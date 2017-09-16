 Гриневич: "Новый закон "Об образовании" расширяет возможности украинских детей, принадлежащих к нацменьшинствам"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом шла речь во время встречи Министра образования и науки Украины Лилии Гриневич с представителями дипломатических миссий 11 стран, Совета Европы, ОБСЕ относительно статьи 7 нового Закона "Об образовании".
"Согласно официальной статистике, в Украине обучается около 400 000 детей национальных меньшинств в 735 учебных заведениях. (...) В этих школах обучение осуществляется на языках национальных меньшинств, при этом украинский изучают как предмет, на что отводится 2 часа в неделю", - рассказала Гриневич.
Она отметила, что ситуация, которая сложилась, "делает заложниками детей этих языковых меньшинств и изолирует их в пределах общины".
Так, по официальной статистике Украинского центра оценивания качества образования, в 2016 году более 36% выпускников Закарпатья сдали внешнее независимое оценивание по украинскому языку с результатом от 1 до 3 баллов по 12-балльной шкале. 60,1% школьников, относящихся к венгерскому и румынскому меньшинствам и, соответственно, сдавали ВНО по математике и истории Украины одним из этих языков, вообще не преодолели порог сдал/не сдал по тестированию по украинскому языку.
"Это означает, что эти дети становятся заложниками своей языковой среды, не присущей подавляющему большинству территории Украины. Они не могут попасть на государственную службу или занимать другие важные должности в органах местного самоуправления и органах государственной власти. Такие тенденции крайне тревожны и Украина не может не реагировать на них, ведь речь идет об образовательных шансах детей, являющихся гражданами нашего государства, а также об обеспечении их конституционного права на труд, закрепленного в статье 43 Конституции Украины", - пояснила министр.
Решить проблему с низким уровнем владения государственным языком у детей, которые являются представителями нацменьшинств в Украине, возможно только через увеличение доли преподавания предметов на украинском языке.
Новый Закон "Об образовании" предусматривает, что в детских садах и начальной школе дети из национальных меньшинств смогут учиться на родном языке. При этом тут же они начнут изучать государственный. Это поможет без лишнего стресса перейти дальше в базовую и старшую школу, где языком обучения будет украинский.
Министерство образования и науки Украины готово к созданию консультативной рабочей группы из представителей заинтересованных посольств и международных организаций для совместной выработки механизма имплементации нового Закона Украины "Об образовании".
"Закон "Об образовании" соответствует всем нашим международным и внутренним обязательствам. Мы уважаем наших международных партнеров и готовы работать вместе с ними. Однако первым приоритетом для нас всегда будет оставаться успех и защита прав украинских граждан. Новый закон "Об образовании" расширяет возможности украинских детей, принадлежащих к нацменьшинствам, для получения образования и способствует реализации их конституционных прав. Украинские дети, принадлежащие к нацменьшинствам, являются нашими украинскими гражданами и их интересы, права и свободы будут оставаться для нас главным приоритетом", - подчеркнула министр.
Напоминаем, что 5 сентября 2017 Верховная Рада Украины 255 голосами приняла новый Закон Украины "Об образовании", включая со статьей 7, которая регулирует вопросы языка образования.
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Ни в одной из обеспокоившихся новым законом об образовании стран, нет украинской школы, - Гриневич(145)
Гриневич назвала самые популярные среди абитуриентов специальности(34)
Новый закон "Об образовании" предусматривает оклад учителя на уровне 9600 гривен, - Гриневич(51)
Принятие закона в Раде - это только начало пути к современной системе образования, - министр Гриневич(97)
Фінансування вишів має залежати від якості наданої освіти, – Гриневич(0)
Учительские зарплаты необходимо повысить до 4 прожиточных минимумов до 2025 года, - Гриневич(79)
Даты каникул будут определять сами школы, - Гриневич(17)
Но Венгрия и Молдова, подняли вой, критикуя наш Закон, не предлагая никаких встречных уступок.
А ведь в этих странах, ситуация с Украинской диаспорой куда хуже, чем ситуация с их диаспорами в Украине.
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Одно из не многих достижений этой и так никуда не годящейся власти вы хотите обосрать, люди, але, Крым ничему не научил? Хотите еще земли потерять?
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