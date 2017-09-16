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 В Британии арестовали 18-летнего мужчину в связи с терактом в метро

теракт лондон

Мужчину взяли под стражу в районе города Дувра.

В Великобритании полиция задержала 18-летнего мужчину в рамках расследования теракта в метро Лондона, в результате которого получили ранения 29 человек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Мужчину взяли под стражу в районе города Дувра в рамках действия Закона о противодействии терроризму, сейчас он находится в отделении полиции, позже его перевезут в Лондон.

Никаких подробностей о задержанном полиция не сообщает, призывая жителей сохранять бдительность.

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Напомним, в пятницу утром в лондонском метро на станции Parsons Green прогремел взрыв. Очевидцы сразу после инцидента сообщали, что взорвалась бомба в сумке.
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Пора Европе, специально для любителей прославиться в религиозных войнах, смертную казнь вводить...
Или менять миграционную политику, что проще и куда более эффективно.
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Поздно, слишком многим гражданство понадавали.

Белые англичане составляют менее половины населения британской столицы, согласно данным из новой книги о современном Лондоне This Is London: Life and Death In The Third World, автором которой стал писатель и журналист Бен Джуда. Ruposters публикует перевод обзора книги на Daily Mail.
https://ruposters.ru/news/25-01-2016/london-chuzhim

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Ну, колоний у Великобритании, было великое множество.
Но если из 100 придурков отравляющих жизнь, выкинуть хотя бы 30, то это уже неплохо.
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Раз не сообщают - значит чурка из беженцев.
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Понапускали к себе чёрных((
Дальше будет тем хуже, чем их больше.
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по нашим новым меркам он еще школьник, а там уже мужчина.
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А у нас целый пограничный переход Шегини вместе с Карачупой и его верной овчаркой Джульбарсом заминировали и тишина.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Британии арестовали 18-летнего мужчину в связи с терактом в метро
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