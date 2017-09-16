 Трагедия в одесском детском лагере: начато уголовное производство

Полиция начала уголовное производство по факту пожара и гибели детей в детском лагере "Виктория" в Одессе. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ НП Одесской области.
"Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч.2 ст.270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие", - сказано в сообщении.
В полиции уточнили, что к ним поступило сообщение о том, что в Киевском районе г. Одессы по ул. Дача Ковалевского горит детский лагерь около 23:42.
Предварительно установлено, что пожар возник в двухэтажной, отдельно стоящей деревянной постройке на территории детского спортивно-оздоровительного лагеря. Площадь пожара составила около 450 м кв. На время пожара в доме находилось 42 ребенка.
"После ликвидации пожара примерно в 03:02 было обнаружено два обгоревших трупа детей. В результате пожара в больницу доставлены двое несовершеннолетних 2006-го года, девочка с диагнозом: ушиб позвоночника, тупая травма живота, мальчик с диагнозом: отравление продуктами горения", - сообщают в полиции.
Напомним, ночью в одесском лагере "Виктория" произошел масштабный пожар.
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Возгорание произошло в 23:30. Пожарная сигнализация по словам очевидцев не сработала. Дети проснулись от запаха дыма Источник: https://censor.net.ua/v455551
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Та от людей (от нас) это и зависит...
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Від 00:30 восьмого серпня до 17:30 дев'ятого серпня Цхінвалі обстрілювали 18 реактивних систем залпового вогню «Град».
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На учениях Кавказ-2008 они тренировали "принуждение к миру Грузии". Нострадамусы х*евы.
Если бы Грузия готовила планомерное нападение, то цель №1 - Рокский тоннель.
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Ключевыми позициями доклада, противоречащими грузинской версии, были: a) Боевые действия начались с масштабной грузинской операции против города Цхинвали и прилегающих территорий в ночь с 7 на 8 августа 2008 года, которой предшествовал массированный артиллерийский обстрел. b) Комиссия не может считать достаточно доказанным утверждение Грузии о вторжении значительных российских сил в Южную Осетию до 8 августа. c) Возникает вопрос, являлось ли применение Грузией силы в Южной Осетии оправданным с точки зрения международного права. По нашему мнению, ответить на него следует отрицательно. d) Следующий вопрос состоит в том, являлось ли оправданным применение грузинской армией силы в отношении российских миротворцев на грузинской территории (в Южной Осетии). Ответ, опять-таки, отрицательный. e) Не приходится сомневаться в том, что Россия имела право отразить нападение на своих миротворцев средствами, пропорциональными угрозе. Таким образом, на первом этапе конфликта применение Россией силы в целях обороны следует признать законным.
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С 2014 года городские власти проводят реконструкцию лагеря. К прошлому летнему сезону в лагере были отреставрированы пищеблок и столовая, трехэтажный спальный корпус; вместо шести старых деревянных домиков постройки 50-х годов возведены четыре современных деревянных сруба с удобствами в номере; организован собственный пляж.
К этому летнему сезону здесь завершено строительство спортивных площадок и амфитеатра. За смену лагерь принимает более 450 одесских школьников.
Глава государства осмотрел территорию лагеря, побывал в новом спортивном комплексе, а также пообщался со школьниками.
"Это фантастическое место, где вы можете продолжить учебу, встретить друзей, отдохнуть, иногда - пообщаться с президентом", - сказал детям П.Порошенко.
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Cьогодні о 10:58 Страна.ua
Общественник Евгений Мельников в Facebook сообщил, что, по словам родственников детей из горевшего лагеря "Виктория" в Одессе, проводка там давно искрила, а в ночь пожара вожатые закрыли подопечных на ключ.
"Близкие детей пишут: "Кто то из старших детей не спал начали орать и выбегать, никого не будили. Дети проснулись от криков в дыму и начали в темноте в одних трусиках босиком метаться, некоторые выпрыгивали со второго этажа, у младших детей с@а ДВЕРИ БЫЛИ ЗАКРЫТЫ НА НОЧЬ НА КЛЮЧ; вожатые закрывали чтоб дети ночью не лазили. Был хаос и паника, не могли сосчитать детей и когда выяснилось что многих нет вожатые уже в огонь лезли и выводили. Воды не было нигде, пожарные приехали тушить было не чем".
"Дети голышом пол ночи сидели на улице. Многим родителям дозвониться не смогли а дети не помнили номера на память".
"Дети там потом говорили что ни чайник ни телефон толком включать не могли, проводка постоянно искрила".
Также, как пишет УНН , по словам очевидцев, трое детей выпрыгнули из окон здания прямо во время пожара. По информации врачей скорой помощи, они госпитализированы. У одного ребенка травмы от падения, двое отравились продуктами горения.
В свою очередь, советник председателя Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что информация якобы о переломе позвоночника у одного ребенка, который выпрыгнул из окна, спасаясь от пламени, не подтверждается.
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Строил Труханов, назначенец Вальцмана, и совершенно понятно, что на все нарушения закрыли глаза, а акты приемки подписывали не глядя.
ВИНОВАТА КОРРУПЦИЯ.
А Вальцман - просто ее символ....
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Все контролирующие ведомства будут обязаны обнародовать свои планы проверок, их результаты и т.п. Где результаты? Где ? Где планы? Кто ответил перед законом за 2017 год? Какие штрафы?? Кто оштрафован?! И здесь никто отвечать не будет!! Или крайнего сторожа сделают...
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Пожар в детском лагере Одессы - близкие заявили, что вожатые закрыли двери на ключ
Cьогодні о 10:58 Страна.ua
Общественник Евгений Мельников в Facebook сообщил, что, по словам родственников детей из горевшего лагеря "Виктория" в Одессе, проводка там давно искрила, а в ночь пожара вожатые закрыли подопечных на ключ.
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І в першу чергу завідувача лагеря. Тепер їй потрібно буде жити в іншому лагері.
розберем ситуацію:
1. Що з пожежною сигналізацією? Вона повинна була спрацювати до того як розгориться полумя.
2. Що з персоналом? Вони не знали де знаходяться пожежні крани? Чи можливо там не було пожежних кранів?
3. Персонал і діти взагалі проходили інструктаж? Знали звук пожежної сигналізації, а план евакуації, як діяти у випадку пожежі?
Сигналізація повинна від диму сигарети вмикатись а тут люди згоріли... Це ж елементарно.
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