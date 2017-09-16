EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в одесском детском лагере Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома
 Происшествия
  2784  56
Материалы по теме:
Все про:дети (3368) Одесса (5917) отдых (323) пожар (3545) Нацполиция (8732)

 Трагедия в одесском детском лагере: начато уголовное производство

пожар

Ночью при масштабном пожаре в детском оздоровительном лагере погибли двое детей.

Полиция начала уголовное производство по факту пожара и гибели детей в детском лагере "Виктория" в Одессе. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ НП Одесской области.

"Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч.2 ст.270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие", - сказано в сообщении.

В полиции уточнили, что к ним поступило сообщение о том, что в Киевском районе г. Одессы по ул. Дача Ковалевского горит детский лагерь около 23:42.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожар в одесском детском лагере: в здании не сработала сигнализация

Предварительно установлено, что пожар возник в двухэтажной, отдельно стоящей деревянной постройке на территории детского спортивно-оздоровительного лагеря. Площадь пожара составила около 450 м кв. На время пожара в доме находилось 42 ребенка.

"После ликвидации пожара примерно в 03:02 было обнаружено два обгоревших трупа детей. В результате пожара в больницу доставлены двое несовершеннолетних 2006-го года, девочка с диагнозом: ушиб позвоночника, тупая травма живота, мальчик с диагнозом: отравление продуктами горения", - сообщают в полиции.

Напомним, ночью в одесском лагере "Виктория" произошел масштабный пожар.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Трухлявый срочно зачищает? В лагерь везут огнетушители, которые нужно срочно разложить по местам
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Коррупция на всех уровнях.Была при ублюдке яныке,выросла сейчас еще больше.Понятно,что никто из ответственных "лиц" ни хера не проверял как положено в этом лагере.Ни хера не проверяется и в остальных местах по стране.Власти в стране нет.Власти Государства нет.Искренне удивлен тем,что ни президент ,ни свита не понимает откуда у Саакашвили такая популярность в Украине.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Саакашвили Грузию в люди вывел.А там косяков по беспределу было куда больше.Дальше,кто кроме него? Назовите.Я другого не вижу.В Стране положение-жопа.Из данного положения страну способен вывести только не заангажироваый на местных схемах человек.Человек с опытом управления государством.Время уходит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
он сможет только с 2029 года, конституцию под него врядли будут переписывать, поэтому надо все же поискать среди "отечественных исполнителей"
 показать весь комментарий
Ответить
 
По информации издания, в прошлом году там построили новенькие деревянные дома.

Возгорание произошло в 23:30. Пожарная сигнализация по словам очевидцев не сработала. Дети проснулись от запаха дыма Источник: https://censor.net.ua/v455551
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та он и не рвётся в президенты - по моему он искренне хочет просто чтобы делалось по людски... Не знаю - получится ли у него сформировать более менее действенную команду...
Та от людей (от нас) это и зависит...
 показать весь комментарий
Ответить
 
тут нужна не команда саакашвили, а широкая оппозиция нынешней власти, с четким лидером(желательно новым и незапятнаным)и четкой программе действий
 показать весь комментарий
Ответить
 
Почему же,наоборот ждут.Хотят посадить.Мои знакомые в Грузии рассказывали кто и за что любит и ненавидит Саакашвили.Абсолютно все менты,с верху до низу,уволенные им в начале его президенства;прокуроры,судьи,налоговики,чинуши от власти;все их родственники и друзья,которы рассчитывали на халяву в будущем.Это на мало.Да они не довольны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну ,сплетни с базара-это всегда так убедительно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну понятно, шоколадная версия о известном реформаторе, который потом оказался и неизвестным, и не реформатором, а даже наоборот конечно более последовательна и убедительна)
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
если бы у поддерживающих саакашвили еще были мозги и они помнили, как их кумир приказал ночью обстрелять из "градов" Цхинвал?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Лихо.Но не в тему. И без знания ситуации именно по Цхинвалу.Учите матчасть не от соловьева.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так еще патриоты не успели переписать историю, пока пишут правду! а в вашем воображении уже сложилась своя картина? 18 градов!

Від 00:30 восьмого серпня до 17:30 дев'ятого серпня Цхінвалі обстрілювали 18 реактивних систем залпового вогню «Град».
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вы уважаемый поинтересуйтесь предысторией событий.Если конечно это Вас не затруднит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
очень надеюсь, что миша найдет причину накрыть градом и ваши пустые черепа!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Откуда пустые надежды? От соловьвокиселева? Или просто,от желания маленько погадить.Так,по ходу дела,чисто по-русссски.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну сейчас тебе вышиватные ребята расскажут, что это москали сами себя обстреляли, чтоб дать повод нападению на грузию)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А 7 августа у российских солдат, которых почему-то не отвели после учений Кавказ-2008, разом замолчали мобильные телефоны. Телефоны отключили чтоб никто не отследил по биллингу и они сами не сболтнули о том, что их начали перебрасывать к Цхинвалу.
На учениях Кавказ-2008 они тренировали "принуждение к миру Грузии". Нострадамусы х*евы.
Если бы Грузия готовила планомерное нападение, то цель №1 - Рокский тоннель.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
уже все европейцы выяснили, попустись;
Ключевыми позициями доклада, противоречащими грузинской версии, были: a) Боевые действия начались с масштабной грузинской операции против города Цхинвали и прилегающих территорий в ночь с 7 на 8 августа 2008 года, которой предшествовал массированный артиллерийский обстрел. b) Комиссия не может считать достаточно доказанным утверждение Грузии о вторжении значительных российских сил в Южную Осетию до 8 августа. c) Возникает вопрос, являлось ли применение Грузией силы в Южной Осетии оправданным с точки зрения международного права. По нашему мнению, ответить на него следует отрицательно. d) Следующий вопрос состоит в том, являлось ли оправданным применение грузинской армией силы в отношении российских миротворцев на грузинской территории (в Южной Осетии). Ответ, опять-таки, отрицательный. e) Не приходится сомневаться в том, что Россия имела право отразить нападение на своих миротворцев средствами, пропорциональными угрозе. Таким образом, на первом этапе конфликта применение Россией силы в целях обороны следует признать законным.
 показать весь комментарий
Ответить
 
У Лаврушника Сракашвили популярность ?? У кого -- у дебилов Украины ???? У нас 78 % населения Украины по национальности УКРАИНЕЦ -- нам что некого выбрать из них Президентом Украины ?? Или наша " Галя балувана " ???
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хватит.Напробовались.Только почему-то все коренные и воры.В чем же дело??? Может вспомнить опыт создания Государства Киевская Русь? Там Рюрик,Синеус,Трувор.Именно они государство зачали.Нет своего? На даный момент нет.Так что?Жрать что дают? Я не хочу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это у вас нет государства УКраина -- а у меня есть и первого Короля Украины , короновал Папа Римский еще в 13 веке . А вот государства Россия не было не на одной карте мира до 1721 года -- и я не слышал никогда --кто короновал Российских царей и императоров ?? Вы не знаете почему в России фальшивая история и фальшивые цари с императорами ???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну куда ж без сепаратизма и агентов кремля)))это уже паранойю напоминает)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы,простите,не кацап часом? Ошибок орфографических,стилистических,пунктуационных много.А они,как правило,крайне безграмотный народец.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А вы знаете замечания делают оппонентам в интернете ( говорят психологи ) весьма ограниченные люди как морально --так и физиологически .Я Украинец -- а вы очевидно тот --о ком я написал выше .Или сепаратист или ........
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну продолжай уже"кацап, ольгинец и агент кремля")))
 показать весь комментарий
Ответить
 
А традиционно -- ХУ..лом назвать можно -- оно как то ему доходчивей будет и роднее ???
 показать весь комментарий
Ответить
 
не, куйло это зарегистрированный торговый знак что ли, и им не надо разбрасывать направо и налево
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
кто не в курсе, это лагерь ранее открывал порошенко...Пеппо отвечай !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
та вы неупоминайте в суе имя светлейшего ибо админ пошлет кару и забанит
 показать весь комментарий
Ответить
 
есть доказательства или абы что ляпнуть?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Президент Украины Петр Порошенко побывал в Одесском городском детском спортивно-оздоровительном комплексе "Виктория" в пятницу, 26 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.
С 2014 года городские власти проводят реконструкцию лагеря. К прошлому летнему сезону в лагере были отреставрированы пищеблок и столовая, трехэтажный спальный корпус; вместо шести старых деревянных домиков постройки 50-х годов возведены четыре современных деревянных сруба с удобствами в номере; организован собственный пляж.
К этому летнему сезону здесь завершено строительство спортивных площадок и амфитеатра. За смену лагерь принимает более 450 одесских школьников.
Глава государства осмотрел территорию лагеря, побывал в новом спортивном комплексе, а также пообщался со школьниками.
"Это фантастическое место, где вы можете продолжить учебу, встретить друзей, отдохнуть, иногда - пообщаться с президентом", - сказал детям П.Порошенко.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Родственники детей говорят, что вожатые закрыли дверь на ключ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пожар в детском лагере Одессы - близкие заявили, что вожатые закрыли двери на ключ
Cьогодні о 10:58 Страна.ua
Общественник Евгений Мельников в Facebook сообщил, что, по словам родственников детей из горевшего лагеря "Виктория" в Одессе, проводка там давно искрила, а в ночь пожара вожатые закрыли подопечных на ключ.
"Близкие детей пишут: "Кто то из старших детей не спал начали орать и выбегать, никого не будили. Дети проснулись от криков в дыму и начали в темноте в одних трусиках босиком метаться, некоторые выпрыгивали со второго этажа, у младших детей с@а ДВЕРИ БЫЛИ ЗАКРЫТЫ НА НОЧЬ НА КЛЮЧ; вожатые закрывали чтоб дети ночью не лазили. Был хаос и паника, не могли сосчитать детей и когда выяснилось что многих нет вожатые уже в огонь лезли и выводили. Воды не было нигде, пожарные приехали тушить было не чем".
"Дети голышом пол ночи сидели на улице. Многим родителям дозвониться не смогли а дети не помнили номера на память".
"Дети там потом говорили что ни чайник ни телефон толком включать не могли, проводка постоянно искрила".
Также, как пишет УНН , по словам очевидцев, трое детей выпрыгнули из окон здания прямо во время пожара. По информации врачей скорой помощи, они госпитализированы. У одного ребенка травмы от падения, двое отравились продуктами горения.
В свою очередь, советник председателя Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что информация якобы о переломе позвоночника у одного ребенка, который выпрыгнул из окна, спасаясь от пламени, не подтверждается.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
У Лаврушника Сракашвили популярность ?? У кого -- у дебилов Украины ???? У нас 78 % населения Украины по национальности УКРАИНЕЦ -- нам что некого выбрать из них Президентом Украины ?? Или наша " Галя балувана " ???
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да, у всех 50 человек - имвалидов мозга, что пришли на митинг Мишико в Херсоне.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну зачем вы так сразу?.. Может решили посмотреть на заезжее фрик-шоу??
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
повторяется история с Хряком - куда тот приезжал, там сразу происходила какая-то катастрофа. На самом деле все просто - КОРРУПЦИЯ УБИВАЕТ. Муниципальный лагерь перестраивали за государственные деньги, и, как водится, половину разворовали. Поэтому и неработающий гидрант, и отсутствие воды в баках, и нерабочая пожарная сигнализация.

Строил Труханов, назначенец Вальцмана, и совершенно понятно, что на все нарушения закрыли глаза, а акты приемки подписывали не глядя.

ВИНОВАТА КОРРУПЦИЯ.
А Вальцман - просто ее символ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гидрант работает не покладая рук.Просто отменил все возможные проверки и комиссии, а люди остались прежними. Даже еще жестче, в силу внешних причин.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какой ужас! А вообще не понятно,что там делали дети в сентябре месяце? Разве лагеря не закрывают в конце августа? А хотя чему удивляться, если по стране такой беспредел! Детей травят и никто не сел! Убрали санэпидемстанции,проверку пожарной безопасности! А нового ничего НЕТ! Все законы подмяли под барыг,воров у власти!
Все контролирующие ведомства будут обязаны обнародовать свои планы проверок, их результаты и т.п. Где результаты? Где ? Где планы? Кто ответил перед законом за 2017 год? Какие штрафы?? Кто оштрафован?! И здесь никто отвечать не будет!! Или крайнего сторожа сделают...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это мог быть оздоровительный лагерь, их тех, что круглый год работают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Могло быть что угодно: проводка, дети баловались со спичками. Много лет работала в лагерях, у нас очень строгий директор, ночью проверяли корпуса по нескольку раз. Лагерь всегда осматривали строго, малейшую неисправность ликвидировали. Ночами, практически, не спали. Раньше работала с другим директором, там вожатые и гуляли всю ночь, и бухали частенько. Работа с детьми очень ответственна, к сожалению, в детских лагерях случаются разные ЧП. Соболезную, утрата невосполнима...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Трагедия в одесском детском лагере: начато уголовное производство - Цензор.НЕТ 8124 свободный человек b4fbfe90
Пожар в детском лагере Одессы - близкие заявили, что вожатые закрыли двери на ключ
Cьогодні о 10:58 Страна.ua
Общественник Евгений Мельников в Facebook сообщил, что, по словам родственников детей из горевшего лагеря "Виктория" в Одессе, проводка там давно искрила, а в ночь пожара вожатые закрыли подопечных на ключ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тут багатьох повинні відправити за грати за халатність.
І в першу чергу завідувача лагеря. Тепер їй потрібно буде жити в іншому лагері.

розберем ситуацію:
1. Що з пожежною сигналізацією? Вона повинна була спрацювати до того як розгориться полумя.
2. Що з персоналом? Вони не знали де знаходяться пожежні крани? Чи можливо там не було пожежних кранів?
3. Персонал і діти взагалі проходили інструктаж? Знали звук пожежної сигналізації, а план евакуації, як діяти у випадку пожежі?

Сигналізація повинна від диму сигарети вмикатись а тут люди згоріли... Це ж елементарно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как можно вообще отправлять детей в какие-то лагеря в наше время всеобщей безответственности и безнаказанности? Даже в детсад стрёмно отдавать. И это рпри том,что в Украине с этим лучше чем на кацапии. Там вообще экстрим. Но для животных норма.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вы знаете создается впечатление -- что Россия не только сожгла людей 2 го мая в Одессе -- ради картинки на ТВ и в головах ватников --но уже начала жечь у нас детей в прекрасных детских лагерях .Что то мне эта ужасная мысль лезет не спроста .Проводка загорелась ?? С чего без нагрузки она загорится даже старая и плохая -- а тем более в новом здании --где новая проводка .???
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТрагедия в одесском детском лагере: начато уголовное производство
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти