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 Политика Украины, Общество
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 Гриневич: "Новый закон "Об образовании" расширяет возможности украинских детей, принадлежащих к нацменьшинствам"

гриневич

Языковая статья Закона "Об образовании" устраняет существующую дискриминацию национальных меньшинств в части доступа к высшему образованию и обеспечивает равные условия для них в получении полного общего среднего образования.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом шла речь во время встречи Министра образования и науки Украины Лилии Гриневич с представителями дипломатических миссий 11 стран, Совета Европы, ОБСЕ относительно статьи 7 нового Закона "Об образовании".

"Согласно официальной статистике, в Украине обучается около 400 000 детей национальных меньшинств в 735 учебных заведениях. (...) В этих школах обучение осуществляется на языках национальных меньшинств, при этом украинский изучают как предмет, на что отводится 2 часа в неделю", - рассказала Гриневич.

Она отметила, что ситуация, которая сложилась, "делает заложниками детей этих языковых меньшинств и изолирует их в пределах общины".

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Так, по официальной статистике Украинского центра оценивания качества образования, в 2016 году более 36% выпускников Закарпатья сдали внешнее независимое оценивание по украинскому языку с результатом от 1 до 3 баллов по 12-балльной шкале. 60,1% школьников, относящихся к венгерскому и румынскому меньшинствам и, соответственно, сдавали ВНО по математике и истории Украины одним из этих языков, вообще не преодолели порог сдал/не сдал по тестированию по украинскому языку.

"Это означает, что эти дети становятся заложниками своей языковой среды, не присущей подавляющему большинству территории Украины. Они не могут попасть на государственную службу или занимать другие важные должности в органах местного самоуправления и органах государственной власти. Такие тенденции крайне тревожны и Украина не может не реагировать на них, ведь речь идет об образовательных шансах детей, являющихся гражданами нашего государства, а также об обеспечении их конституционного права на труд, закрепленного в статье 43 Конституции Украины", - пояснила министр.

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Решить проблему с низким уровнем владения государственным языком у детей, которые являются представителями нацменьшинств в Украине, возможно только через увеличение доли преподавания предметов на украинском языке.

Новый Закон "Об образовании" предусматривает, что в детских садах и начальной школе дети из национальных меньшинств смогут учиться на родном языке. При этом тут же они начнут изучать государственный. Это поможет без лишнего стресса перейти дальше в базовую и старшую школу, где языком обучения будет украинский.

Министерство образования и науки Украины готово к созданию консультативной рабочей группы из представителей заинтересованных посольств и международных организаций для совместной выработки механизма имплементации нового Закона Украины "Об образовании".

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"Закон "Об образовании" соответствует всем нашим международным и внутренним обязательствам. Мы уважаем наших международных партнеров и готовы работать вместе с ними. Однако первым приоритетом для нас всегда будет оставаться успех и защита прав украинских граждан. Новый закон "Об образовании" расширяет возможности украинских детей, принадлежащих к нацменьшинствам, для получения образования и способствует реализации их конституционных прав. Украинские дети, принадлежащие к нацменьшинствам, являются нашими украинскими гражданами и их интересы, права и свободы будут оставаться для нас главным приоритетом", - подчеркнула министр.

Напоминаем, что 5 сентября 2017 Верховная Рада Украины 255 голосами приняла новый Закон Украины "Об образовании", включая со статьей 7, которая регулирует вопросы языка образования.
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Есть такое понятие, как компромисс.
Но Венгрия и Молдова, подняли вой, критикуя наш Закон, не предлагая никаких встречных уступок.
А ведь в этих странах, ситуация с Украинской диаспорой куда хуже, чем ситуация с их диаспорами в Украине.
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Украинская диаспора есть в какой-т степени в любой стране. Но не смешивайте понятия. Есть факт, в силу исторической событий, компактного проживания венгров на своей земпле в пределах сегодняшней Украины. Люди селами говорят исключительно на венгерском. Их предки жили в этих селах и тоже говорили на венгерском. Я не видел чтобы люди целыми селами в Венгрии говорили исключительно на украинском и мечтали чтоб их дети учились в Украине.
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Может быть, но все равно, это вопросы из одной плоскости.
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Если такой продвинутый - набери в поисковике правила поступления в венгерские вузы и потом ехидничай..
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А хитрозроблені хочуть тут навчатись в школі щоб потім виїхати туди? Тоді нехай там і живуть навчаючись в тих школах.
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они живут здесь и их родитрели здесь платят налоги, гос-во их обязано учить даже если они не являются гражданами Украины, А они являются.
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Так а кто против учить-то. Предоставляются бесплатные школы за налоги родителей.
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Держава і навчає їх в українських школах за податки, а якесь особливе навчання сюди не входить. До речі, як сказала Фаріон, в паспорті немає графи національності, так що які ще нацменшини можуть бути. Всі громадяни України і все.
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Конечно гос-во их обязано учить, а так же как и обязано их трудоустроить! Вот только как с последним быть, если ни на украинском ни на русском говорить (молчу уже за писать) они не могут ?! Вот для этого и нужен этот закон. Понимаю работать в Украине они не собираются (пока), но тут даже не столько вопрос в том -- зачем государству их учить за свой счёт для другого государства? А скорее предупредить ситуацию, когда допустим приедет этот представитель нацменьшинства например в Житомир по распределению и будет требовать устроить его. А потом они завоют, что их ущемляют, не предоставляют возможность работать в стране, гражданами которой они являются! Ну а потом по известному сценарию...
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Государство их учить и не отказывается, учить будут. Начальная школа на родном, плюс изучение государственного. Дальше - обучение на государственном.
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Министр права на 100%. Государство не просто должно способствовать изучению государственного языка, государство ОБЯЗАНО предоставить каждому школьнику Украины исчерпывающие знания государственного языка в рамках государственных учебных заведений не смотря на волание родителей. Каждый выпускник должен иметь равные условия для реализации его трудовых возможностей, а не стать белой вороной из-за воли своих родителей с претензиями к Украине. С частными школами - другое дело. Изучайте - что хотите за свой счет, только будьте честны с своим ребенком. Когда он скажет, что не может получить какую то должность или устроиться на работу, скажите честно, что это из-за вас, дебилов-родителей произошло, но за то ты знаешь венгерский или русский.
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Если они не знают государственный, то зачем они вообще нужны?
Одно из не многих достижений этой и так никуда не годящейся власти вы хотите обосрать, люди, але, Крым ничему не научил? Хотите еще земли потерять?
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Ни гордости ни чести, ни совести ни приличий. Если решили делайте. Боитесь попросите народной поддержки и делайте как примет большинство. Вы же ,крысы вонючие, только гадите и толкаете к противостоянию. Вы же первые и сгорите вы на слуху.
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Ну вобще-то дети хотят учиться на польском, венгерском или румынском, чтобы после окончания школы поступить в ВУЗы соответствующих государств
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Этого хотят родители детей, а не дети. Не будем подменять понятия.
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А от тут і розпочинається парадокс русько-язичних челюстей.Перетнувши кордон щонайменше через пів року всі ані вже щебечуть по польські .
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да, главное - защитить черно...., темнозадых Гройсамнов )
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГриневич: "Новый закон "Об образовании" расширяет возможности украинских детей, принадлежащих к нацменьшинствам"
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