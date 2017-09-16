 Трагедия в одесском лагере: пожарную сигнализацию отключили нарочно несколько месяцев назад

Об этом сообщили на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской ОГА представители ГосЧС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Думская".
Пожарные проверяли лагерь 23 июня 2017 года, и выявили нарушения, в частности, отключенную сигнализацию. Договор с компанией "Укртехбезпека", которая должна обслуживать эту систему, лагерь разорвал. Ответственное за противопожарную безопасность лицо было оштрафовано и получило предписание о устранении нарушений, однако ничего сделано не было.
Ближайший пожарный водоем на момент возгорания был заполнен только на одну треть.
"В 2016 году в лагере была куплена, установлена и введена в эксплуатацию современная противопожарная сигнализация, однако потом ее намеренно довели до нерабочего состояния", - сказал заместитель начальника Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области Михаил Вовк, добавив, что система была отключена от пульта.
Присутствующий на заседании мэр Одессы Геннадий Труханов отметил, что, по его информации, на месте пожара все-таки были замечены красные световые сигналы и слышен звук.
"Система таким образом сообщала о своей неисправности", - ответил на это спасатель.
Напомним, ночью в одесском лагере "Виктория" произошел масштабный пожар. Также известно о пострадавших из-за продуктов горения. Огонь практически полностью уничтожил корпус , где находились 42 ребенка. В результате пожара погибли двое детей, трое детей госпитализированы и еще одна девочка разыскивается.
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если ДА, то не были в Одессе, там как и в нашем Харькове (за Кернеса - 65%) ватноголовых дофига и еще немного!
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путинкернес то хто". А также годами налажены сети покупки голосов. Оплата происходит не только перед выборами, а несколько раз в год. Пенсов скупают оптом гречой и аптечками, а они это основной голосующий контингент.
Беда нашей страны это что слишком много стариков, у которых увяло тело, включая мозг, особенно мозг..
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"Ответственное за противопожарную безопасность лицо было оштрафовано и получило предписание о устранении нарушений, однако ничего сделано не было."
Деньги то, наверное, за "работу" это лицо получало исправно.
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Вот мразь! Родители еще не погибших детей! Разорвите эту тварь на кусочки! Этим вы спасете не одну жизнь.
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Если его не посадят, то премьер министр и президент - соучастники.
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Так що "терористів" пів країни...нажаль...
І таке можливо тільки за потурання та (або) злочинної недбалості владних структур,що приводить до загибелі людей - бариг та КО!!!
ДОВІЧНЕ ЯК МІНІМУМ!!!
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Легко. Лицензию отозвать. и опечатать. Руководство обычно в таком случае очень быстро устраняет недостатки. И лагерь был спортивный. Так что не надо отмазывать взяточников.
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"Система таким образом сообщала о своей неисправности", - ответил на это спасатель.
Наверное пора отключать самого Труханова из-за полной его неисправности.
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Коррупция, совок и мрази
2 години тому Суспільство 1 224 138 6 1
Эпизод 1. 10 июня 2016 года. В Одессе докидывают 11 миллионов гривен на реконструкцию детского лагеря "Виктория". В перечне работ - установка автоматической пожарной сигнализации.
Эпизод 2. 20 июня 2016 года. Руководство города объявляет об окончании реконструкции лагеря. Далее просто цитаты:
Эпизод 3. В ночь с 15-го на 16-е сентября 2017 года на территории лагеря "Виктория" произошел пожар. Полностью выгорел один из деревянных срубов. 2 ребенка погибли. Одна девочка считается пропавшей. По предварительным данным - пожарная сигнализация не сработала. Приехавшие на место пожарные смогли начать тушение пожара через 30-40 минут после приезда на место. В пожарном водоёме не отказалось воды. Пожарные гидранты были не исправны.
Я не могу и не хочу тут больше ничего комментировать. Скажу только одно: грёбанная коррупция и сраный совок. 11 лямов освоено. Пожарная сигнализация, если она вообще была, не сработала. Сначала громко кричим "спасибо, спасибо, спасибо нашему мэру", а потом - пустой пожарный водоём и нерабочий гидрант в детском лагере.
И еще одна деталь. В мае 2016 года одесской полицией было открыло дело по злоупотреблением при реконструкции этого самого детского лагеря. Дело закончилось ничем. Видимо, кто-то с кем-то поделился миллионами, сэкономлеными на установке пожарной сигнализации.
Мрази. Просто конченные мрази.
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Этому п@д@ли спрезентовать бы личную точку подвеса с персональным световым сигналом
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Вероятнее всего - задохнулись во сне.
Одна из основных функций сигнализации - разбудить спящих.
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PS Ни одно (крайне-крайне редко) из общественных учреждений не пустует и по ночам.
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Не знаю как сейчас - но лет 40 назад мама ходила в ночные дежурства по поликлинике, я там сидел у неё в гостях. Хотя вроде как существовали и скорые.
Служба охраны, дежурные по исполкомам и просто работающие по ночам. Например, грузчики в магазинах и складах, прием и отгрузка товара. Ночная доставка. Музеи - почти всегда есть ночной сторож.
И тд
Не так уж и спит город ночью
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Вот, наш совковый человек ноется
https://www.youtube.com/watch?v=T3b2ybyzkuE
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Я обязательно с дочкой в понедельник зайду в школу. Потому что как-то не врезались мне в память датчики задымления и температурные при последнем приходе в ее класс.
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