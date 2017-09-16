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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Расмуссен (193) YES (53)

 "Мы не заставляем Украину выбирать между Россией и Европой", - Расмуссен

рассмусен

Запад не заставляет Украину выбирать между Российской Федерацией и Европейским Союзом в экономических вопросах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН", об этом заявил 16 сентября в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Так он прокомментировал прозвучавшие на форуме заявления о том, что рынок Европы не удовлетворяет потребностей Украины в экспорте.

"Мы не заставляем Украину выбирать между Россией и Европой. Я надеюсь, что в долгосрочной перспективе Европейский Союз сможет договориться с Россией, и все проблемы, в принципе, исчезнут", - сказал Расмуссен.

По его словам, Европа и РФ должны найти "общий язык".

"Стороны должны найти общий язык, чтобы дать надежду людям, чтобы люди видели прогресс", - добавил экс-генсек НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-генсек НАТО Расмуссен раскритиковал заявление Юнкера об Украине
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а этот бывший имеет какой то вес в этом вопросе
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мы просто поставили украину раком и выбора не оставили
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Наслаждайся таёжным саюзом в своем усть-уепанске ,главное не забудь горцев кормить
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Звичайно не змушуєте, просто не треба було ЄС лізти в Крим і вбивати українців на Донбасі, тому Україна і зробила вибір .
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да все потомки москальских мужеложцев, которые монаха Филофея обидели так, что он москалям нацистский лозунг дал про москву третий рейх, четвертому не бывать говорят так. А как бы они еще могли говорить из под флага с аквафрешем на котором пара петухов по-собачьи самым неприличным образом у всех на виду сношается? Для москалей свойственно все неприличное, это такая бага врожденная, дефект.
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потому, что сами выбирайтесь из помойной ямы, которую сами выкопали и залезли!
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ТОМУ ВСЕ Й ПОЧАЛОСЯ ЩО У РОСІЇ ПОЧАЛИСЯ ВЕЛИКІ РЕВНОЩІ ЩО УКРАЇНА САМА ПІШЛА ДО ЄВРОПИ
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Так мы-то выбор уже сделали.Окончательный.

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Народу уничтожили прилично, на долговой крючок подвесили, заробитчан по заграницам разогнали-теперь можно и назад в СССР.
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Прозвучало так как-будто ЕС вообще не при делах. Типа, вы тут сами разбирайтесь, а мы в сторонке постоим и посмотрим. Самое интересное, что все происходящее сейчас в Украине (аннексия Крыма, война на Донбассе, экономический кризис) связано как раз с тем, что мы подписали Ассоциацию с ЕС. А эти болваны морозятся и делают вид, что их это не касается. Вот уже лицемеры....
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ЕС дало нам удочку, чтобы мы могли ловить рыбу везде СВОБОДНО. Правда для этого надо потрудиться.
Раша же пытается подкармливать нас тулой рыбой в обмен на рабство.
Выбор за нами.
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хорошо сказала Ада Роговцева (до словно!!):
"Перед нами украинцами стоял выбор: либо мы вступаем в Евросоюз, либо мы вступаем в.. дерьмо. Мы свой выбор сделали, а дерьмо оказалось мстительным!!!"
от себя добавлю - и обидчивым!
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Так Украине и не надо выбирать Европу - она и есть Европа. А то что совок-расея без Украины ни дыхнуть, ни пер*нуть не в состоянии, так это кость в горле самой педерасеи. Украина вернулась в свой дом и этот дом в отличие от азиатского чума надежнее, комфортнее и цивилизованнее бывшего гулага а-ля рюс. К этому выбору Украину подтолкнула сама рашка. Goodbye, yellowрашка!
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хм...Украина то свой выбор сделала уже давно и заметьте что заплатила и платит кровью за этот выбор, а вот Петя и Ко этот выбор делать и не собирались - им падлам паРаша ближе..
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Счастье Украины не в том, что мы стремимся в Европу, а в том, что мы уходим из Азии...
И у нас всё наладится. Ну, не было ещё в мире такой страны, в которой после войны с Россией не стало лучше! (с)
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"Петя и Ко этот выбор делать и не собирались - им падлам паРаша ближе.."

откуда это видно?
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дядя Игорь, вы дурак или порохобот? ...или вы два в одном ?
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а по теме как всегда слабО? Нет в методичке?
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слушай сюда соевый -- приведи хоть один пример что диабетчик стремится в ЕС? .. хоть один!
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1.Подписал Ассоциацию с ЕС
2.Принял Безвизовый режим с ЕС
3.Отказался от российкого газа
4. Ограничил доступ россиян в Украину
....
продолжать или сам знаешь?
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Полный бред! :D
В первых двух пунктах его заслуги Нет , а по двум вторым пунктам прочти строчку выше..
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Если бы все так было просто и не зависло от президента, то Янукович тоже подаписал Ассоциацию с ЕС.
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В этих двух странах конфликт с еще не закончен...
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с Афганом все сложнее - там мусульмане со своими тараканами, а вот Молдова вырывается и вырвется с "братских" обьятий кацапов..
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А что, между естественным стремлением любой европейской страны(специфические исключения, вроде Великобритании, да и там 50 на 50 практически), стремлением быть в союзе с наиболее притягательным и успешным, при всех естественных проблемах роста, наиболее притягательным в мире клубе современных государств и всоюзе с дикой, деградирующей, отсталой, агрессивной, обречённой на распад азиопской рассеей с её таежным союзом постсоветских диктаторов могут быть какие-то сомнения?)) так вопрос даже не должен стоять. Он глуп и бессмысленен.
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Британия не показатеь, у них было всега особое мнее. Островетяне, однако...
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расскажи мне о евроустремлениях норвегии, о знаток
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Ты еще Швейцарию вспмони. Исключнения которые только подтверждают правило.
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хорошо выкрутился...только много уже исключений получается
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я вот тут не понял, европа договорится с рф и все проблемы исчезнут--это таки зрада?)
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да, рано или поздно договорятся, но как всегда за наш счёт...
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Я тоже так думаю, но Украина должна быть в ЕС и в нато, Донбасс должен быть деокупирован, Крым должен быть демилитаризирован и возвращен как прежде автономией в составе Украины . И тогда конечно никаких проблем торговли с парашкой. Ах да репарации с парашки .
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Сегоня все умные, вот если бы в Раше хуйло имел мозги, а не гебешные инстукции, то не лез на Донбас и Крым. Выдал нам Януковича и сегодня мы бы обсуждали прелести Таежного Союза и Петя укреплял боратские соседские отншеия с Рашей будучи главой Партии регионов.
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Тобто - вибору Україні ніхто не дав і думку її громадян - не запитував...........
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)) сирОжа ли, ты таки идиЕт и не лечишься, что только подтверждает твой тупой пример Швейцарии или Норвегии. Швейцария - маленькая страна, окружена нормальными европейскими странами, а не граничащая с азиопским Мордором. И есть ещё куча причин по которым Украина на не может быть как бы нейтральной и не вступать в ЕС и в НАТО, по крайней мере стремиться к этому. И да, законодательство и Швейцарии и Норвегии приведено в соответствие с европейскими нормами, и Швейцария м Норвегия фактически состоят в союзе с ЕС и соединены бесчисленное количеством договоров.
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кроме того Нрвегия и Швейцария очень самодосаточные страны для своего размера. В одной вся железная руда Европы, в другой все деньги.
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Так украинский народ заставляет не торговать с оккупантами, только с ним почему-то не считается никто до сих пор.
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не говори за весь укринский народ. Подумай о тех, кто получает зарпалты на заводах, котрые торгуют с оккупантом. США тоже торгала с Гитлеровской Германией, при этом не помешало им ее уничтожить.
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какое досадное недоразумение это вот высказывание об эрэфии и ЕС... "Стороны должны найти общий язык, чтобы дать надежду людям, чтобы люди видели прогресс". Вы не можете найти общий язык. Вообще, в принципе. То, что логика диалектического материализма не работает и пустая трата времени и ресурсов уже было доказано развалом совдепа который по этой дешевой чуши жил. Не только найти общий язык, а вообще ничего хорошего невозможно добиться противопоставляя пару мнений друг другу до максимального противоречия в расчете получить позитивный итог. Эта вот вырожденческая ересь "тезис-антитезис-синтез" просто напросто не работает, просто напрасно ресурсы жрет.
Не ожидал я, что уважаемый бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен будет рассуждать как последний примитивный коммунист. Н-да, наверное с Европой нынче большой непорядок, если такое возможно, рассчитывать на ее интеллект не приходится.
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На выборе настаивала и истерила как раз паРаша, грозилась и визжала, ЕСжеметодично работал с Украиной, без угроз и истерик. Конечно, Украина была бы заинтересована и иметь рынок ЕС и иметь свободный выход на рынок таежнАга, мать его, союза, это и предлагалось. Память здесь у многих, как у рыбки, а логика, как у климактеричек. Забыли, кто начинал все торговые войны и вводил постоянные ограничения против украинских товаров, постоянно грозился и выкручивал руки Украине? Разве это был ЕС?))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы не заставляем Украину выбирать между Россией и Европой", - Расмуссен
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