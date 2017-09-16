EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в одесском детском лагере Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома
 Экономика
  1067  62
Все про:дороги (1812) закон (2383) законопроект (1906) Минтранс (118) Минэкономразвития (445) Омелян (338)

 Строительство платных дорог в Украине может начаться в 2018 году, - Омелян

омелян

Если до конца года Верховная Рада примет разработанный Министерством транспорта и инфраструктуры совместно с Минэкономики законопроект "О коцесии", уже в 2018 году в Украине может начаться строительство платных автодорог.

Речь об участках протяженностью 50-60 км автодорог Львов-Краковец, кроме того Киев-Белая Церковь либо Киев-Умань. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.ua, об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Владимир Омелян на встрече с журналистами.

"Участок дороги Львов-Краковец имеет стратегическое значение, поскольку будет частью новой автодороги, которая соединит Гданьск с Одессой. Участок Львов-Краковец станет тестом и покажет, насколько эффективно мы можем реализовывать концессионные проекты. Если окажется, что успешно, по такой же схеме будут построены и другие участки автодороги от Гданьска до Одессы", - сказал Владимир Омелян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проект закона о госбюджете-2018 зарегистрирован в Раде

Он уточнил, что речь идет о платных автодорогах. "Все концессионные дороги, которые будут в Украине, они будут платными. Но обязательно будет предусмотрено, что параллельно им будут идти альтернативные бесплатные дороги. Просто они будут не такими комфортными, будут проходить через населенные пункты (в которых действует ограничение скорости - ред.)", - уточнил министр.

Он также рассказал, что закононопроект "О коцесии" разрабатывался Министерством транспорта и инфраструктуры, сейчас над ним работает МЭРТ. Он может быть зарегистрирован в Раде до конца сентября.

"Ключевые положения законопроекта касаются создания законодательного поля, в котором инвестиции инвестора будут защищены. Мы предлагаем в законопроекте норму, но она пока дискуссионная и не все ее поддерживают, в части возможности применения международного арбитража. Пока реформируется наша судебная система. В новый законопроект также заложен четкий механизм, который регламентирует возврат вложенных инвестором инвестиций в структурные проекты, рассчитанные на 10-15 лет", - рассказал Владимир Омелян.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Покажите мне хоть одну дорогу, которая построена бесплатно!
Воровать нужно меньше, а не придумывать очередные махинации и схемы!
Опять из украинцев лохов лепят!

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не все лохи, некоторые не хотят взвешиваться, чтобы не быть лохами, при въезде на дорогу с ограничением веса...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мы это уже слышали - цену на газ украинцам подняли, "чтоб олигархи не воровали" )))
Если кто-то не взвешивается - наказывайте, а не объявляйте лохотрон реформой или ноу-хау!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Скажи честно, ты дурак? Дешевый украинский газ, принадлежащий украинцам по Конституции (а не Порошенко, Гройсману или Ахметову), барыги продают собственнику газа - народу Украины, по цене дороже импортного. На тех украинцах, кто уже не в состоянии платить высосанные из пальца тарифы, они тоже хотят заработать, поэтому лезут в народный бюджет и оттуда себе отстегивают "субсидию"..., зарабатывая и на нищих.
Все для народа, короче! Достал этот лохотрон!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
посмотрим - на сколько платные быстрее строятся чем бесплатные?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поставят будку с кассой и шлагбаумом на любой бесплатной дороге - и она превратится в платную
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
то есть их даже строить не надо? они уже как бы есть????
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты берега попутал - так у вас Хуйло с Ротенбергами делает...)
 показать весь комментарий
Ответить
 
у нас свое дерьмо соевое с ахметовым за счет обнищания народа процветает
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну так надо было при Овоще с Ахметовым и Хуйлом процветать...
Зачем шоколадного позвали?
Сейчас бы все были такими зажиточными...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Петя обещал, что олигархов уберет от кормушки, на деле все наоборот оказалось - жируют и бесятся за счет народа, не знают на что еще цены поднять!
Все их реформы направлены на одно,- сделать народ еще более нищим!
Чувствуется выучка Партии регионов!
Строительство платных дорог в Украине может начаться в 2018 году, - Омелян - Цензор.НЕТ 664
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я себе представляю какими бандитскими методами будут забирать землю под эти дороги.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Деньги давно уже берут . а дороги пока так и не построили .Народ уже столько за дороги заплатил , что должен бесплатно ездить по платным дорогам .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И шо, отменят налог на дороги, который в бензине заложен?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну канешна,саме зараз нам потрібні платні дороги.А по безкоштовних дорогах нехай пішки ходять,бо їх,власне,і нема,так,напрямок руху показують...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Платными они будут только для грузового транспорта ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну да, омелян, чтоб твое жена купила кроме майбаха за 3 млн долл еще и яхту.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Их с нуля будут строить или захватят действующие трассы и сделают их платными??
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А в Україні є безплатні дороги? А дорожний збір, який сидить в кожному літрі пального - це плата за що???!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не вижу лайков под новостью! Где сектанты покращення? А на бесплатных положат хер, и будут делать и дальше "дырочные" ремонты. И отменят налог на бензин, он же включен в ремонт, не так ли?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Строительство платных дорог в Украине может начаться в 2018 году, - Омелян - Цензор.НЕТ 2521Патріотам України крім кацапів , порошенківців і бобіка сдлохлА
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
народ не возмущайтесь . платите и молча ездите дальше
 показать весь комментарий
Ответить
 
не верю .ни номеров ни пашинского рядом нету .так можно любому приписать .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а ноги Таньки из бардачка торчат ,что не видишь?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Журналистское расследование, проведенное при содействии Международной неправительственной организации Freedom House, Пашинский является одним из первых (а может и первым) в Украине обладателем нового внедорожника Bentley.Цена Bentley Bentayga в Украине варьируется от 380 тысяч до 500 тысяч долларов (в зависимости от версии). Первый внедорожник Bentley оснащается 608-сильным мотором V12, который разгоняет внушительный внедорожник до первых 100 км/ч за 4,1 секунды. Максимальная скорость Bentayga - 301 км/

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
та нет им податков наших мало:весь автопарк высшей власти арендуется у неизвестных фирм(все оффшорные) и мы им вечно платим,хотя догадаться,кто стал владельцем элитных авто,купленных за наши народные деньги,догадаться не трудно...такое стало успешно применяться еще кучмой...например, вертолет зэка,купленный за бюджетные деньги украинцев,был приобретен на оффшорку саши-стоматолога и сдан в аренду ДУСе папы-зэка и т.д.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дурні та дороги це проблеми московії, а у нас- дурні, дороги і московія, Це не рахуючи офшоропітеків.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Задолбали уже эти строители собачих будок
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нужно вводить платный воздух.

Ынвесторы найдутся.
Воздух ценнее, чем уголь и газ.

Можно больше заработать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А может и не начаться, да, Омелян ?
Зачем преводить деньги на дороги, если их можно украсть ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как надоели,чмошники с вашим новостным мусором. Может будут строить, а может не будут. Может вас бешеные толпы разорвут на части а может и не разорвут. Украина может производить ракеты и самолеты но это не значит что она БУДЕТ их производить. Тогда зачем этот мусор.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Значит ли это, что к 2018 году, все бесплатные дороги Украины, будут находится в надлежащем состоянии: ровное покрытие, отсутствие ям, наличие разметки?
Или решение будет в том, что бесплатные дороги, после ремонта, станут платными?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
чего-чего....законопроект "О коцесии"?? Цензор, а может "О концессии"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
"подушечки с повидлом" - хорошая основа для дорог
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а потом очередная розенблядь скажет,что мы много ходим и нам надо ноги повырывать. Заодно и с работы уходить не будем. Будем по 26 часов в сутки ишачить)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
До налога за ходьбу по тротуарах, видимо, недолго осталось ждать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, не ідіоти!? Ви спочатку "безкоштовні" (в лапках тому, що на них платить весь народ і перш за все автомобілісти) приведіть в порядок. Дебіли і крадії дорвалися до влади... Щоб ви поздихали!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
ЛЬВОВ -КРАКОВЕЦ. ЯЦЕНЮК ОБЕЩАЛ ЕЩЕ ПОСТРОИТЬ ЗА ДВА МЕСЯЦА. а горойсман до 1 апреля обещал построить все дороги. а до дня победы отломать всем строителям руки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
перед началом строительства платных дорог ,украинская власть должна построить украинские платные карманы...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот только боюсь ничего нового строить не будут, ведь проще просто сделать нормальный ремонт на тех что есть и поставить рамки для сшибания бабла.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Непорядок! Еще 40млн.чел украинцев дышат бесплатным воздухом.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ви когда обустроиваете свой двор возле дома. Викладивая дорожку к калитке всегда взимаете плату со своей жени детей гостей и.т.д? Воздух когда в продаж поступит?И СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ СУТОЧНАЯ НОРМА.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаСтроительство платных дорог в Украине может начаться в 2018 году, - Омелян
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти