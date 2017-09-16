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 Политика Украины
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Все про:Меркель (1477) миротворцы (435) Москва (2983) ООН (2231) Россия (72284) санкции (6442) Донбасс (16084)

 Меркель: "Инициатива Москвы о введении миротворцев на Донбасс интересна, но не означает снятия санкций с РФ"

меркель

По мнению Меркель, миротворцы ООН должны иметь доступ ко всей территории Донбасса, а не только на линии столкновения.

Миротворцы ООН должны иметь доступ ко всей территории Донбасса, при этом их размещение - интересная идея, но она не означает снятия санкций с России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Reuters.

"Я нахожу предложение президента Путина направить миссию ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ интересным", - отметила она, добавив, что несколько дней назад обсуждала с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным этот вопрос.

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"Я говорила с ним о том, что миссия ООН должна иметь доступ ко всей территории, где размещается ОБСЕ, то есть ко всей территории Донецкой и Луганской областей", - заявила Меркель.

Также канцлер ФРГ отметила, что необходимо продолжить работу в "этом направлении". "Однако это ростки, которые пока не дают повода для ослабления санкций", - добавила она.

Как известно, официальный Кремль придерживался позиции, что миротворцев ООН стоит привлечь только на линии столкновения на Донбассе и согласовать их с боевиками ОРДЛО. В Киеве такой вариант назвали шизофреническим.
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Интересна- выучите на память , а нам - неинтересно чтобы узаконить присутствие оккупанта.
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Злых шахтеров уже на спасет даже кремлевские хозяева.
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Жаль что украинозависимые троли забывают , что такое груз 200 и мобильные крематории.
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Еще раз - помни о мобильных крематориях, "шахтер", вы сами отняли будущее у своих детей.
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"Я нахожу предложение президента Путина направить миссию ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ интересным", и ей совсе до лампочки защита законных интересов Украины и ее народа, которые рашистское куйло, по сговору с ней и жабоедами нарушили ,создав днрлнр?
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Лише наївні дурники можуть сподіватись що США або ЄС - цікавлять інтереси України та її народу...............
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Т.е. санкции они ввели, как уверяет пропаганда паРаши, только потому, что нашли повод нагнуть паРашу?
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Звичайно що - "ні"............... Вони "переживають" за цілісність України та благополуччя її народу. І власні їхні бізнес-інтереси тут - "ні до чого"..............
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Если на благополучии можно заработать, то в Европе применили план Маршалла после второй мировой войны.
Не надо всё мешать в кучу, делая неудобоваримый винегрет, в первую очередь всех интересует выполнение международных обязательств.
Пример Польши ни о чём не говорит, в контексте частного бизнеса и и благополучия народа, когда ЕС выделял деньги безвозмездно?
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До чого тут Польша?................. На відміну від неї, мова про членство України в ЄС - навіть не ведеться. І вважати, що угода про асоціацію якось реально наближає Україну до ЄС, це - видавати бажане за реальне........
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К тому, что не надо утверждать, что мировое сообщество не интересует стабильность.
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Чия стабільність???...............Хочеш сказати, що США чи ЄС кровно зацікавлені у стабільності та розвитку України???......... Ну-ну.............
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Непохитна стійкість: переправа танків через Дніпро

В рамках командно-штабних навчань «Непохитна стійкість - 2017» на півдні нашої країни підрозділи Збройних Сил України відпрацювали переправу військової техніки танкової бригади через водну перешкоду - річку Дніпро. Ширина річки в цьому місці сягає 550 метрів. Цю відстань військові подолали швидко і впевнено. При цьому переправа - лише початок навчань, спосіб вийти у визначений район і почати виконувати завдання із застосуванням всього наявного озброєння. Відео https://www.youtube.com/watch?v=4LExKN3p3y4
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"Введение"-"снятие", "снятие"-"введение", "бабушка"-"дедушка", Меркель-путин, сплошной сексомазохизм какой-то! Тьху!
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Путин наивно полагает, что если российские буряты, которые стреляют из танков по позициям ВСУ, наденут голубые шлемофоны, то Запад снимет с него все санкции.
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от вредная!
оно старалось что-то из себя выдавить, подмигивало, хвостом виляло...
а эта?
даже не улыбнулась, не расслабилась!
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Ще б пак............... адже ця пропозиція Путіна не що інше, як - результат домовленостей з Меркель та Оландом........
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кстати, что то нет новостей об белоруско-расейских учениях...а как же путин, который уже должен был напасть?)
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а кто ж тогда панику раздувал неделю назад?я смотрю, модеры стыдливо подтирают, цензору стыдно становится, что приложил руку к той панике?
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ну теперь то понячл, что зря паниковал?или в страхе будешь аж до 20ого числа?)
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Я,кац, на фронте с 9 марта 14-го года . Передавай привет х@йлу и луке ср@ному .
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ну с 9марта ты можешь быть только на диванном фронте, так как ато попозжее началась
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Я знал твою реакцию, кац тупой . К твоему сведению, кац тупой: 79-я бригада ВДВ ВС Украины заняла позиции на админ. границе с Крымом в начале марта 14-го, когда там только х@йловские банды хозяйничали. Чонгар тогда еще был серой зоной. Погранцов там еще не было. Они появились 9 марта, когда и я туда прибыл. И погранцы заняли позиции перед десантниками. На тот момент это были две силы, которые присутствовали на линии фронта и которые готовы были стоять насмерть. Менты были примерно в 20 километрах в сторону Геническа.Учи историю, кац тупой .
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тупица, если ты не знаешь, что фронт предполагает наличие военных действий, то мне тебя искренне жаль...а крым был сдан без боя, так если ты туда действительно прибыл, то молодец, но это не делает тебя фронтовиком с марта 2014 года
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Встречу тебя в жизни, кац, рот разорву до ср#ки, а потом будем мирно общацо . Пшло вон, кросо.
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по сути нечего сказать, так надо угрожать?все с тобой ясно, ущерб, свободен
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ну как обычно, удаляются мои комменты, а провоцирующие комменты как всегда остаются
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В одном общественном месте сегодня в Запорожье слышу голос пацанёнка лет трёх: мам, а чё у него дырка в голове? На что мама реагирует индифферентно: пошли быстрее, а то щас у тебя дырка в голове появится.
Обращаю внимание, куда показывал пацанёнок и обнаруживаю мужика... с дыркой в голове (это к тому, чё мы так паскудно к детям своим относимся - они ж лучше нас мир видят):

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да он вообще забавный, если чего-то отчебучить то так отчебучит, что и сам потом не разберется, вот всем и интересно становится зачем и ему самому этот идиотизм
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Макрель в своєму репертуарі. Аби миротворці стояли між ФРН і НДР то східні німці до цих пір жили під час развітого соціалізму.
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Что фрау интересно? Интересно сколько орки )(уйла после этого убъют украинцев?
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Как видите, по мнению Меркель, миротворцы ООН должны иметь доступ ко всей территории Донбасса, а не только на линии столкновения. При этом об участии России в миротворческой операции речь не идет совсем. Но самое главное, секс - поводо для знакомства, простите, миротворцы - не повод для снятия санкций!
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16 сентября
время публикации: 14:41
Посетителей 9 казанских торговых центров и гостиниц эвакуировали после звонков о минировании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города. В некоторых ТЦ утверждают, что там проходят учения.
По данным агентства, в Казани эвакуировали посетителей торговых центров "Кольцо" и "Южный" из-за звонка неизвестного о минировании. Один из представителей ТЦ "Кольцо" отметил, что на объекте происходят учения экстренных служб: там работают полиция, пожарные, сотрудники "скорой". Источник добавил, что эвакуированы и гостиницы. Он предупредил, что действия звонивших подпадают под статью 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".Ранее сообщалось, что волна анонимных звонков о минировании школ, вузов, торговых центров и административных зданий во вторник и среду прокатилась по ряду российских регионов. Сообщения о заложенных в местах массового скопления людей взрывных устройства не подтверждаются, но тысячи человек от Сахалина до Калининграда эвакуировали из-за возможной угрозы.
http://txt.newsru.com/russia/16sep2017/kazan.html


Вейшнордия наносит ответный удар !



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// NEWSru.com // В России // 14 сентября 2017 г.
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http://txt.newsru.com/russia/15sep2017/fsb.html
// NEWSru.com // В России // 14 сентября 2017 г.
Москву продолжают "минировать" второй день: эвакуированы ЦДМ на Лубянке, кинотеатры, школы
http://www.newsmsk.com/article/14sep2017/mines_day2.html
Шквал анонимных звонков о минировании зданий продолжается - эвакуируют тысячи людей по всей России
// NEWSru.com // В России // 13 сентября 2017 г.
http://txt.newsru.com/russia/13sep2017/evacuation.html
Волна звонков о минировании накрыла Москву: "бомбы" искали на вокзалах, в торговых центрах, университетах
http://www.newsmsk.com/article/13sep2017/ishut.html
Российские города захлестнула волна анонимных звонков о бомбах: проводится массовая эвакуация
// NEWSru.com // В России // 12 сентября 2017 г.
http://txt.newsru.com/russia/12sep2017/bombs.html


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фрау меркель-ребінтроп, фрау-штазі ,філіалу кдб
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А что тут интересного - легитимизировать лугандонию? Без контроля границы Украиной и ОБСЕ парашка будет рулить на Донбассе всегда!
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В искренность слов Меркель можно поверить если Германия откажется от северного потока 2, пошлёт Шрёдера подальше и т.д. Кроме Меркель там ещё есть Габриэль и Штаймаер которые своими высказываниями не раз доказывали на чьей они стороне.
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Санкції довго вводяться- та ще довше знімаються. І не за слова, а за діло.
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Трудно не согласиться:
Порошенко такой же «патриот» нашей страны, как и Пинчук. Они - олигархи, поэтому в первую очередь думают о своем кармане. Для них патриотизм там, где есть выгода.
Президент Украины Петр Порошенко зависит от российского президента Владимира Путина, поэтому не может не обращать внимания на его заявления о возможном введении миротворцев ООН на Донбасс.
Такое мнение вчера вечером в комментарии изданию «ГОРДОН» выразил известный общественный активист Юрий Касьянов.
«Порошенко не может не обращать внимания на то, что говорит Путин, так как он от него зависит. Ровно так же, как Украина при президенте Порошенко зависима от Путина. И все эти заявления, что мы никак не связаны с РФ (фашистское государство, признанное 27.01.15 Верховной Радой страной-агрессором), не покупаем российский газ и энергоресурсы, являются ложью. Причем наши торговые обороты лишь растут. Мы видим, что вся политика президента Украины направлена только на то, чтобы, не дай бог, не обидеть Кремль», - отметил он.
Касьянов считает, что введение на Донбасс миротворцев ООН не соответствует интересам Украины.
«Вообще странно: что президент Украины делает на какой-то сходке (14-я ежегодная встреча Ялтинской европейской стратегии (YES)) у Пинчука, который не так давно предлагал сдать Крым в аренду России? Хотя Порошенко такой же «патриот» нашей страны, как и Пинчук. Они - олигархи, поэтому в первую очередь думают о своем кармане. Для них патриотизм там, где есть выгода. А что касается миротворческой миссии, то я считаю, что на Донбассе ее быть не должно. Даже речи об этом быть не может. Всему миру очевидно, что Украина столкнулась с российской агрессией. Миротворцы ООН лишь законсервируют конфликт на Донбассе. К тому же часть из них будет из России. Страна-агрессор под видом миротворцев предлагает ввести на Донбасс свои регулярные войска. Это просто нонсенс», - подчеркнул Касьянов.
Напомню, вчера бывший посол США в ООН Джон Болтон тоже заявил, что введение миротворцев на Донбасс - это плохая идея. «Миротворцы ООН не решают конфликты, а замораживают их. Если вы уверены, что хотите, чтобы Донбасс постоянно оставался в руках тех людей, которые его контролируют - введите туда миротворческую миссию», - сказал он.
Ранее об этом же говорили многие другие политики и эксперты…
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМеркель: "Инициатива Москвы о введении миротворцев на Донбасс интересна, но не означает снятия санкций с РФ"
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