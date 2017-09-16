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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (13812) Гройсман (3412) YES (53)

 Гройсман: Мою зависимость от Президента преувеличивают

гройсман

Глава Кабинета Министров Украины Владимир Гройсман заявляет, что его зависимость от Президента Петра Порошенко преувеличивают.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Гройсман сказал во время выступления на 14-й ежегодной международной конференции "Ялтинская европейская стратегия" (YES) сегодня в Киеве.

"Они преувеличивают мою зависимость", - подчеркнул премьер-министр, комментируя заявления, что является человеком президента и не имеет потенциала выполнить все обещания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман: Не важно, будет создан Антикоррупционный суд или палата, главное - создать их быстрее

В то же время он подчеркнул необходимость объединения всех ветвей власти.

"Вообще некорректная постановка вопроса, когда кто-то говорит о том, кто чей человек. Мы должны говорить о ценностях, о взглядах и о реальных делах. Я думаю, что за этот год нам есть о чем сказать. Но на самом деле наши действия в будущем будут говорить тоже о том, кто на что способен, и у кого есть возможности что-то изменить. Но самое главное, чтобы сегодня в этот, возможно, исторический момент, все были объединены: и президент, и парламент, и правительство. Нам нечего делить, нам нужно бороться не за власть, а нам нужно бороться за страну", - добавил Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко считает, что создание антикоррупционного суда может подождать: Антикоррупционную палату создадим в следующем месяце (Обновлено)
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Та в тебе вже залежність переросла у хворобу, на жаль, невиліковну...
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Шото потомственный директор базара рас####елся сегодня...
Полнолуние?
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нет, этот его студент. Но почему-то не признается.
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Цебто він залежність не заперечив, лише уточнив, що в туалет самостійно ходить.
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це навіть не смішно - коли директор туалета говорить не залежить ні від кого
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У гройсмана из попы большойц палец президента торчит.
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Когда премьер и президент, участвуют в совместных посиделках, то это наводит на размышления.
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Бывший госсекретарь США Джон Керри ответил на аргумент президента Украины Петра Порошенко, который заявил, что в США и ЕС нет антикоррупционных судов , которые имеются лишь в отдельных странах «третьего мира».Во время выступления на ежегодной встрече «Ялтинская европейская стратегия» Керри отметил, что все суды в США борются с коррупцией, сообщает «Європейська правда».«Я хочу ответить тем, что у нас каждый суд - антикоррупционный. И спецпрокурор сейчас расследует дело в отношении президента», - подчеркнул бывший госсекретарь США.Издание отметило, что зал встретил эти слова аплодисментами.Керри отметил, что для Украины вопрос противодействия коррупции остается ключевым для дальнейшего развития.Напомним, сегодня Порошенко заявил, что в ближайшие годы антикоррупционные суды в Украине не появятся. Вместо них будет создана Антикоррупционная палата.Об этом президент заявил на 14-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии YES в Киеве, передает корреспондент «Страны». «Я надеюсь, что мы сможем создать палату антикоррупционную палату в следующем месяце. И, может быть, в 2019 или 2020 будет создан антикоррупционный суд», - заявил Порошенко
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Если Юльчик с Саакашвили прийдут к власти , то Гросю посадят
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Ладно ... А Антонине Геращенко бутылку в жопу зацюрпелять
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и что одного его? А остальных, начиная с Чучмы......
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Как Вам утро Дзеньброне?Мистика,фантастика,романтика?Гройсман: Мою зависимость от Президента преувеличивают - Цензор.НЕТ 7361
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Ну, вот... Честнейший человек! Сказал- как отрезал. Если бы я так экипажу пел, еженедельно, о том, скока они овертайма получат в конце месяца... а потом случилось бы то, что и следовало ожидать, то есть- я бы не смог выполнить своих обещаний... То я бы уже не работал. Меня бы просто выгнали. И правильно бы сделали!
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Мы должны говорить о ценностях, о взглядах и о реальных делах. Я думаю, что за этот год нам есть о чем сказать.
Ни одна власть в Украине так еще не издевалась над народом, как эти политические силы.
На что они надеются на выборах?
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Надежда умирает.....хотя могут подключить черноусую...и всеми" любимый "ОДНОТУРОВЫЙ -победит!!! ...и... полный 3.14ц народу
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А от народа это не зависит. Вспомните как народ волав Чучму геть! и что, то прелестно отсидел два срока в президентском кресле и ни одного в тюрьме. Они принимают все законы антинародные и не принимают закона об импичменте и открытых списках. Вок как вы думаете многие бы голосовали за барыгу Барну или Матвиенко или за дуру Чорновил, или может за этого клоуна с Одессы, который постоянно мелькает на 112, Ляшку, Мосийчука, Дейдея, Парасбка.......
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какая зависимость ? вы единое целое , ну как твикс -сладкая парочка
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Да вы ублюдки с Барыгой на одной пуповине висите...
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ну да!
ти ж настільки незалежний -як сопля в польоті!!!
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Главное, чтоб он сам её не преувеличил, а то самообман чреват резким одёргиваем не столь длинного поводка!
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Шось базарник сьогодні розпатякався, а лавочник мовчить.
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Та вы даже уже похожи стали, как обычно собака становится похожа на своего хозяина
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у этих двоих из ларца,на мордах вопрос.......а почему не бабло?
эдакое разочарование.
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та ладно!
грося, тебе уже не нравиться бриллиантовый ошейник?
много будешь тявкать - оденут золотой намордник...
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Случайно прочитала "еврейская стратегия".... Кажется, термин более подходящий.
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скорее преуменьшают.... фаллос, не зависящий от тела - такого природа не знает.
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...мою зависимость от през-та преувеличивают..........аха-ха-ха-ха-ха :D
гройсмойша изворотливый,лживый,циничный, еврейский катала.
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Вчера был день барыги,сегодня день подбарыжника.
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