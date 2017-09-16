 "Украина рассчитывает в 2018-2019 годах привлекать примерно по 2 млрд долл. на внешних рынках", - Данилюк

Украина рассчитывает привлечь на внешних рынках заимствований 2 млрд долларов в 2018 году и столько же в 2019 году, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112. Об этом во время общения с журналистами на форуме "Ялтинская европейская стратегия" заявил министр финансов Александр Данилюк, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Мы планируем в следующем году, и это есть в программе с МВФ, (привлечь, - ред.) на рынках внешних заимствований около 2 млрд долларов. И в 2019 году также еще 2 млрд долларов. Это наши ориентиры. Конечно, суммы могут отличаться", - отметил он.
Ранее президент Петр Порошенко 15 сентября сообщил, что Украина намерена завершить размещение еврооблигаций до 23 сентября.
Ранее президент Петр Порошенко 15 сентября сообщил, что Украина намерена завершить размещение еврооблигаций до 23 сентября.
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