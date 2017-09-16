 Строительство платных дорог в Украине может начаться в 2018 году, - Омелян

Речь об участках протяженностью 50-60 км автодорог Львов-Краковец, кроме того Киев-Белая Церковь либо Киев-Умань. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.ua, об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Владимир Омелян на встрече с журналистами.
"Участок дороги Львов-Краковец имеет стратегическое значение, поскольку будет частью новой автодороги, которая соединит Гданьск с Одессой. Участок Львов-Краковец станет тестом и покажет, насколько эффективно мы можем реализовывать концессионные проекты. Если окажется, что успешно, по такой же схеме будут построены и другие участки автодороги от Гданьска до Одессы", - сказал Владимир Омелян.
Он уточнил, что речь идет о платных автодорогах. "Все концессионные дороги, которые будут в Украине, они будут платными. Но обязательно будет предусмотрено, что параллельно им будут идти альтернативные бесплатные дороги. Просто они будут не такими комфортными, будут проходить через населенные пункты (в которых действует ограничение скорости - ред.)", - уточнил министр.
Он также рассказал, что закононопроект "О коцесии" разрабатывался Министерством транспорта и инфраструктуры, сейчас над ним работает МЭРТ. Он может быть зарегистрирован в Раде до конца сентября.
"Ключевые положения законопроекта касаются создания законодательного поля, в котором инвестиции инвестора будут защищены. Мы предлагаем в законопроекте норму, но она пока дискуссионная и не все ее поддерживают, в части возможности применения международного арбитража. Пока реформируется наша судебная система. В новый законопроект также заложен четкий механизм, который регламентирует возврат вложенных инвестором инвестиций в структурные проекты, рассчитанные на 10-15 лет", - рассказал Владимир Омелян.
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Воровать нужно меньше, а не придумывать очередные махинации и схемы!
Опять из украинцев лохов лепят!
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Если кто-то не взвешивается - наказывайте, а не объявляйте лохотрон реформой или ноу-хау!
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Все для народа, короче! Достал этот лохотрон!
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Зачем шоколадного позвали?
Сейчас бы все были такими зажиточными...
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Все их реформы направлены на одно,- сделать народ еще более нищим!
Чувствуется выучка Партии регионов!
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Ынвесторы найдутся.
Воздух ценнее, чем уголь и газ.
Можно больше заработать.
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Зачем преводить деньги на дороги, если их можно украсть ?
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Или решение будет в том, что бесплатные дороги, после ремонта, станут платными?
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