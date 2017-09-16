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Все про:Гонгадзе (740) Киев (18176) кино (1164)

 В Киеве проходит спецпоказ фильма "Сердце мамы Гонгадзе" - уникальной прижизненной киноисповеди

гонгадзе

В Киеве в кинотеатре украинского кино "Лира" состоялся специальный показ фильма Вячеслава Бигуна "Сердце мамы Гонгадзе".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут на странице в Facebook организаторы специального показа фильма/

"Друзья, нас уверяют: ведущие СМИ имеют как бы "темники" на игнорирование нашего фильма "Сердце мамы Гонгадзе". Если это правда, это - позор Украины 2017 года. Дожили, чтобы закрывать рот уже усопшей госпожи Леси Гонгадзе в кино. Она просто рассказывает о себе и своих сыновьях. Это - не политика, это просто история большой украинской любви. А любовь - непобедима", - говорится в сообщении.

Специальный показ фильма Вячеслава Бигуна "Сердце мамы Гонгадзе" пройдет в субботу (16.09) в кинотеатре украинского кино "Лира" (Киев, ул. Бол. Житомирская, 40; бывший к/т "им. Чапаева").

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""Сердце мамы Гонгадзе" - уникальная прижизненная киноисповедь Леси Гонгадзе о большой украинской любви. Легендарная женщина, которую услышали, откровенно рассказывает о вдохновляющих и интимных моментах своей жизни и сыновей. В ленте, которая в данной версии состоит из двух частей ("Мама" и "Сын"), показана ее генеза, история любви с Русланом Гонгадзе, приключения Георгия, воспоминаниями о дорогих их сердцам местах делятся его бабушка, семья. Вы перенесетесь с госпожой Лесей в Грузию, Эстонию и Францию ​​и узнаете пророческие слова госпожи Леси", - говорится в описании события.

Как отмечается, лента допремьерно демонстрировалась на ряде кинофестивалей, а также в Париже и Таллинне. Она отмечена наградой "Лучший образ в кадре" на Международном фестивале исторического кино.

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Фильм, созданный при содействии Грузинского национального киноцентра, усиливается оригинальной музыкой композитора Владимира Гронского, песнями, в частности Святослава Вакарчука и Владимира Самайда. Созданию фильма способствовали сотни людей, чьи имена творческая группа записывает с благодарностью в историю фильма. Генеральный продюсер ленты - Юрий Чижмарь.

Автор фильма Вячеслав Бигун - кинематографист и ученый-юрист, родом из Закарпатья. Учился и работал в ведущих университетах и ​​учреждениях мира (Львовский ун-т, Институт государства и права НАНУ, Гейдельберг, Сорбонна и др.), юристом - в Европейском суде по правам человека. Кандидат юридических наук, магистр киноискусства (выпускник Балтийской киношколы). Автор более 500 публикаций, около 20 фильмов (часть - в свободном доступе), которые удостоены около 30 наград. Самый продуктивный украинский кинорежиссер по данным каталогов "Украинские фильмы", изданных Госкино в 2016 и 2015, и Международной кинобазы (IMDb). Едва ли не первый украинский кинорежиссер - миллионер по количеству онлайн-просмотров (ок. 3,5 млн). Неоднократно отмечался и за активную популяризацию украинского кино.

Подробнее о фильме "Сердце мамы Гонгадзе":

• афиша, кадры из фильма, доступные для загрузки в Международной кино-базе (IMDb): http://www.imdb.com/title/tt3746274/mediaindex

• видео-материалы (кадры, материалы, интервью и т.д.): http://bit.ly/2lSE9Of
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А когда в Киеве будет суд над Кучмой и Литвиным?
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Черновол, Гонгадзе их нее стало...Надеюсь у власти хватит мозгов не трогать Михо
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Прочувствовать боль матери,кучма сможет если отрезать голову его дочке... Зятьку тоже не помешает.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Киеве проходит спецпоказ фильма "Сердце мамы Гонгадзе" - уникальной прижизненной киноисповеди
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