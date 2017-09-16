 Порошенко в Торонто может обсудить роль Канады в урегулировании конфликта на Донбассе, - посол Шевченко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.
"Мы сейчас готовим визит Президента в Торонто. Президент приедет поддержать украинскую команду на "Играх непокоренных"... Мы рассчитываем также, что во время визита будет возможность для официальных встреч с руководством Канады. Мы рассчитываем, что речь пойдет о роли Канады в переговорном процессе по урегулированию конфликта с Россией, а также что Канада будет поддерживать нас в наших амбициях по продвижению в НАТО", - сказал он в кулуарах 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу.
Шевченко также уточнил, что Украина рассчитывает на поддержку Канады в 2018 году, когда та будет председательствовать в Большой семерке (G7: Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония).
По его словам, большое внимание во время визита будет уделено украинской общине в Торонто. "Торонто - это одна из столиц украинской общины в Канаде и мы рассчитываем, что это будет хорошая возможность для президента и общины обсудить как можно совместно работать", - добавил посол.
317 13
Трамп и Порошенко обсудят конкретные планы взаимодействия по ключевым вопросам(112)
Порошенко хочет доказать Западу, что антикоррупционный суд не нужен, - Найем(225)
Порошенко о новом законе об образовании: "Это священное право украинцев - учить свой язык"(118)
Украина снова выполняет миссию обороны общего европейского дома от угроз с Востока, - Порошенко(32)
Андрій Шевченко офіційно став послом в Канаді(0)
Порошенко считает, что создание антикоррупционного суда может подождать: Антикоррупционную палату создадим в следующем месяце (Обновлено)(111)
Порошенко: "Подписи под Будапештским меморандумом дают меньше безопасности, чем ядерный заряд"(80)
Про "победить в войне" Хрячелло напрочь забыло. Теперь забивает этой капитулянтской терминологией куриные мозги немногих сохранившихся лохотуров.
Ответить
Ответить
Ответить
Многого хотите. Толковый менеджер решает вопросы по одному, в порядке актуальности.
Ответить
но пусть возьмет с собой микроскоп - надо же партнерам показать его личную роль в урегулировании конфликта на Донбассе
Ответить
Ответить
Ответить
Позле взятия Масквы ждем вас в Киеве на Банковой.
Ответить
Вейшнордия : Кацапстан и К 2:0
Нех жие Вейшнордия !
Ответить
Ответить
Знайдена дерев'яна конструкція скіфської гробниці збереглася до наших днів майже в первозданному вигляді.
Під час розкопок історичної пам'ятки - кургану скіфського періоду на території села Васине Мошоринської сільської ради (Кіровоградська область) - археологи зробили сенсаційне відкриття.
Про це повідомила прес-служба облдержадміністрації.
"Навесні цього року на ділянці поля, де розташований курган, було виявлено антропоморфну кам'яну стелу, що датується орієнтовно другою половиною VI - початком V століття до нашої ери. Вона містить зображення скіфа з шийними гривнями, мечем і ритоном, які служили символами тодішньої влади. Тому вчені висловили припущення, що курган в Васиному може бути похованням скіфського правителя або воєначальника", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що археологічні дослідження були здійснені силами вчених та студентів Центрального державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, під керівництвом доцента кафедри історії України, кандидата історичних наук Ірини Козир.
Вчені зазначають, що курган в Васиному, як і більшість поховальних споруд скіфського часу, був пограбований ще в давнину. Однак, як зазначила керівник наукової експедиції Ірина Козир, ця пам'ятка являє надзвичайну цінність для науки.
"В процесі розкопок зроблено низку сенсаційних відкриттів. Зокрема, виявилося, що дерев'яна конструкція скіфської гробниці збереглася до наших днів майже в первозданному вигляді, що є надзвичайною рідкістю. Інші подібні пам'ятники, виявлені на території України, були сильно зруйновані грабіжниками, а тому реконструкція їх первісного вигляду здійснювалися тільки за залишками фрагментів", - підкреслюють в ОДА.
Цікаво й те, що давня стела була знайдена в тому ж місці, де вона встановлена з самого початку, - такі знахідки в скіфської археології рідкість. За висновками науковців, зазначений артефакт є унікальним твором скіфського мистецтва і не має аналогів. http://ukr.segodnya.ua/life/lsociety/ukrainskie-arheologi-sdelali-sensacionnoe-otkrytie--1053848.html
Ответить
Важные процессы
Гостил американский приятель. Человек интеллигентный, но от политики далекий, тем более от российской. Трампа от Путина отличает, и ему достаточно. Но он балетный критик, фамилия Кшесинской ему не чужая, поэтому попросил объяснить, что происходит с фильмом «Матильда», в чем коллизия.
И я не рассчитал силы. Все, говорю, просто.
Человек решил снять кино про роман твоей этой Кшесинской с нашим царем, ну, будущим, которого потом свергли. Он пошел деньги просить. У одного ветерана сцены, стендап-комика. Тот говорит, у меня денег нет, но я знаю, у кого есть, у одного тут, в администрации президента. Приходят в администрацию президента, кино, говорят, хотим снять про царя будущего и балет. Что за вопрос, говорят в администрации президента, сами мы сейчас не при деньгах, но в банк позвоним, который газом торгует. Звонят в банк, денег, говорят, дайте человеку на кино, да, можно через Кипр, он их все равно не вернет, потому что кино не окупится, а через офшор вам подешевле будет.
Кино сняли, а тут депутат эта, которая раньше украинским прокурором работала, потом нашим, теперь она депутат, не нравится, говорит, кино, даже смотреть не хочу, и остальным не советую. А человек президенту жалуется, что он кино снял, а теперь вот такая история получилась, и дело не в деньгах, конечно, а за творчество обидно. А президенту есть вообще-то чем заниматься, кроме царя и балета, но он слушает, молчит, сдерживается.
А депутат эта, которая прокурор, она же иногородняя, ей же надо как-то пробиваться, поэтому она крестный ход устроила. Но дело, скорее всего, не в ней, а кто-то кого-то таким способом жрет перед выборами президента, который молчит, как царь на первом свидании. Но кто жрет и кого, уже никто не понимает. И что там у царя было с Кшесинской, тоже никто не знает, потому что кино никто не смотрел, сейчас не до этого, когда такие важные процессы происходят.
Понятно? - спрашиваю.
В последний раз такое потрясенное выражение лица я наблюдал у собственного пятилетнего сына, когда он впервые попал в зоопарк и увидел там бегемота и жирафа, но дикобраз его добил окончательно.
Ответить
Ответить