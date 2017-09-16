Гройсман о возможном приезде Саакашвили в столицу: "Я не знаю, что с ним делать - у меня другая зона ответственности".

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не будет ничего делать с бывшим главой Одесской ОГА Михеилом Саакашвили, если тот приедет в Киев и назвал его "популистом". Об этом Гройсман заявил во время форума "Ялтинская европейская стратегия", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на " 112 Украина ".
Ведущий спросил Гройсмана, что будут делать он и правительство, если на следующей неделе в Киев приедет Саакашвили.
"Ничего. Я не знаю, что надо делать в таких случаях. Я понимаю, как строить дороги, как инвестировать в развитие национальной экономики, как создавать условия для нашей энергетической независимости, как готовить страну к суровых зим, я это понимаю. А то, что делать с популистами, пусть это делает украинское общество - я только могу сказать одно, что все, что я делаю, как премьер-министр страны, совместно с моим правительством, я буду делать для и ради украинцев", - заявил Гройсман.
Гройсман назвал популизм причиной дестабилизаций в стране.
"Мне с такими людьми не по пути - я пришел создавать, строить, объединять, а не разрушать, разъединять и создавать основания для хаоса. В этом наше отличие. Я считаю, что популизм - он является причиной дестабилизаций в нашей стране. Мы должны оставить это позади - в старой стране. В новом государстве должна быть демократия, прагматизм и качественное управление", - заявил Гройсман.
Напомним, вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
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А щодо бариги: безвіз, торгівля з ЄС, армія з нуля, наближення до НАТО, підтримка всього цивілізованого світу (ті ж санкції хоча б), утримання країни в стадії війни тощо. Так що гуляй, вася, бур"янами
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https://www.youtube.com/watch?v=Me88pE212D4
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2. Когда на Тбилисси надвигалась 300-тысячная армия пуйлостана отказался от эвакуации вертолётом Саркози и отдал приказ войскам убивать кацапов...
3. Добился поддержки седьмого флота США и поддержки оружием из ЕС и США, в том числе зенитные орудия из Украины
4. Пресек всю торговлю с оккупантом и закончил войну за две недели
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у него уже и зона своя под ответственностью?
тю, а когда его короновали?
(пардон, если что то пропустил)
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Краще б у цього вінницького базарувальника була інша зона посиленого режиму...
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если Вы не знаете что сними делать, то он знает что делать с вами ...
даже практиковался раньше удачно
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Гройсман, та ти або хрестик зніми, або труссєля одягни. І все в тебе буде в шоколаді..😕😕😕
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Как Надя Савченко!
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