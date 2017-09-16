 Трагедия в детском лагере в Одессе: губернатор Степанов прервал командировку и созвал заседание в ОГА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Думская".
В 13:00 под его руководством в ОГА пройдет внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Отметим, по факту произошедшего полиция начала уголовное производство. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
Напомним, ночью в одесском лагере "Виктория" произошел масштабный пожар, в результате которого погибли две девочки, трое детей госпитализированы и еще одна девочка разыскивается.
Предварительно установлено, что пожар возник в двухэтажной, отдельно стоящей деревянной постройке на территории детского спортивно-оздоровительного лагеря. Площадь пожара составила около 450 м кв. На время пожара в доме находилось 42 ребенка.
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https://www.unian.net/politics/1945546-poroshenko-i-truhanov-otkryili-v-odesse-detskiy-ozdorovitelnyiy-lager.html
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Но в этом чудо-лагере, проверенном всем службами, пожару дали вырасти до непоправимых масштабов. Небольшой источник огня бывает достаточно накрыть покрывалом или одеялом - и огня уже нет. До какой степени же все было запущено в этом лагере - родители делайте выводы.
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