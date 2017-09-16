 Из-за урагана "Ирма" с острова в Карибском море эвакуировали 6 украинцев, - МИД

С острова Мартиника в Карибском море эвакуировали на материковую часть Франции шесть украинцев. Решение об эвакуации было принято из-за урагана "Ирма", передает Цензор.НЕТ. Об этом в Twitter сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.
"Во Францию спецрейсом с о. Мартиника (из-за урагана) "Ирма" прибыло 6 граждан Украины", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что консул находится в международном аэропорту "Орли" (Париж).
Стоит отметить, что ранее масштабный ураган "Ирма" принес значительные разрушения на островах, а также на побережье США. При стихийном бедствии уже погибли 77 человек.
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колхозников премировали за сбор урожая
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Думаете - только в Польшу, роисю , Турцию и Китай ездят. Наши практически во всех странах мира работают. К примеру гоу-гоу , стрип танцуют дивчата. Уж зарплата у них там будет не такая как в Украине).
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Вот целый день как-то неспокойно на душе было.
"Утром мажу бутерброд - Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот! "
Зато теперь страна узнала важную новость: эвакуировали.. аж 6 человек...
Да хоть бы и остались они там на острове - и хрен с ними.. Я их туда не посылал..
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Эрих Мария Ремарк. Тени в раю
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Шо же будет с Панамой!
Панаму спасай!
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