 Кабмин проводит верификацию формулы цены на газ для населения, - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал на брифинге в кулуарах 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу.
"Мы считаем, что цена на газ должна формироваться в соответствии с рынком газа и в соответствии с формулой, самое главное, чтобы эта формула была справедливой. Сейчас наша техническая служба работает над тем, чтобы сделать верификацию формулы формирования цены газа", - заявил он.
Премьер отметил, что правительство пребывает в "достаточно качественном" сотрудничестве с Международным валютным фондом.
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- Вова давай попробуй какое-то слово умное ляпнуть, чтоб никто ниче не понял, но подумал, что ты стараешься...
- Давай скажу "Пердимонокль" и "курвиметр"?
- не, скажи, что вертификацию проводишь и договорись с Ахметовым, чтоб на 1% цену снизить, пусть подавятся!
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складывать и на кучки раскладывать - его!
только за руками следить надо
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Нужно готовиться к худшему!
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Владелец Мироновского хлебопродукта - крупнейшего производителя курятины в стране, который вывел на рынок торговую марку Наша ряба, Юрий Косюк ответил НВ на вопрос о полученной компанией госдотации в размере 809 млн грн.
В первом полугодии 2017 года это была самая большая госдотация, полученная аграриями.
"Смотрите, это не дотации. Это не деньги, которые забрали у кого‑то. Это НДС, который компания заплатила в бюджет. Часть того, что ты заплатил, ты имеешь право вернуть. И если заплатил много, то и получаешь много", - заявил он.
В то же время Косюк не ответил прямо на вопрос, считает ли он справедливым, что такая крупная компания как МХП (чистая прибыль компании в прошлом году составила $ 69 млн - ред.) получила большую часть агродотаций.
"А как должно быть? Никому не давать? Или написать в законе "дать дотацию всем, кроме Косюка"? Так нужно было прописать закон? А как тогда быть с равностью условий для бизнеса?", - возмутился миллионер.
По его словам "кто мало платит, тот и получает мало".
"Поэтому разговоры о том, что нам взяли и заплатили деньги Януковича в виде дотации - это от лукавого", - подчеркнул Косюк.
Он также заявил, что возвращение МХП более 800 млн грн НДС не связано с его работой в Администрации президента Украины, как заявлял нардеп от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко.
"Чушь. Абсолютная чушь. Лещенко пусть посмотрит внимательнее на то, как это было. От того, что я был там, ничего не изменилось. Динамика была обычной. Рос экспорт и увеличивался возврат НДС", - сказал бизнесмен.
Он также отметил, что значительную часть НДС государство вернуло из больших капиталовложений, которые были сделаны в последний проект, - Винницкую птицефабрику.
"Инвестиции составили около $1 млрд. И тот НДС тоже возвращался", - сказал Косюк. http://biz.nv.ua/markets/vladelets-krupnejshego-proizvoditelja-kurjatiny-v-ukraine-otvetil-na-vopros-o-gosdotatsii-v-800-mln-grn-1856125.html
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