 Меркель: "Инициатива Москвы о введении миротворцев на Донбасс интересна, но не означает снятия санкций с РФ"

Миротворцы ООН должны иметь доступ ко всей территории Донбасса, при этом их размещение - интересная идея, но она не означает снятия санкций с России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Reuters.
"Я нахожу предложение президента Путина направить миссию ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ интересным", - отметила она, добавив, что несколько дней назад обсуждала с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным этот вопрос.
"Я говорила с ним о том, что миссия ООН должна иметь доступ ко всей территории, где размещается ОБСЕ, то есть ко всей территории Донецкой и Луганской областей", - заявила Меркель.
Также канцлер ФРГ отметила, что необходимо продолжить работу в "этом направлении". "Однако это ростки, которые пока не дают повода для ослабления санкций", - добавила она.
Как известно, официальный Кремль придерживался позиции, что миротворцев ООН стоит привлечь только на линии столкновения на Донбассе и согласовать их с боевиками ОРДЛО. В Киеве такой вариант назвали шизофреническим.
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Не надо всё мешать в кучу, делая неудобоваримый винегрет, в первую очередь всех интересует выполнение международных обязательств.
Пример Польши ни о чём не говорит, в контексте частного бизнеса и и благополучия народа, когда ЕС выделял деньги безвозмездно?
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В рамках командно-штабних навчань «Непохитна стійкість - 2017» на півдні нашої країни підрозділи Збройних Сил України відпрацювали переправу військової техніки танкової бригади через водну перешкоду - річку Дніпро. Ширина річки в цьому місці сягає 550 метрів. Цю відстань військові подолали швидко і впевнено. При цьому переправа - лише початок навчань, спосіб вийти у визначений район і почати виконувати завдання із застосуванням всього наявного озброєння. Відео https://www.youtube.com/watch?v=4LExKN3p3y4
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оно старалось что-то из себя выдавить, подмигивало, хвостом виляло...
а эта?
даже не улыбнулась, не расслабилась!
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Обращаю внимание, куда показывал пацанёнок и обнаруживаю мужика... с дыркой в голове (это к тому, чё мы так паскудно к детям своим относимся - они ж лучше нас мир видят):
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время публикации: 14:41
Посетителей 9 казанских торговых центров и гостиниц эвакуировали после звонков о минировании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города. В некоторых ТЦ утверждают, что там проходят учения.
По данным агентства, в Казани эвакуировали посетителей торговых центров "Кольцо" и "Южный" из-за звонка неизвестного о минировании. Один из представителей ТЦ "Кольцо" отметил, что на объекте происходят учения экстренных служб: там работают полиция, пожарные, сотрудники "скорой". Источник добавил, что эвакуированы и гостиницы. Он предупредил, что действия звонивших подпадают под статью 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".Ранее сообщалось, что волна анонимных звонков о минировании школ, вузов, торговых центров и административных зданий во вторник и среду прокатилась по ряду российских регионов. Сообщения о заложенных в местах массового скопления людей взрывных устройства не подтверждаются, но тысячи человек от Сахалина до Калининграда эвакуировали из-за возможной угрозы.
http://txt.newsru.com/russia/16sep2017/kazan.html
Вейшнордия наносит ответный удар !
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http://txt.newsru.com/russia/15sep2017/fsb.html
// NEWSru.com // В России // 14 сентября 2017 г.
Москву продолжают "минировать" второй день: эвакуированы ЦДМ на Лубянке, кинотеатры, школы
http://www.newsmsk.com/article/14sep2017/mines_day2.html
Шквал анонимных звонков о минировании зданий продолжается - эвакуируют тысячи людей по всей России
// NEWSru.com // В России // 13 сентября 2017 г.
http://txt.newsru.com/russia/13sep2017/evacuation.html
Волна звонков о минировании накрыла Москву: "бомбы" искали на вокзалах, в торговых центрах, университетах
http://www.newsmsk.com/article/13sep2017/ishut.html
Российские города захлестнула волна анонимных звонков о бомбах: проводится массовая эвакуация
// NEWSru.com // В России // 12 сентября 2017 г.
http://txt.newsru.com/russia/12sep2017/bombs.html
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Порошенко такой же «патриот» нашей страны, как и Пинчук. Они - олигархи, поэтому в первую очередь думают о своем кармане. Для них патриотизм там, где есть выгода.
Президент Украины Петр Порошенко зависит от российского президента Владимира Путина, поэтому не может не обращать внимания на его заявления о возможном введении миротворцев ООН на Донбасс.
Такое мнение вчера вечером в комментарии изданию «ГОРДОН» выразил известный общественный активист Юрий Касьянов.
«Порошенко не может не обращать внимания на то, что говорит Путин, так как он от него зависит. Ровно так же, как Украина при президенте Порошенко зависима от Путина. И все эти заявления, что мы никак не связаны с РФ (фашистское государство, признанное 27.01.15 Верховной Радой страной-агрессором), не покупаем российский газ и энергоресурсы, являются ложью. Причем наши торговые обороты лишь растут. Мы видим, что вся политика президента Украины направлена только на то, чтобы, не дай бог, не обидеть Кремль», - отметил он.
Касьянов считает, что введение на Донбасс миротворцев ООН не соответствует интересам Украины.
«Вообще странно: что президент Украины делает на какой-то сходке (14-я ежегодная встреча Ялтинской европейской стратегии (YES)) у Пинчука, который не так давно предлагал сдать Крым в аренду России? Хотя Порошенко такой же «патриот» нашей страны, как и Пинчук. Они - олигархи, поэтому в первую очередь думают о своем кармане. Для них патриотизм там, где есть выгода. А что касается миротворческой миссии, то я считаю, что на Донбассе ее быть не должно. Даже речи об этом быть не может. Всему миру очевидно, что Украина столкнулась с российской агрессией. Миротворцы ООН лишь законсервируют конфликт на Донбассе. К тому же часть из них будет из России. Страна-агрессор под видом миротворцев предлагает ввести на Донбасс свои регулярные войска. Это просто нонсенс», - подчеркнул Касьянов.
Напомню, вчера бывший посол США в ООН Джон Болтон тоже заявил, что введение миротворцев на Донбасс - это плохая идея. «Миротворцы ООН не решают конфликты, а замораживают их. Если вы уверены, что хотите, чтобы Донбасс постоянно оставался в руках тех людей, которые его контролируют - введите туда миротворческую миссию», - сказал он.
Ранее об этом же говорили многие другие политики и эксперты…
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