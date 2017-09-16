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 Политика Украины
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Все про:Киев (18175) Саакашвили (2121) Гройсман (3412)

 Гройсман о возможном приезде Саакашвили в столицу: "Я не знаю, что с ним делать - у меня другая зона ответственности"

гройсман

Премьер-министр назвал Саакашвили популистом.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не будет ничего делать с бывшим главой Одесской ОГА Михеилом Саакашвили, если тот приедет в Киев и назвал его "популистом". Об этом Гройсман заявил во время форума "Ялтинская европейская стратегия", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на " 112 Украина ".

Ведущий спросил Гройсмана, что будут делать он и правительство, если на следующей неделе в Киев приедет Саакашвили.

"Ничего. Я не знаю, что надо делать в таких случаях. Я понимаю, как строить дороги, как инвестировать в развитие национальной экономики, как создавать условия для нашей энергетической независимости, как готовить страну к суровых зим, я это понимаю. А то, что делать с популистами, пусть это делает украинское общество - я только могу сказать одно, что все, что я делаю, как премьер-министр страны, совместно с моим правительством, я буду делать для и ради украинцев", - заявил Гройсман.

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Гройсман назвал популизм причиной дестабилизаций в стране.

"Мне с такими людьми не по пути - я пришел создавать, строить, объединять, а не разрушать, разъединять и создавать основания для хаоса. В этом наше отличие. Я считаю, что популизм - он является причиной дестабилизаций в нашей стране. Мы должны оставить это позади - в старой стране. В новом государстве должна быть демократия, прагматизм и качественное управление", - заявил Гройсман.

Напомним, вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.



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...приїде зносити, але як завжди обсере..я разом з його нечисельними фанатами..
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А ВІН ЗНАЄ ЩО З ВАМИ ЗРОБИТЬ ЯК ПРИЙДЕ ДО ВЛАДИ
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не пишите бред, кандидатом на пост может быть только гражданин Украины,а этот человек не обжаловал ничего, значит не имеет интереса ни в чем, только бы поговорить.
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да успокойся ,что ты в грузина вцепилась? , глава твоей чоколадной секты перед выборами обьявит военное положение , и будет править вечно, как вечно АТО, если конечно сдуру в Франкивск не поедет ,тогда не будет несчастного случая от яйца
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100%. Страна в нищите, 10 млн. человек выехало на заработки - бросив детей и семьи. Воровство ЧИНОВНИКОВ лишь выросло. Ни один урод не посажен. Практически Все реформы провалены. Олигархат зарабатывает миллиарды в то время, как народ нищает. Патриотов садят в тюрьмы. И народ ещё у гос.ОПГ должен спрашивать - что они будут делать с теми, на кого легли надежды людей. СМЕШНО.
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а как вы хотели, в воюющей стране? тут внутри страны много врагов, которые работают на развал страны.
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Хватит. В Грузии так пришел до влады, что сейчас боится свой нос туда ткнуть. А вы, лохи, ведетесь. Хотя, ты явно тролль и тебе похер за кого строчить
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То почитай статистику що зробив для Грузії Міхо , а те що там прийшли промосковскі сили то зрозуміло його тепер ловлять . але інтерпол рахує що то політичні прислідування , так що можеш цілувати свого кормильця-баригу в зад але він для України нічого не зробив , а тільки для своїх 120 підприємств . та для Ахметова і таких як він бандитів
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Чурчхела там тільки стрічечки перерізав. Багато чого зроблено завдяки покійному Бендукідзе. До того ж, там все зроблено за американські гроші. А ти краще в простих смертних грузинів розпитай, чого неврівноважений боїться в Грузію приїхати. Там його вже на кордоні кілок заточений чекає, причому всюди. Відповість і за грузинський Майдан, і за те, як під шумок боротьби з мафією купу невинних людей за грати запроторив, як поліз на рожон і просрав територію (аби не втручання Буша, то Грузії вже б не було, як держави), за афери з Ющенком щодо продажу зброї. Там багато чого є. Але пройдисвіта цього, який підбурював людей до прориву кордону і провокував на збройний конфлікт, не те, що в межах України не повинно бути - його на гарматний постріл не можна сюди підпускать разом з довгоносиками-кримінальними авторитетами, яких депортують до Грузії мало не щотижня.
А щодо бариги: безвіз, торгівля з ЄС, армія з нуля, наближення до НАТО, підтримка всього цивілізованого світу (ті ж санкції хоча б), утримання країни в стадії війни тощо. Так що гуляй, вася, бур"янами
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Честно говоря я так и не понял как проявил себя Саакашвили на месте мэра Одессы ?! То что все его выступления о ворах у власти , я понял, что он изменил в одесской области и в Одессе я не понял, кроме того что требовал место примьер министра
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Еще мне понравилось что за время своего отсутствия, Саакашвили очень хорошо подучил украинский язык.
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в ОДЕСІ ПЕДРО ЙОМУ НІЧОГО НЕ ДАВАВ РОБИТИ В УГОДУ МІСЦЕВИМ РЕГІОНАЛЬНИМ БАРИГАМ ТОМУ Й ПІШЛИ РІЗНОГОЛОСИ МІЖ ПРЕЗИДЕНТОМ ТА СААКАШВІЛІ
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Это со слов Михо. Опять таки, будучи мэром Одессы , там шли терки и за 7 км( рынок) за тех кто город держит. Будучи мэром Одессы он хоть кого нибудь привлек ?! Что то разрулил?! Дорога на Рени как себя чувствует? Никто не говорил что будет легко, но на сколько помню Михо заявил что на должности мэра Одессы он ничего делать не может, поэтому ему надо быть примьер министром. Помнится Москаль в зоне боевых деиствий всю шушеру смог под ноготь зажать. А кто сказал что в стране где десятилетиями схемы и коррупция легко быть мэром еще и в одесской обл.
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И еще один момент это Юля. Михо вернулся в Украину не потому что сам хотел, сам он сдрыстнул и на долго. Он вернулся потому что Юля дала ему какие то гарантии и поддержку. Помнится Юля и Савченко их дала, которая сеичас на медведчука пашет и позорит людей , которые верили что Савченко герой,своими высказываниями и поездочками в дынру.
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А ще він боявся що якщо Міхо буде мати успіх в губернаторстві то звісно й аворитет , боявся тому що розумів що на місті президенти він не робить і не планує реформ .хіба що на папері
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Что тебе делать? Вещи паковать, подстилка соевая!
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здесь ключевым словом должно звучать-БЫВШИМ во всех направлениях.
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Звідки директор речового ринку може знати, як будувати дороги? Чим більш Гройсман про себе говорить, тим дурніші виглядає.
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Не волнуйся, неплохо знает...У семейства Гройсманов асфальтные заводы имеются...
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Наверно плохого качества асфальт производят. Я не против что бы у кого то были асвальтовые заводы, я против того что бы асфальт был сезонный.
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Ключевое слово делать. А при нашем кумтресте и сибурде....
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МАЛАНЦІ РІШИЛИ ЩО З НИМ ЩОСЬ ПОТРІБНО РОБИТИ ?САШКА БІЛОГО НЕ ВДАЛОСЯ НА КОВАРНІСТЬ МОСКАЛІВ СПЕРТИ А ВСІ ОСТАННІ ВБИВСТВА ТО ЗРОЗУМІЛО ЗВІДТИ
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Чего добился вор Гройсман за 1,5 года у власти? Обнищания населения, резкого повышения тарифов и цен для населения, увеличения безработицы, процветания коррупции чиновниками, итд.
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Самый самый популист это Гройсман . Он говорит только так : надо, сделаем , может быть , скорее всего , наверно , будем , скоро... он накогда ни сказал что сделал...
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Цитата из крепкого орешка про Михо : "Я большая ложка дёгтя. Палка в колесе. Заноза в твоей заднице"
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Трагедия явно не местного масштаба. И вообще это трагедия совкового мышления чиновников, на государственном уровне.
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Рівень "журналістики". У нас уряд займається правопорушниками,а не відповідні органи.)))))
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Срочно!!!Сегодня около 07.45 Михеил Саакашвили, сходил удачно в туалет,возможно по большому,ни смотря на все происки барыг!И он пообешал людям делать это регулярно..
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Да ну не может быть! Пока его пост на ФБ с доками не увижу, не поверю....
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"Переведу тебе через кордон": Вілкул надивився на прорив Саакашвілі і їде за Януковичем(с)
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Интересная передача попалась
https://www.youtube.com/watch?v=Me88pE212D4
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О, гной уже не при делах! А вот о ЗОНЕ этот выродок вовремя вспомнил, ждут там твой тухес с прибольшим желанием!
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Связался с Юлькой, пиши пропало. Похоже карьера Михо закончится так и не начавшись. А жаль. Ничему история всех президентов Украины не учит.
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Может хватит уже нести бред про диктатуру? Была бы диктатура, этих прорывателей границы там бы всех и закопали.
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они бы и закопали , но звонок из вашингтонского обкома их остановил,да так остановил что грузину дали ментовскую охрану, что бы тот ездил по городам и анти- агитировал за капеллана чоколадной секты
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Популистический бред трусельмана уже не интересен.
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Гройсман- не знает. Ну и на том спасибо. А то ведь, когда он знает... а уж когда действует... Так лучше бы не знал.
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а ти у вісні воював з кацапами чи де воєн?
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1. Объявил войну Рашастану, а не АТО
2. Когда на Тбилисси надвигалась 300-тысячная армия пуйлостана отказался от эвакуации вертолётом Саркози и отдал приказ войскам убивать кацапов...
3. Добился поддержки седьмого флота США и поддержки оружием из ЕС и США, в том числе зенитные орудия из Украины
4. Пресек всю торговлю с оккупантом и закончил войну за две недели
Гройсман о возможном приезде Саакашвили в столицу: "Я не знаю, что с ним делать - у меня другая зона ответственности" - Цензор.НЕТ 6175
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это по рашаТВ михо жевал галстук, а в реале сбивал дестяками козломордые птички
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Там другая ситуация была. 1.Территории вернуть не удалось. 2.Путин в Украине не пошёл на столицу, а посадил в неё своего агента... и всё что нужно путе он делает руками пети - зачем соляру на танки тратить при таком удобном раскладе?
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Форумчане, совсем запутался, кто все таки агент пу, михо или петро.
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да, делает руками Пети. Получает безвиз, ассоциацию с ЕС, курс на НАТО,перевооружение армии по стандартам НАТО, учения с НАТО, санкции против Ху*ла, засыпает Ху*ла исками в мжд суды, объявлет со всех трибун Рашку врагом Украины. М все это !!! внимание!!! делает Ху*ло руками Пети. Где вы дебилы под цветными флажками только беретесь..
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А ты почитай законы. Где написано, что изъятие паспорта = запрету на пребывание ?
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Сначала Грося похудел бы для приличия, а то уже второй подбородок скоро будет, вроде не старый хорошо ест, о народе думает.)
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у него другая зона ответственности...
у него уже и зона своя под ответственностью?
тю, а когда его короновали?
(пардон, если что то пропустил)
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Гройсман о возможном приезде Саакашвили в столицу: "Я не знаю, что с ним делать - у меня другая зона ответственности".

Краще б у цього вінницького базарувальника була інша зона посиленого режиму...
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Ну, на ЗОНЕ у него будут другие обязанности!
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узурпатор приезжает в 19 ом
если Вы не знаете что сними делать, то он знает что делать с вами ...
даже практиковался раньше удачно
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Ти, Гнойсман - дитя інцесту, взагалі нічого, крім скоманиздити, не знаєш, ні набутих знань, ні природного розуму. Одним словом росянка - хапаюча та перетравлююча навозних мух рослина.
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Жириновский после выхода аваковского Кивы на федеральных каналах РФ

Гройсман о возможном приезде Саакашвили в столицу: "Я не знаю, что с ним делать - у меня другая зона ответственности" - Цензор.НЕТ 7084
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що з ним робити посадіть його у вязницю де йому і місце 1 ці його карнавали вже всім набридли 1 українці гинуть стають інвалідами на війні 1 а цей наглий грузин в якого знесло кришу від безкарності прориває кордони несе таку ахінею що на голову неможливо насадити 1 робить провокації поносить україну за кордоном !логіка кавказця зрозуміла українці слабкі то можна обтирати об нас ноги ! цей саакашвілі просто харкнув в обличя україні 1
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Ви лише подивіться на цього до барижного поца - він не знає що робити!!!
Гройсман, та ти або хрестик зніми, або труссєля одягни. І все в тебе буде в шоколаді..😕😕😕
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Шо делать, шоделать. Огороди площадку и билеты на цирк кремлевских уродов продавай..
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Перевод на человеческий: мы (воры, барыги, коррупционеры) устроив цирк с Михо, обгадились по самое немогу и теперь не знаем что нам делать!
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Премьер- министр должен держать круглосуточно руку на пульсе страны и ВСЕГДА , и в любой ,в т.ч. и неординарной ситуации должен знать, как действовать в интересах своего народа.
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Янукович расставил блокпосты вокруг Ростова на случай прорыва порошенко...Ростов - не резиновый !
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20 сентября у Вальцмана с Гройсманом Рош-Ашан,еврейский новый год,а тут Михо приезжает,вот облом. А какое замечательное название у этого пгаздника- Рош ,да еще и Ашан.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман о возможном приезде Саакашвили в столицу: "Я не знаю, что с ним делать - у меня другая зона ответственности"
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