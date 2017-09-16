 Порошенко обсудит с Трампом сотрудничество в сфере безопасности, ситуацию на Донбассе и реформы, - Климкин

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в кулуарах 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу.
"Целый перечень вопросов. Я не могу говорить за президента США, какие он вопросы поднимет во время встречи, но, конечно, будем обсуждать ситуацию вокруг оккупированного Донбасса, совместную тактику, об этом уже поговорили с Куртом Волкером, теперь должны утвердить и на самом высоком уровне, будем обсуждать и сотрудничество в сфере безопасности. Это один из ключевых вопросов. Конечно, будем обсуждать содействие США дальнейшему продвижению наших реформ", - сказал он журналистам.
Климкин рассказал, что встреча пройдет на полях Генеральной ассамблеи ООН, в которой также примут участие постоянные представители США и Украины при ООН, советники и сам министр.
Он также отметил, что у Порошенко запланировано около 20 встреч во время визита США.
Как известно, встреча Порошенко и Трампа запланирована на 21 сентября.
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2. На донбасе жопа.
3. Реформ нет!
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+ Даст понять соевой гниде, что его место вскоре окажется у параши (раши), если он не отстанет от Саакашвили.
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Центр Протидії Корупції
1 ч ·
Вони - за антикорупційний суд в Україні. Президент України - проти.
Посол США в Україні Марі Йованович: Ми виділяємо одну важливу реформу - заснування антикорупційного суду України.
Голова Представництва ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі: Треба посилити ефективність новостворених органів і якнайшвидше створити антикорупційний суд.
Держсекретар США Рекс Тіллерсон: Ми обговорили важливість впровадження антикорупційних реформ, зокрема… створення антикорупційного суду.
Перший заступник голови МВФ Девід Ліптон: Створення антикорупційного суду є важливим наступним кроком. Ми закликаємо уряд зробити цей крок.
Депутат Європарламенту Ребекка Хармс: Антикорупційний суд унеможливить вибіркове правосуддя і забезпечить прозорість
Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс: Важливо створити Спеціалізований антикорупційний суд у найкоротші терміни.
Екс-держсекретар США Джон Керрі: У нас кожен суд - антикорупційний. І спецпрокурор зараз розслідує справу щодо президента.
Директор TI Хосе Угас: В короткій перспективі можна запустити антикорупційний суд, який спеціалізується саме на антикорупційних справах. Ефективність його роботи доведена відразу у декількох країнах.
Іспанський прокурор Карлос Кастресана: Реформу судів можна провести, утворивши спеціальний антикорупційний суд.
Святослав Вакарчук, Патріарх Філарет, Архієпископ Святослав, Ада Роговцева, Сергій Жадан: Наполягаємо на терміновому створенні повноцінної системи незалежних антикорупційних судів.
Фото - Схеми: корупція в деталях - RFERL
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https://www.youtube.com/watch?v=Y3XVtwUG3pE&feature=youtu.be
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В своё время Шахерезада, пытаясь избежать казни, рассказывала султану сказки, по одной за ночь. Продержалась 1000 и 1 ночь...
Этот тоже будут рассказывать сказки... на ночь... про "план Маршалла", борьбу с коррупцией, инфляцией, бедностью и преступностью.......
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Моя семья сполна отдала дань Украине- два ветерана АТО, вот так .
И шли они воевать в 14 году свято веря , что нынешняя власть -наконец украинская, а как же без веры? Они тоже сексоты? эх ты, раздаватель характеристик, прям как партейный.
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Украинцы погибают, сражаясь за свою землю, но куда ведёт Украину эта власть, большой вопрос.
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ДНИ ЕГО ПРЕЗИДЕНТСТВА СОЧТЕНЫ , НАРОД УКАЖЕТ ГДЕ ЕГО МЕСТО .
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геращенка залишилась на своему місті і при індюковичу......
і зараз при офшоренко...................
на праці Українців по визволеню Українських військовополонених робить собі імунітет .....сцуко......
непотопляєма іра !
і завжди потрібна любій ю2владі
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