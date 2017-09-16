 Гройсман о трагедии в Одессе: "Мои глубокие соболезнования родным и близким этих детей"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил соболезнования родственникам погибшим во время пожара в лагере Одессе детей и пообещал наказать виновных. Об этом Гройсман заявил на брифинге во время форума "Ялтинская европейская стратегия", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Я говорил с председателем Одесской ОГА, они сегодня в полдень будут проводить комиссию. Предварительная информация - это то, что именно этот комплекс был в мае обследован, в том числе, и на противопожарную безопасность. Что произошло - будет устанавливать следствие. Но это большая трагедия, когда погибают дети, у меня просто нет слов. Если это вызвано халатностью или любыми неадекватными действиями людей, которые отвечали за безопасность, их надо жестко наказать за это. Мои глубокие соболезнования родным и близким этих детей", - заявил Гройсман.
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САМЕ ВАШІ ДІЇ,ВАША ХАЛАТНІСТЬ,ВАША БЕЗДАРНІСТЬ ТА БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРИВОДИТЬ ДО ТРАГЕДІЙ!!!
ГОРІТЬ В ПЕКЛІ,ВИРОДКИ ДИЯВОЛА!!!
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а со слов сочувствия и сопереживания...
толстокожие и бесчувственные чинуши, короче говоря!
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https://www.facebook.com/andrew.bulgarov/posts/1562351033827347Это уже то самое дно, или им есть ещё куда падать, как вы считаете?
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иди в ресторан, помяни, "соболезнователь".
У нас гибнут украинцы каждый день на войне,счет пошел на десятки тысяч ,но это не мешает власти страны по ресторациям прохлаждаться.
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