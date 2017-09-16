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 Политика Украины
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 Расширить "нормандский формат" без согласия РФ не получится, - Кучма

кучма

Чтобы расширить "нормандский формат", необходимо согласие Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом бывший президент, представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма сказал во время общения с журналистами.

"Я говорил и присоединяюсь к мнению практически тех, у кого здравый смысл, - альтернативы нет Минским договоренностям. Потому что, поймите, неужели Порошенко не хотел, когда формировался "нормандский формат"... чтобы были и Соединенные Штаты Америки, и Великобритания? Хотел. Но не от его хотения только зависело", - отметил Кучма.

"Мы же хорошо с вами понимаем, в том числе и на будущее, - потому что многие говорят о расширении формата - все будет зависеть в первую очередь от Российской Федерации, от президента России, а потом - от желания других что-то конкретно сделать, чтобы был результат", - добавил Кучма.

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Важные процессы

Гостил американский приятель. Человек интеллигентный, но от политики далекий, тем более от российской. Трампа от Путина отличает, и ему достаточно. Но он балетный критик, фамилия Кшесинской ему не чужая, поэтому попросил объяснить, что происходит с фильмом «Матильда», в чем коллизия.

И я не рассчитал силы. Все, говорю, просто.
Человек решил снять кино про роман твоей этой Кшесинской с нашим царем, ну, будущим, которого потом свергли. Он пошел деньги просить. У одного ветерана сцены, стендап-комика. Тот говорит, у меня денег нет, но я знаю, у кого есть, у одного тут, в администрации президента. Приходят в администрацию президента, кино, говорят, хотим снять про царя будущего и балет. Что за вопрос, говорят в администрации президента, сами мы сейчас не при деньгах, но в банк позвоним, который газом торгует. Звонят в банк, денег, говорят, дайте человеку на кино, да, можно через Кипр, он их все равно не вернет, потому что кино не окупится, а через офшор вам подешевле будет.

Кино сняли, а тут депутат эта, которая раньше украинским прокурором работала, потом нашим, теперь она депутат, не нравится, говорит, кино, даже смотреть не хочу, и остальным не советую. А человек президенту жалуется, что он кино снял, а теперь вот такая история получилась, и дело не в деньгах, конечно, а за творчество обидно. А президенту есть вообще-то чем заниматься, кроме царя и балета, но он слушает, молчит, сдерживается.

А депутат эта, которая прокурор, она же иногородняя, ей же надо как-то пробиваться, поэтому она крестный ход устроила. Но дело, скорее всего, не в ней, а кто-то кого-то таким способом жрет перед выборами президента, который молчит, как царь на первом свидании. Но кто жрет и кого, уже никто не понимает. И что там у царя было с Кшесинской, тоже никто не знает, потому что кино никто не смотрел, сейчас не до этого, когда такие важные процессы происходят.

Понятно? - спрашиваю.
В последний раз такое потрясенное выражение лица я наблюдал у собственного пятилетнего сына, когда он впервые попал в зоопарк и увидел там бегемота и жирафа, но дикобраз его добил окончательно.
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Пристрелите уже кто-нибудь это чудо. Пусть хоть оно не тявкает.
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а вот и неправда, Порошенко на то время отказался от помощи. Кстати, а Россия здесь каким боком, что адвокатами дьяволов заделались? Ихтамнет, а если нет, то в чем вопрос
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А чё, правильно парторг сказал. Пока Путлера не замочат табакеркой...
Ну разве что потом, во время передела власти в Залдостане что-то можно будет отыграть
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Данилович порешай ВЫ можешь рассчитывать на меня )))
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а может наоборот надо закрывать эти форматы и открывать второй фронт?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРасширить "нормандский формат" без согласия РФ не получится, - Кучма
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