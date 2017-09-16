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 Политика Украины
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 Порошенко обсудит с Трампом сотрудничество в сфере безопасности, ситуацию на Донбассе и реформы, - Климкин

трамп

Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время встречи обсудят сотрудничество в сфере безопасности, а также помощь США в вопросе украинских реформ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в кулуарах 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу.

"Целый перечень вопросов. Я не могу говорить за президента США, какие он вопросы поднимет во время встречи, но, конечно, будем обсуждать ситуацию вокруг оккупированного Донбасса, совместную тактику, об этом уже поговорили с Куртом Волкером, теперь должны утвердить и на самом высоком уровне, будем обсуждать и сотрудничество в сфере безопасности. Это один из ключевых вопросов. Конечно, будем обсуждать содействие США дальнейшему продвижению наших реформ", - сказал он журналистам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп и Порошенко обсудят конкретные планы взаимодействия по ключевым вопросам

Климкин рассказал, что встреча пройдет на полях Генеральной ассамблеи ООН, в которой также примут участие постоянные представители США и Украины при ООН, советники и сам министр.

Он также отметил, что у Порошенко запланировано около 20 встреч во время визита США.

Как известно, встреча Порошенко и Трампа запланирована на 21 сентября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель не планирует встречу лидеров "нормандской четверки" в ближайшее время, - посол Райхель
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1. Безопасности ноль, людей средь белого дня убивают.
2. На донбасе жопа.
3. Реформ нет!
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+1

+ Даст понять соевой гниде, что его место вскоре окажется у параши (раши), если он не отстанет от Саакашвили.
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Трамп предложит чтобы ПОП и его окружение добровольно дали финансовой разведке данные о своих активах,счетах,оффшорах и т.п. наворованных вещах.В случае очередных выдумок про "руки,які нічого не крали" на шоколадно-соевого и его кума-брата-свата будут наложены санкции ,подобные санкциям на окружение "торгового партнера" из кацапстана с далеко идущими перспективами...Трамп это сделает быстро,причем зная,что найдет у народа Украины практически 96% поддержку,оставшиеся 4%-это сам барыга,его бизнес,родственники,ближайшее окружение,обслуга,полезные идиоты и прихвостни...
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Порошенко обсудит с Трампом сотрудничество в сфере безопасности, ситуацию на Донбассе и реформы, - Климкин - Цензор.НЕТ 7967

Центр Протидії Корупції
1 ч ·

Вони - за антикорупційний суд в Україні. Президент України - проти.
Посол США в Україні Марі Йованович: Ми виділяємо одну важливу реформу - заснування антикорупційного суду України.
Голова Представництва ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі: Треба посилити ефективність новостворених органів і якнайшвидше створити антикорупційний суд.

Держсекретар США Рекс Тіллерсон: Ми обговорили важливість впровадження антикорупційних реформ, зокрема… створення антикорупційного суду.
Перший заступник голови МВФ Девід Ліптон: Створення антикорупційного суду є важливим наступним кроком. Ми закликаємо уряд зробити цей крок.
Депутат Європарламенту Ребекка Хармс: Антикорупційний суд унеможливить вибіркове правосуддя і забезпечить прозорість
Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс: Важливо створити Спеціалізований антикорупційний суд у найкоротші терміни.
Екс-держсекретар США Джон Керрі: У нас кожен суд - антикорупційний. І спецпрокурор зараз розслідує справу щодо президента.
Директор TI Хосе Угас: В короткій перспективі можна запустити антикорупційний суд, який спеціалізується саме на антикорупційних справах. Ефективність його роботи доведена відразу у декількох країнах.
Іспанський прокурор Карлос Кастресана: Реформу судів можна провести, утворивши спеціальний антикорупційний суд.
Святослав Вакарчук, Патріарх Філарет, Архієпископ Святослав, Ада Роговцева, Сергій Жадан: Наполягаємо на терміновому створенні повноцінної системи незалежних антикорупційних судів.
Фото - Схеми: корупція в деталях - RFERL
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А малесенький залупенфюрер зараз сидить і гірко плаче. -"Ну чому,чому не я,в цій клятій Америці,як же остозвізділа ця мацква"...
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***
В своё время Шахерезада, пытаясь избежать казни, рассказывала султану сказки, по одной за ночь. Продержалась 1000 и 1 ночь...
Этот тоже будут рассказывать сказки... на ночь... про "план Маршалла", борьбу с коррупцией, инфляцией, бедностью и преступностью.......
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У барыги одна задача - пустить пыль в глаза Трампу насчет "реформ"! Сказать, что коррупция уже побеждена в Украине, под его чутким руководством! Да здравствует "план Маршала" Украине и €5млрд. лично в карман нашим всем чиновникам и будкостроителям!
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Поставок оружие шайке кремлёвских шестёрок под руководством брехливого барыги?
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Это "лучший друг" Трампа Саакашвили такое нашептал?
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почему торговля с оккупантом увеличилась за последний год?
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Какие грибы Чугункин употребояет,и я такие хочу,да Трампу глубоко насрать на эти проблемы,его интересует только то,сколько с Украины США денег может поиметь,а самое интересное как всё это можна обсудить за 10 минут селфи?
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Невже ще хтось вірить цим побрехенькам?..............
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О чем могут договариваться за спинами своих сограждан два "рейтингнижеплинтуса"? О легитимности подобных договоренностей говорить нет нужды.
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Даже если дадут оружие, умирать в войне с мировым бандитом, будут только украинцы...
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Любому человеку свойственно познавать истину, и только хам всегда в своем репертуаре.
Моя семья сполна отдала дань Украине- два ветерана АТО, вот так .
И шли они воевать в 14 году свято веря , что нынешняя власть -наконец украинская, а как же без веры? Они тоже сексоты? эх ты, раздаватель характеристик, прям как партейный.
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Согласна, т.к. учитывая глобализацию экономики на мировых рынках, такие сверхдержавы, как США и Евро Союз, могут задавить любой агрессивный ПУК , одним лишь финансовым замораживанием активов, перекрытием доступа к финансовым операциям и т.д.
Украинцы погибают, сражаясь за свою землю, но куда ведёт Украину эта власть, большой вопрос.
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россия конфликтует с США , убивая в качестве запугивания Украину, идет раздел сфер влияния, но Украина должна гибнуть в одиночку ,это неправильно.
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Никто за нас воевать не будет, мы уже три года как-то сами справляемся. А для тебя это новость?
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Нет , вот для меня - не новость, считаю это неправильным.
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Нам никто ничем не обязан. Договоры и меморандумы - это простые бумажки, когда речь идет о человеческих жизнях. Да мы и не просили никого вмешиваться. Мы и так, как говорится, сами с усами, нам бы только оружия побольше.
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За эти пустые договора заплачено тысячами жизней.
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Порошенко злякався Саакашвили , в первую очередь это будут обговаривать . А Климкин брешет как всегда .
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ПОРОШЕНКО УЖЕ НИЧЕГО ОБСУЖДАТЬ НЕ НАДО !
ДНИ ЕГО ПРЕЗИДЕНТСТВА СОЧТЕНЫ , НАРОД УКАЖЕТ ГДЕ ЕГО МЕСТО .
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Кращого президента як Порошенко Україна ще не знала !!!
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геращенка "пришла у політику" при адельгеймі(ющенко)..............сподобалась вона йому.............
.......................................
......................
геращенка залишилась на своему місті і при індюковичу......
і зараз при офшоренко...................
на праці Українців по визволеню Українських військовополонених робить собі імунітет .....сцуко......

непотопляєма іра !
і завжди потрібна любій ю2владі
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это, конечно, хорошо, вот только бы узнать исходя из каких позиций и по какой логике ведутся эти переговоры от имени народа Украины, которому об этих позициях и логике не сообщили, ведь не знать этого очень плохо
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переговори ведуться згідно Конституції України - Розділ V ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ.
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Там будет ни обсуждение а монолог Трампа , и Пете я бы посоветовал взять с собой вазелин..
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когдато .. за часив кучмы. мы на приколе до каждой новости про кучму добавляли -пьяный. прикольно получалось..-пьяный президент кучма встретился с бушем. -
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все фуйня, будут башню Трампа строить на печерске. даже не пойду к гадалке.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко обсудит с Трампом сотрудничество в сфере безопасности, ситуацию на Донбассе и реформы, - Климкин
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