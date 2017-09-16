 В Одесской области объявили траур в связи с гибелью детей во время пожара в детском лагере

В Одесской обл. 16 сентября объявили траур в связи с гибелью детей во время пожара в лагере "Виктория", передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Максим Степанов в Facebook.
"Трагедия. От гнева и сожаления не хватает слов. В Одесской области траур", - написал Степанов.
Напомним, ночью в одесском лагере "Виктория" произошел масштабный пожар. Также известно о пострадавших из-за продуктов горения. Огонь практически полностью уничтожил корпус , где находились 42 ребенка. В результате пожара погибли двое детей, трое детей госпитализированы и еще одна девочка разыскивается.
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Бо не лише в Одесі така злочинна недбалість!!! СУКИ((((
Ридаю(((( Співчуття рідним діточок(( Як пережити??? ЯК???
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