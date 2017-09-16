 Гройсман: Мою зависимость от Президента преувеличивают

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Гройсман сказал во время выступления на 14-й ежегодной международной конференции "Ялтинская европейская стратегия" (YES) сегодня в Киеве.
"Они преувеличивают мою зависимость", - подчеркнул премьер-министр, комментируя заявления, что является человеком президента и не имеет потенциала выполнить все обещания.
В то же время он подчеркнул необходимость объединения всех ветвей власти.
"Вообще некорректная постановка вопроса, когда кто-то говорит о том, кто чей человек. Мы должны говорить о ценностях, о взглядах и о реальных делах. Я думаю, что за этот год нам есть о чем сказать. Но на самом деле наши действия в будущем будут говорить тоже о том, кто на что способен, и у кого есть возможности что-то изменить. Но самое главное, чтобы сегодня в этот, возможно, исторический момент, все были объединены: и президент, и парламент, и правительство. Нам нечего делить, нам нужно бороться не за власть, а нам нужно бороться за страну", - добавил Гройсман.
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Полнолуние?
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Ни одна власть в Украине так еще не издевалась над народом, как эти политические силы.
На что они надеются на выборах?
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ти ж настільки незалежний -як сопля в польоті!!!
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https://www.facebook.com/vaho.kardava/videos/1957702564497581/
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эдакое разочарование.
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грося, тебе уже не нравиться бриллиантовый ошейник?
много будешь тявкать - оденут золотой намордник...
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гройсмойша изворотливый,лживый,циничный, еврейский катала.
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