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 "Мы больше 600 дней живем без российского газа", - Гройсман

гройсман

Гройсман выступает за ускорение реформ, которые приведут Украину к энергонезависимости.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что государство уже более 600 дней живет без российского газа и в этом году ожидается увеличение добычи собственного газа на 600-700 млн куб. м. Об этом он сообщил во время выступления на форуме "Ялтинская европейская стратегия", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на " 112 Украина ".

"Нам удалось перейти от экономического падения к экономическому росту. Мы больше 600 дней живем без российского газа. Мы начали создавать условия в Украине для энергетического рынка, которого в стране не было. Сейчас говорить, что он создан, рано, потому что нужно сделать в дальнейшем еще много шагов. То, что мы сделали ценовую дерегуляцию на газовом рынке - это был важный шаг. То, что мы сегодня перешли к увеличению добычи собственного газа, в этом году мы получим плюс 600-700 млн куб. м газа для Украины - это огромный качественный показатель. Сейчас мы работаем над реформой "Нафтогаза", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин разработает новый законопроект о приватизации до 2018 года, - Гройсман

При этом Гройсман подчеркнул, что реформы, которые приведут Украину к энергонезависимости, нужно ускорять.

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І БЕЗ РОСІЙСЬКОГО ГАЗУ ВІД ВАС СМРАДУ ХВАТАЄ
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осень, ждем продолжения замерзательной саги...
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так и так весной не работало половина школ из-за низкой температуры в помещениях! по вашему, итог независимости от российского газа должны быть одинаковые температуры на улиц и помещении?
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шоколадный гавноед лазящий по-русским помойкам ты б ещё их ссылки запостил ...придурок шоковатный !
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лазящий по-русским помойкам

ну а как без этого, без этого никуда, вот так вот полазшь по русской помойке, зайдешь на Цензор... батюшки, а на манеже всё те же, те же байки только под жовто блакитными флажками, буква в букву, и сразу становится на душе так тепло приятно, підлога України бажає світу Домбасу :D
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так те байки твой шеф с шоколадного цеха и рассказывает...Украину в руки Додонов готовит предать....
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Они дурят нас, мы презираем их, так мля и живём, в "любові та злагоді"
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лей сльози на точка сру...а нам , украинцам, этот газ по-порошенковским барыжным аферам , ещё оплачивать квартирами и домами прийдётся...
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и сколько квартир уже отжали позвльте спросить?
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да не мало...от Луцка до Харькова, процесс набирает обороты...статистику у коллекторов и в судах тебе полную дадут...
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да не мало...

немало, значит нисколько,
давай конкретно инфу по отчуждению квартир за коммунальне долги, хватит мне ересь от Сережки Михеева и Рстика переказывать.
У меня крестная имеет 1600 пенсии, вдова, живет одна в трехкомнатной квартире, оформила субсидию (не без сложностей но удалось), не имеет никаких коммунальных долгов.
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За такие бабки можно и потерпеть презрение всей страны, кролег вон бороду отрастил и пофиг ему на всех.
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за тупое быдло украинцев считают эти порошенковцы, продавая тот же российский газ , но с наваром, по схеме-афере Дюссельдорф+
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Напоминает сказку про то, как я бросал курить.
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Сегодня, с утречка, ресурс "Народна правда" бодренькую статейку выложила; "Предстоящая зима станет для украинцев самой суровой за последние 100 лет". Я её даже не открывал... ввиду нашей энергонезависимости, в первую очередь.
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Это как??? Лента новостей УКРНЕТа- это что, оказывается русская помойка??? Как интересно.
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я ж не знаю, потому и спрашиваю , какие пути привели вас на ватные мусорки
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У багатьох - це не звичка, а службова вимога (бо товаріщ майор в Ольгіно проводить опитування на політ інформації перед вступом на чергування)!
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Во! А ты хто? Товарищ полковник? Или пока- товарищ лейтенант?
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Чучело ватнолобое, тебя тут все знают, что ты умным прикидываешься?
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кого этот жид "лечит"? И газ покупают тот же самый кацапский, только у посредников, ну да ладно, хоть не напрямую, хотя какая разница? но УГЛЯ купили в хуйлостане В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ, чем в прежнем! И минеральных удобрений в ПЯТЬ раз больше!

ТОРГОВЛЯ С ХУЙЛОСТАНОМ ВЫРОСЛА НА 20% ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ!
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Ну да,мы попросту закупаем тот же кацапский газ у великих газо добывающих стран Словакии и Венгрии,но уже на 30-40 долларов дороже,это Гройся называется-на зло маме отморожу себе уши
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Яке б не було ставлення до "кроля" - але це його заслуга (і аж ніяк - не гросі, при якому товарообіг з кацапами збільшився в 1,5 рази). Дай жи дві волю - качали б газ до сих пір, та блудили б вуха про "відсутність альтернативних джерел", як то було до блокування ЛуганДону Семенченком та Правим Сектором по ввозу сепарського вугілля на користь пар хатої шобли та рудого гудка!
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то и видно! и горячей воды нет 4 месяца!

По данным последнего соцопроса КМИС в 2017 году, лишь 50,3% украинцам
полностью хватает денег на еду, а покупать одежду уже трудно. Лишь 27%
ответили, что им хватает денег на еду, одежду и могут немного
откладывать. При этом 17,8% украинцам не хватает денег даже на еду.
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откуда цифры? с чебурнета?))) зайди на олх и посмотри сколько сейчас платят
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Соевые, только соевые сейчас должны замироточить. Вменяемые люди испытают приступ тошноты от этого бреда!
Трусельман пусть лучше объяснит сколько газа украинской добычи я потребляю, за который я платить не должен!
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платите по 7200 грн , только в кассу Пэтиного газового олигарха
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Почему собакошвили боится появляться в Грузии - ему есть чего боятся
Фильм Герократия на реальных событиях о времени правления этого ублюдка https://www.youtube.com/watch?v=rjgnWdSJJdc&t=16s
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не освічена людина просто хотіла похвалитися, але рівень розумових здібностей, весь час робить з нього посміховисько.
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Зато расея теперь 600 дней с украинским газом спокойно тырят его на украинском шельфе Чёрного моря с помощью вышек Бойко.
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...и продает реверсом из европы! еще и европейцы наваривают 15 баксов с 1000 кубов
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"Мы больше 600 дней живем без российского газа", - Гройсман
Судя по тарифам мы больше 600 дней живем с российским газом.
После того, что они сделали с тарифами, эта "реформа" теряет всякий смысл.
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не реформа, а афера...великих комбинаторов Пэти и Сэни.
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мы покупаем российсктй газ но не на прямую, с у других стран и поэтому дороже, так в чем радость?
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Радость в том, что кацапия потеряла возможность шантажировать Украину.
Чи не? Зрада...?
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шантажировала не Украину, а наших газовых олигархов монополистов замутивших и газ украинской добычи...а потом они договорились по какой схеме в Дюссельдорфе продолжить доить украинцев....теперь и шрёдеров мы откармливаем...теперь все при бабле ,только украинцы в долгах и готовят нас на отжимы ещё и квартир и домов...
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Независимость в наше время стоит очень дорого...... как баржа с улем из США.
Вот достроит вата свои газопроводы, тогда и начнется самая независимая независимость.
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радость в том что газ всё тот же российский , но в три раза дороже для украинцев !
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Верните контракт Юльки! Я тогда по тому "кабальному когтракту" в разы меньше платил за газ!!
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А несколько крупных ТЭС отключили так, ради смеха!
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А РОТЕРДАМГАЗ СХЕМУ ВАМ НІЯКИЙ ВОВК НЕ ПІДКАЗАВ??
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а где украинский газ?
почему такой дорогой?
сколько себестоимость добычи украинского газа?
какая часть украинского газа потребляется населением по отношению к покупному?!
блд, одни вопросы и ни одного ответа....
винницкие барыги и оффшорники ещё полгода поуправляют страной и нечего придётся потом восстанавливать
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Зрада! Всё пропало!Кретино! Тенти остатенти! Дольваре дес культе, дес фрути та дьяволо! Пи(о)доро апире! Пароле бова вита, дольче вита э финита! Мама мия, квод ми терабе(н)тте…
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лучше бы Грося рассказал почему растет торговля со страной агрессором. Особенно импорт нефтепродуктов. И кому это выгодно?
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то мы воюем - а они торгуют!
вы думаете им легко?
(сарказм - если кто не понял)
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Барыгам и выгодно, что тут не понятного вон как на аферах с тарифами на ЖКХ поднялись шоколадники...а на автогазе... !
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Судя по тарифам - я покупаю газ с планеты Марс , который доставляют на космическом корабле.
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кстати тоже "тема" по маршруту, украинцы всё равно оплатят тот же российский газ , но зато с каким наваром для барыг !
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a sho, grosya molodec. otkazalsya ot gaza. ostalos otkazatsya ot roshenok na rossiyu.
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так смеятся над своим народом, может только конченный ...
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этот мудак и его ОПГ живут, остальные выживают и драпают, в том числе и в Россию.
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У тупеньких кацапів забрали улюблену газову іграшку. Але в телевізорі вони в неї ще бавляться.
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А чий газ зараз?.... Фірташа чи його заступника?.... Чи онищенка?.... Якщо гроші платять в європу, це не значить що і газ з європи.... Це значить що частина грошей іде директно на утримування вілл, авіації і флоту порошенок.....
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А готовы ли доблестные патриоты блокировать газ из Словакии на том основании, что он расейского происхождения?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Мы больше 600 дней живем без российского газа", - Гройсман
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