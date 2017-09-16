 "Мы не заставляем Украину выбирать между Россией и Европой", - Расмуссен

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН", об этом заявил 16 сентября в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.
Так он прокомментировал прозвучавшие на форуме заявления о том, что рынок Европы не удовлетворяет потребностей Украины в экспорте.
"Мы не заставляем Украину выбирать между Россией и Европой. Я надеюсь, что в долгосрочной перспективе Европейский Союз сможет договориться с Россией, и все проблемы, в принципе, исчезнут", - сказал Расмуссен.
По его словам, Европа и РФ должны найти "общий язык".
"Стороны должны найти общий язык, чтобы дать надежду людям, чтобы люди видели прогресс", - добавил экс-генсек НАТО.
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Раша же пытается подкармливать нас тулой рыбой в обмен на рабство.
Выбор за нами.
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"Перед нами украинцами стоял выбор: либо мы вступаем в Евросоюз, либо мы вступаем в.. дерьмо. Мы свой выбор сделали, а дерьмо оказалось мстительным!!!"
от себя добавлю - и обидчивым!
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И у нас всё наладится. Ну, не было ещё в мире такой страны, в которой после войны с Россией не стало лучше! (с)
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откуда это видно?
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2.Принял Безвизовый режим с ЕС
3.Отказался от российкого газа
4. Ограничил доступ россиян в Украину
....
продолжать или сам знаешь?
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В первых двух пунктах его заслуги Нет , а по двум вторым пунктам прочти строчку выше..
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Не ожидал я, что уважаемый бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен будет рассуждать как последний примитивный коммунист. Н-да, наверное с Европой нынче большой непорядок, если такое возможно, рассчитывать на ее интеллект не приходится.
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