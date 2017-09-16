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 В Одесской области объявили траур в связи с гибелью детей во время пожара в детском лагере

пожар

Погибли двое детей, трое детей госпитализированы и еще одна девочка разыскивается.

В Одесской обл. 16 сентября объявили траур в связи с гибелью детей во время пожара в лагере "Виктория", передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Максим Степанов в Facebook.

"Трагедия. От гнева и сожаления не хватает слов. В Одесской области траур", - написал Степанов.

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Напомним, ночью в одесском лагере "Виктория" произошел масштабный пожар. Также известно о пострадавших из-за продуктов горения. Огонь практически полностью уничтожил корпус , где находились 42 ребенка. В результате пожара погибли двое детей, трое детей госпитализированы и еще одна девочка разыскивается.

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И никто из власти ,НИЧЕГО еще не сказал, по поводу этой трагедии!! Хотя Гройсмана, цитируют с утра многие СМИ! А почему Порошенко ничего не говорит или туда не едет ,со своей женой?! Как то странно...
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Траур потрібно об'являти по всій Україні.
Бо не лише в Одесі така злочинна недбалість!!! СУКИ((((
Ридаю(((( Співчуття рідним діточок(( Як пережити??? ЯК???
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А сгоревший лагерь с пустыми резервуарами и неработающим гидрантом открывал президент, кстати
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а должен был кто?твое хуйло?так оно уже энергомост в крым открывало.
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Не в глаз, а в бровь....такое чмо годится только для того, что бы что то открывать - бутылку пива например. Страна пусть лучше на автопилоте живёт.
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в этом и заключаются плюсы демократии и капитализма
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Объявить траур вы умеете, суки, и больше ничего. Посадите уже сами себя, ворюги. Вам люди детей своих доверили , самое дорогое- и то не смогли сберечь. Пожарники и санстанцию зачем нам нужны? Чтобы бабки брать с предпринимателей или следить за такими объектами , чтоб пожаров не было?
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похерант гидранта...потёмкинские деревни наше всё!
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Всю цепочку безответственных чиновников ,начиная со Степанова,немедленно в отставку! Назвать фамилии подписавших акт приемки системы сигнализации и готовности лагеря по пожарной безопасности арестовать и в СИЗО !
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Самое простое - это объявить траур...а виновных навряд ли определят и накажут, будет как всегда.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Одесской области объявили траур в связи с гибелью детей во время пожара в детском лагере
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