашей страны это что слишком много стариков, у которых увяло тело, включая мозг, особенно мозг..
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гидрант-то как раз и работает круглосуточно на благо...
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сука труханов лепит отмазки, потому что за баблосы "порешал" вопрос с этим лагерем. а теперь хочет остаться чистым
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Хтось має відповісти за це позбавленням волі!
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После пожара в муниципальном детском лагере «Виктория», унесшего жизни как минимум двоих детей, директор учреждения Петрос Саркисян попал в больницу.
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В отличие от насирова, у этого козла реально сердечный приступ, источник достоверный. Но это не освобождает его от ответственности. Жалости к нему нет, сам виноват и в смертях детей и в остановке сердца.
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Он бы так лучше за противопожарную безопасность волновался...
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Советская риторика во всей красе. Кто-то неизвестный неизвестно когда отключил противопожарную систему. Больше ничего неизвестно. А мы во всем белом и таки очень соболезнуем родителям.
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Зачто??? Он же ясно объяснил - неизвестные виноваты.
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Ты дурак? При чем тут Труханов? Или он за каждый винтик отвечает? Ты еще на Гройсмана с Порошенко вину повесь.
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Кримінал конкретний... І цю "відповідальну за пожежобезпеку, особу, і керівника табору - у "клітку", під замок...
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Вот именно.
"Ответственное за противопожарную безопасность лицо было оштрафовано и получило предписание о устранении нарушений, однако ничего сделано не было."
Деньги то, наверное, за "работу" это лицо получало исправно.
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Присутствующий на заседании мэр Одессы Геннадий Труханов отметил, что, по его информации, на месте пожара все-таки были замечены красные световые сигналы и слышен звук.Источник: https://censor.net.ua/n455586

Вот мразь! Родители еще не погибших детей! Разорвите эту тварь на кусочки! Этим вы спасете не одну жизнь.
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И чем занимался губернатор Одесской области?
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проверял пожарную сигнализацию по всей области, это же его прямые обзанности? судя по коментариям....
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По идее ,сигнализация в детских лагерях школах и др. уч. заведениях ,должна находится в исправном состоянии , и обслуживаться за счет государства !!! По причине безденежья и бедности ,многим из таких заведений ,нет возможности и средств ,на ремонт,содержание и обслуживание таких сигнализаций (порой они очень дорогие ,а дешёвые из Китая ,они ничего не стоят ,что они есть ,и что их нет ,одно и тоже) а охранять детей необходимо ,от пожаров ,от маньяков и т.п. лабуды,должна работать сигнализация и дежурить (охранять школу) полицейский патруль (хотя бы на время занятий.)
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У меня тоже вопрос - в детском лагере не было ночного сторожа?
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Если бы не было денег, то армянин бы там не работал директором лагеря.
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посодют пару, тройку мелких стрелочников а после этого откаты пожарникам вырастут в разы - ну а бардак как был так и будет
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Директор лагеря несет ответственость за смерть 2 людей.
Если его не посадят, то премьер министр и президент - соучастники.
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плюс особа, которая отвечала в лагере за безпеку, обычно это либо зам.директора, либо сам директор
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а пожарники? точнее инспектор который дал "добро" на эксплуатацию объекта - его садить надо, и его руководство тоже.
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конечно и инспектор, который разрешил работать лагерю при неработающей сигнализации, вполне уверен что писались рапорты на начальство, что сигнализация нуждается в ремонте или замене, кто принимал, что выполнил по этому случаю, все нужно теперь ковырять и выворачивать наружу
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Не удивлюсь, если выяснится, что без электрических удлинителей-переносок здесь не обошлось. У детишек наверняка были и смартфоны, и планшеты, и прочая хрень из этого набора. А ихние батареи зарядки то и дело требуют.
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Батареи смартфонов и планшетов - не та нагрузка, которая может вызывать перегрузку в сети. Даже если этих батарей подключено 10 шт. к одной розетке.
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Как правило, подводят ненадежные контакты, разболтанные розетки да вилки. Любой пож. инспектр с первого взгляда на стены может определить, с чего начинать писать предписание. При чем тут те мизерные токи?
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почему деятельность лагеря не была остановлена? это что за скотство? это же не склад запчастей, а детский лагерь.
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От в те, що пожежну сигналізацію вимкнули спеціально, вірю, бо випадково її вимкнути, в зв'язку з автономністю, просто було б фантастикою.
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Да там могло быть что угодно с проводкой: сырость, короткое замыкание, плохой контакт, плохие скрутки, плохое заземление, маленькое сечение провода для экономии и т.д.
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Где заявление шкиряков,геращенко ,ляшка и прочей сволоты что назвали Саакашвили государственным преступником? А здесь произошло не государственное преступление? Жду когда бесноватый Кива приедет расстреливать виновных в смерти детей. Генпгокугор уже возбудился по поводу трагедии или бухой валяется?
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Хорошее место для очередной ..жемчужины Трагедия в одесском лагере: пожарную сигнализацию отключили нарочно несколько месяцев назад - Цензор.НЕТ 9341 Аднан ато киван
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Так в нас за взятку проходяться майже всі перевірки технічної та пожежної безпеки!!!
Так що "терористів" пів країни...нажаль...

І таке можливо тільки за потурання та (або) злочинної недбалості владних структур,що приводить до загибелі людей - бариг та КО!!!
ДОВІЧНЕ ЯК МІНІМУМ!!!
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Кто-то понесет наказания или опять сойдтет с рук?
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Начались поиски стрелочников. Пожарная инспекция выдала предписание, хорошо. Но контроль за сроками исполнения и целесообразность самих сроков. Для только что смонтированной сигнализации эти сроки должны быть- немедленно. А сколько установили. Я думаю минимум год. И за ЭТО должны ответить все, кто согласовывал и контролировал. И конечно руководители, согласовавшие открытие лагеря. Все.
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самое главное - почему не было приостановлено разрешение на деятельность детского лагеря до устранения требований? кто из пожарников получил денюжку. нужно найти и того кто давал и того кто взял. они должны сесть надолго.
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Потому что, скорее всего, это лагерь-интернат и дети там со всей Украины, скорее всего дети, требующие медицинского наблюдения и реабилитации круглый год. Как тут остановишь его деятельность? Другое дело, что ответственности никто не отменял.
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>>Как тут остановишь его деятельность?
Легко. Лицензию отозвать. и опечатать. Руководство обычно в таком случае очень быстро устраняет недостатки. И лагерь был спортивный. Так что не надо отмазывать взяточников.
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Я не успеваю волосы на руках причесывать от прочитанных новостей. Все хуже и хуже факты всплывают.
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"Присутствующий на заседании мэр Одессы Геннадий Труханов отметил, что, по его информации, на месте пожара все-таки были замечены красные световые сигналы и слышен звук.
"Система таким образом сообщала о своей неисправности", - ответил на это спасатель.


Наверное пора отключать самого Труханова из-за полной его неисправности.
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Если сигнализацию отключили нарочно, то это диверсия, не так ли? Если "Ответственное за противопожарную безопасность лицо было оштрафовано и получило предписание о устранении нарушений", то я не думаю,"...что ничего сделано не было" - или ответственному лицу захотелось еще одного штрафа, а то и служебного несоответствия? Вряд ли. Зачем исключать вариант, что ответственное лицо таки сделало, а потом кто-то нарочно отключил сигнализацию? Вряд ли детский лагерь - строго охраняемый объект.
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Игорь Черняк.
Коррупция, совок и мрази

2 години тому Суспільство 1 224 138 6 1

Эпизод 1. 10 июня 2016 года. В Одессе докидывают 11 миллионов гривен на реконструкцию детского лагеря "Виктория". В перечне работ - установка автоматической пожарной сигнализации.
Эпизод 2. 20 июня 2016 года. Руководство города объявляет об окончании реконструкции лагеря. Далее просто цитаты:

Эпизод 3. В ночь с 15-го на 16-е сентября 2017 года на территории лагеря "Виктория" произошел пожар. Полностью выгорел один из деревянных срубов. 2 ребенка погибли. Одна девочка считается пропавшей. По предварительным данным - пожарная сигнализация не сработала. Приехавшие на место пожарные смогли начать тушение пожара через 30-40 минут после приезда на место. В пожарном водоёме не отказалось воды. Пожарные гидранты были не исправны.
Я не могу и не хочу тут больше ничего комментировать. Скажу только одно: грёбанная коррупция и сраный совок. 11 лямов освоено. Пожарная сигнализация, если она вообще была, не сработала. Сначала громко кричим "спасибо, спасибо, спасибо нашему мэру", а потом - пустой пожарный водоём и нерабочий гидрант в детском лагере.
И еще одна деталь. В мае 2016 года одесской полицией было открыло дело по злоупотреблением при реконструкции этого самого детского лагеря. Дело закончилось ничем. Видимо, кто-то с кем-то поделился миллионами, сэкономлеными на установке пожарной сигнализации.
Мрази. Просто конченные мрази.
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"Присутствующий на заседании мэр Одессы Геннадий Труханов отметил, что, по его информации, на месте пожара все-таки были замечены красные световые сигналы и слышен звук"

Этому п@д@ли спрезентовать бы личную точку подвеса с персональным световым сигналом

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Нужно выяснить всю цепочку руководства, начиная с собственников и закончить дежурным по лагерю - и всех посадить!!!
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Жаль детей, но в детском лагере обязательно должны быть воспитатели, неужели детей на ночь самих оставляли? И сигнализация сама пожар не потушит, не автоматическая система пожаротушения, разве что на пульт охраны быстрее вызов придет. Корпус деревянный - скорее всего одноэтажный. Из окна можно вылезти. Их что там закрыли? Что-то там очень мутно.
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Воспитателям, наверное, тоже спать ночью полагается.
Вероятнее всего - задохнулись во сне.
Одна из основных функций сигнализации - разбудить спящих.
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Именно для этого ее устанавливают в основном в общественных учреждениях, которые по ночам пустуют
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Сказано же - одна из функций
PS Ни одно (крайне-крайне редко) из общественных учреждений не пустует и по ночам.

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Ну назови, которое не пустует кроме детского лагеря? Торговые центры? Магазины? Спортивные сооружения? Исполкомы? Музеи? Склады?Ну, роди что-нибудь... А, ну больницы-те круглосуточные.
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Не залупайся, коли не знаешь
Не знаю как сейчас - но лет 40 назад мама ходила в ночные дежурства по поликлинике, я там сидел у неё в гостях. Хотя вроде как существовали и скорые.

Служба охраны, дежурные по исполкомам и просто работающие по ночам. Например, грузчики в магазинах и складах, прием и отгрузка товара. Ночная доставка. Музеи - почти всегда есть ночной сторож.

И тд
Не так уж и спит город ночью
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Кстати, умник, ты хоть в одном жилом доме, где люди массово спят ночью пож. сигнализацию видел? Я - нет.
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Видел, у меня родня в таком новострое купила квартиру. Европейская норма.
Вот, наш совковый человек ноется
https://www.youtube.com/watch?v=T3b2ybyzkuE
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сигнализацию отключили, а детей заселили. Директора 100% в тюрячку.
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Уже хочется порохоботов вешать на одном дереве с их хозяевами!!!
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Очень советую всем родителям обратить с понедельника внимание - а в каком состоянии находится пожарная сигнализация в садиках и школах наших детей (и есть ли она вообще).
Я обязательно с дочкой в понедельник зайду в школу. Потому что как-то не врезались мне в память датчики задымления и температурные при последнем приходе в ее класс.
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Кто-то помнит как все на свете на грузина вешали, а сейчас тишина. Мне глубоко пох на всех этих клоунов при власти, просто интересно почему губернатора не хаят? Заказа нет наверное.
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Что Саакашвили перед отставкой сигнализацию отключил?
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