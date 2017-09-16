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 Трагедия в детском лагере в Одессе: губернатор Степанов прервал командировку и созвал заседание в ОГА

пожар

Глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов прервал свою командировку и срочно вылетел в Одессу из-за трагедии, которая случилась этой ночью в детском лагере "Виктория".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Думская".

В 13:00 под его руководством в ОГА пройдет внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Отметим, по факту произошедшего полиция начала уголовное производство. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожар в одесском детском лагере: в здании не сработала сигнализация

Напомним, ночью в одесском лагере "Виктория" произошел масштабный пожар, в результате которого погибли две девочки, трое детей госпитализированы и еще одна девочка разыскивается.

Предварительно установлено, что пожар возник в двухэтажной, отдельно стоящей деревянной постройке на территории детского спортивно-оздоровительного лагеря. Площадь пожара составила около 450 м кв. На время пожара в доме находилось 42 ребенка.


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Проводку надо было нормальную прокладывать которая не искрит, вероятно шабашников наняли на ремонт.
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проволока сама по себе не искрит,кацапа...ты бы физику поизучал.
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следы, суки степановские заметают.. созвали сходняк..
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ну раз прервал и созвал...значит всё будет в порядке.
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Гыг, ты клоун кацапский, искрит плохой контакт, плохая скрутка в коробках, иди лечи себе подобных)
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То так і пиши що справа в ненадійних контактах, а не в проводкі.
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Денег для того, что бы нанять высокопрофессиональных строителей хватает только на личную недвижимость, для людей сойдут и такие.

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5 копеек, ладно тут юмор неуместный трагедия, когда я хату купил снимал старую проводку там шабашники скрутили медь со со старым алюминием и всё это заштукатурили так что лучше делать самому проводку если конечно соображаешь или чтобы электрик под присмотром работал, а то такого накрутят в скрытой проводке..
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Губернатор... Одеська область - це губернія? Не зарано, автор? Відрядження, мабуть, на Багами... Степанов, це українець? Я не за паспорт питаю, як і про Тихонова.
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я не мер одессы и не шефствую над детскими санаториями, но у меня в каждой комнате дома лежат работающие анализаторы дыма со встроенным сигналом. Всего за 150 грн каждый. Спящий человек не слышит запах дыма, а прибор чувствует и своим очень громкой сиреной разбудит из любого состояния (каждый из них проверял на улице дымом от сигареты - ушы закладывает сиреной). А задымление это еще даже не пожар, можно встать затушить или в крайнем случае схватить документы и верхнуюю одежду и выйти на улицу.

Но в этом чудо-лагере, проверенном всем службами, пожару дали вырасти до непоправимых масштабов. Небольшой источник огня бывает достаточно накрыть покрывалом или одеялом - и огня уже нет. До какой степени же все было запущено в этом лагере - родители делайте выводы.
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Нам же не нужен антикоррупционный суд?...верно порохоботы? А то что дети погибли из-за хабаря инспектору который часть успешно передал на вверх, ну то такое... Как вчера с казал порохобот "Правда Жизни" "наш президент всё делает правильно"!! Есть огромное желание выбить табуретку из под этих уродов в петле!!!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТрагедия в детском лагере в Одессе: губернатор Степанов прервал командировку и созвал заседание в ОГА
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