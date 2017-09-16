 В Британии арестовали 18-летнего мужчину в связи с терактом в метро

В Великобритании полиция задержала 18-летнего мужчину в рамках расследования теракта в метро Лондона, в результате которого получили ранения 29 человек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
Мужчину взяли под стражу в районе города Дувра в рамках действия Закона о противодействии терроризму, сейчас он находится в отделении полиции, позже его перевезут в Лондон.
Никаких подробностей о задержанном полиция не сообщает, призывая жителей сохранять бдительность.
Напомним, в пятницу утром в лондонском метро на станции Parsons Green прогремел взрыв. Очевидцы сразу после инцидента сообщали, что взорвалась бомба в сумке.
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Или менять миграционную политику, что проще и куда более эффективно.
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Белые англичане составляют менее половины населения британской столицы, согласно данным из новой книги о современном Лондоне This Is London: Life and Death In The Third World, автором которой стал писатель и журналист Бен Джуда. Ruposters публикует перевод обзора книги на Daily Mail.
https://ruposters.ru/news/25-01-2016/london-chuzhim
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Но если из 100 придурков отравляющих жизнь, выкинуть хотя бы 30, то это уже неплохо.
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Дальше будет тем хуже, чем их больше.
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