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 Происшествия, За рубежом
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Все про:МИД (4287) украинцы (2593) ураган (253) Франция (1987)

 Из-за урагана "Ирма" с острова в Карибском море эвакуировали 6 украинцев, - МИД

ураган

С острова Мартиника эвакуировали граждан Украины.

С острова Мартиника в Карибском море эвакуировали на материковую часть Франции шесть украинцев. Решение об эвакуации было принято из-за урагана "Ирма", передает Цензор.НЕТ. Об этом в Twitter сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

"Во Францию спецрейсом с о. Мартиника (из-за урагана) "Ирма" прибыло 6 граждан Украины", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что консул находится в международном аэропорту "Орли" (Париж).

Стоит отметить, что ранее масштабный ураган "Ирма" принес значительные разрушения на островах, а также на побережье США. При стихийном бедствии уже погибли 77 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое украинцев эвакуированы с острова Сен-Мартен из-за урагана "Ирма", - МИД
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Гастарбайтеры.

Думаете - только в Польшу, роисю , Турцию и Китай ездят. Наши практически во всех странах мира работают. К примеру гоу-гоу , стрип танцуют дивчата. Уж зарплата у них там будет не такая как в Украине).
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И от кого они там прятались?проверить не мешало бы .
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Во, как! А там вовсе не маленький остров. И не пологий. Вулкан там помнится есть, высокий. Не дай Бог попасть на такую "Ирму", да в море...
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Если это были клячко и его "молодая" команда, то не надо было беспокоить. Смелым покоряются моря!
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Как-же мы жили без этой новости раньше????
Вот целый день как-то неспокойно на душе было.
"Утром мажу бутерброд - Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот! "

Зато теперь страна узнала важную новость: эвакуировали.. аж 6 человек...
Да хоть бы и остались они там на острове - и хрен с ними.. Я их туда не посылал..
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"У человеческого воображения плохо со счетом. Собственно, оно считает только до одного. То есть до себя самого."
Эрих Мария Ремарк. Тени в раю
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та досить вам коментувати в ляшко-стилі "о, Мартініка, Каріби! щоб вони втопилися- он в Україні баба на пенсію прожити не може!" Тут неважливо: депутати, а можливо- моремани, з лайнерів робітники, просто туристи- головне, в данному випадку, мзс роботу свою зробив.
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где встречать земляков: с очередной партией угля или в Борисполе?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИз-за урагана "Ирма" с острова в Карибском море эвакуировали 6 украинцев, - МИД
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