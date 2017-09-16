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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Гройсман (3412) YES (53) Тарифы на газ (35)

 Кабмин проводит верификацию формулы цены на газ для населения, - Гройсман

гройсман

Кабинет Министров Украины проводит верификацию формулы цены на газ для населения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал на брифинге в кулуарах 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу.

"Мы считаем, что цена на газ должна формироваться в соответствии с рынком газа и в соответствии с формулой, самое главное, чтобы эта формула была справедливой. Сейчас наша техническая служба работает над тем, чтобы сделать верификацию формулы формирования цены газа", - заявил он.

Премьер отметил, что правительство пребывает в "достаточно качественном" сотрудничестве с Международным валютным фондом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин не поднимет цену на газ для населения, - Кистион
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А как переводится на украинську мову - верификация?
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Переводится:
- Вова давай попробуй какое-то слово умное ляпнуть, чтоб никто ниче не понял, но подумал, что ты стараешься...
- Давай скажу "Пердимонокль" и "курвиметр"?
- не, скажи, что вертификацию проводишь и договорись с Ахметовым, чтоб на 1% цену снизить, пусть подавятся!
Кабмин проводит верификацию формулы цены на газ для населения, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3647
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Устаревшая раскладка. Сейчас эти гопники собираютя воткнуть газ населению по 8000грн.....
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Ховайтесь , граждане . Грося зараз цену на газ рахуватиме ...
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та да!
складывать и на кучки раскладывать - его!
только за руками следить надо
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этот МВФ только нас добивает,а на олигархов он не влияет,все свои финансовые потери они на нас отбывают
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Решил слово "повышение" назвать "верификацией", ну и хитро*опое ты грося
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И этот П И Д О Р ещё вчера нам втирал что цена на газ для населения не будет подыматься,но МВФ заявил что Украинцы слишком мало платят за газ и кредита не будет,и тут же Гройся запускает верификацию,думаю так % на 50 подорожания
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А шо барыга сегодня в отгуле,шо это чепушило гвоздь программы?
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сволочи,лучше бы сделали нормальную цену на газ,на определённый лимит зимой,а не так как с субсидиями,кому то не дают,а другие окна открывают чтоб субсидию на газ,в след.месяце не уменьшили
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Владелец крупнейшего производителя курятины в Украине ответил на вопрос о госдотации в 800 млн грн

Владелец Мироновского хлебопродукта - крупнейшего производителя курятины в стране, который вывел на рынок торговую марку Наша ряба, Юрий Косюк ответил НВ на вопрос о полученной компанией госдотации в размере 809 млн грн.
В первом полугодии 2017 года это была самая большая госдотация, полученная аграриями.
"Смотрите, это не дотации. Это не деньги, которые забрали у кого‑то. Это НДС, который компания заплатила в бюджет. Часть того, что ты заплатил, ты имеешь право вернуть. И если заплатил много, то и получаешь много", - заявил он.
В то же время Косюк не ответил прямо на вопрос, считает ли он справедливым, что такая крупная компания как МХП (чистая прибыль компании в прошлом году составила $ 69 млн - ред.) получила большую часть агродотаций.
"А как должно быть? Никому не давать? Или написать в законе "дать дотацию всем, кроме Косюка"? Так нужно было прописать закон? А как тогда быть с равностью условий для бизнеса?", - возмутился миллионер.
По его словам "кто мало платит, тот и получает мало".
"Поэтому разговоры о том, что нам взяли и заплатили деньги Януковича в виде дотации - это от лукавого", - подчеркнул Косюк.
Он также заявил, что возвращение МХП более 800 млн грн НДС не связано с его работой в Администрации президента Украины, как заявлял нардеп от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко.
"Чушь. Абсолютная чушь. Лещенко пусть посмотрит внимательнее на то, как это было. От того, что я был там, ничего не изменилось. Динамика была обычной. Рос экспорт и увеличивался возврат НДС", - сказал бизнесмен.
Он также отметил, что значительную часть НДС государство вернуло из больших капиталовложений, которые были сделаны в последний проект, - Винницкую птицефабрику.
"Инвестиции составили около $1 млрд. И тот НДС тоже возвращался", - сказал Косюк. http://biz.nv.ua/markets/vladelets-krupnejshego-proizvoditelja-kurjatiny-v-ukraine-otvetil-na-vopros-o-gosdotatsii-v-800-mln-grn-1856125.html
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А також пилки, плоскогубців, праски, паяльника та інших конче потрібних в господарстві речей.
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Это простая формула, называется геометрическая прогрессия. С ее помощью вы всегда сможете предсказать цены на газ!
2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192 ...........
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Верификация,оптимизация, приватизация как люди жили без всего этого не уявляю
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Добывают газ в Харьковской обл там цена до 1000 грн за тыс куб, а продают населению как импортный по цене почти 7000 грн за тысячу кубометров офигенная математика)¥
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шанс..не сильно большой..но тем не менее..
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Риго-соєва наволоч зараз таку формулу намалює, що дешевше буде палити паперовою гривнею, яку вони теж планують опустити до кінця року до 30-35 грн. за 1 долар США.
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Знаєш з надійних джерел. Наєбуліна підказала?
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Кард_вал, ти не з "лади-каліни" родом будєш?
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До речі, Наєбуліна в порівнянні з гонтарєвою - просто дівчинка в дитсадку, так саме як Овоч в порівнянні з Офшоренком просто хлопчик в трусиках.
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Знову підвищення???......................... Ублюдки довбані!!!............
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До каких по украинцы будут платить за свой же газ по цене импортного плюс наценки, злочинна влада хоть и воровала но такого беспредела не было.
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Самое интересное в этой истории то, что ни один КМ за все годы независимости так и не озвучил как формируются тарифы! Ни один!
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Только вчера сказали, что газ в Украине очень дешевый, тут же началась верификация формулы расчета цены. Быстро. Там еще та же проблема с электрикой, тоже формула не та. Надо поправить.
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Здох би ти, Гнойсман, скількох би зробив щасливими, що і пенсію б не треба було підвищувати!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин проводит верификацию формулы цены на газ для населения, - Гройсман
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