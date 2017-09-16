EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в одесском детском лагере Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома
 Происшествия
  954  18
Все про:дети (3368) Одесса (5917) соболезнование (61) траур (132) Гройсман (3412)

 Гройсман о трагедии в Одессе: "Мои глубокие соболезнования родным и близким этих детей"

гройсман

Сегодня в лагере будут проводить комиссию, чтобы выяснить причину пожара.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил соболезнования родственникам погибшим во время пожара в лагере Одессе детей и пообещал наказать виновных. Об этом Гройсман заявил на брифинге во время форума "Ялтинская европейская стратегия", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

"Я говорил с председателем Одесской ОГА, они сегодня в полдень будут проводить комиссию. Предварительная информация - это то, что именно этот комплекс был в мае обследован, в том числе, и на противопожарную безопасность. Что произошло - будет устанавливать следствие. Но это большая трагедия, когда погибают дети, у меня просто нет слов. Если это вызвано халатностью или любыми неадекватными действиями людей, которые отвечали за безопасность, их надо жестко наказать за это. Мои глубокие соболезнования родным и близким этих детей", - заявил Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одесской области объявили траур в связи с гибелью детей во время пожара в детском лагере
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Иногда сочувствие это просто хорошо замаскированное злорадство.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да там всех садить надо, особенно пожарных инспекторов, к воде около 2 часов подключится не могли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мразь цинічна!!!
САМЕ ВАШІ ДІЇ,ВАША ХАЛАТНІСТЬ,ВАША БЕЗДАРНІСТЬ ТА БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРИВОДИТЬ ДО ТРАГЕДІЙ!!!
ГОРІТЬ В ПЕКЛІ,ВИРОДКИ ДИЯВОЛА!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а что, Гройсман и Петюня должны были прийти и проверить это заведение?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Должны убирать с руководящих постов, воров, саботажников и коррупционеров.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ви бачили тиаке?Навіть в темі,де через халатність високопосадовців гинуть люди,дітки,ця мерзота шоколадна сміє покривати своїх феодалів!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Петюня открывал это заведение, и говорил что здобулы мол мы, а порохоботы в кометах под этой новостью хрюкали радостно,пэрэмога,пэрэмога!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Детские лагеря - это прерогатива мэра города...А где петин подельник Труханов???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не со слов о комиссиях надо начинать такие речи!! то потом!
а со слов сочувствия и сопереживания...
толстокожие и бесчувственные чинуши, короче говоря!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А вы знаете, что порохоботы получили разнарядку использовать трагедию в одесском лагере и детские смерти - для критики Саакашвили?Вот товарисч с 5-канала / Эспрессо утверждает, что в детских смертях - виноват именно он. Саакашвили.
https://www.facebook.com/andrew.bulgarov/posts/1562351033827347Это уже то самое дно, или им есть ещё куда падать, как вы считаете?Гройсман о трагедии в Одессе: "Мои глубокие соболезнования родным и близким этих детей" - Цензор.НЕТ 5383
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это горе Украины, не твое, Гройсман.
иди в ресторан, помяни, "соболезнователь".
У нас гибнут украинцы каждый день на войне,счет пошел на десятки тысяч ,но это не мешает власти страны по ресторациям прохлаждаться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Порошенко и его друг гражданин россии Труханов открыли в Одессе детский оздоровительный лагерь

Гройсман о трагедии в Одессе: "Мои глубокие соболезнования родным и близким этих детей" - Цензор.НЕТ 2837
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"свадебный президент", он не отвечает за последствия перед народом ,он "украшает" собой мероприятия.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эта фотошоп,там саакашвили открывал,он построил
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Конечно преувеличивают. Грося вертится на пэцином кукане не по часовой стрелке,а в противоположную сторону.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Засунуть тебя суку,барыгу и ко в этот лагерь и подпалить нах...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
При Педре в Украине появился детский лагерь смерти,как ни крути
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГройсман о трагедии в Одессе: "Мои глубокие соболезнования родным и близким этих детей"
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти