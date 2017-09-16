 "Мы больше 600 дней живем без российского газа", - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что государство уже более 600 дней живет без российского газа и в этом году ожидается увеличение добычи собственного газа на 600-700 млн куб. м. Об этом он сообщил во время выступления на форуме "Ялтинская европейская стратегия", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на " 112 Украина ".
"Нам удалось перейти от экономического падения к экономическому росту. Мы больше 600 дней живем без российского газа. Мы начали создавать условия в Украине для энергетического рынка, которого в стране не было. Сейчас говорить, что он создан, рано, потому что нужно сделать в дальнейшем еще много шагов. То, что мы сделали ценовую дерегуляцию на газовом рынке - это был важный шаг. То, что мы сегодня перешли к увеличению добычи собственного газа, в этом году мы получим плюс 600-700 млн куб. м газа для Украины - это огромный качественный показатель. Сейчас мы работаем над реформой "Нафтогаза", - отметил он.
При этом Гройсман подчеркнул, что реформы, которые приведут Украину к энергонезависимости, нужно ускорять.
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ну а как без этого, без этого никуда, вот так вот полазшь по русской помойке, зайдешь на Цензор... батюшки, а на манеже всё те же, те же байки только под жовто блакитными флажками, буква в букву, и сразу становится на душе так тепло приятно, підлога України бажає світу Домбасу :D
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немало, значит нисколько,
давай конкретно инфу по отчуждению квартир за коммунальне долги, хватит мне ересь от Сережки Михеева и Рстика переказывать.
У меня крестная имеет 1600 пенсии, вдова, живет одна в трехкомнатной квартире, оформила субсидию (не без сложностей но удалось), не имеет никаких коммунальных долгов.
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ТОРГОВЛЯ С ХУЙЛОСТАНОМ ВЫРОСЛА НА 20% ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ!
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По данным последнего соцопроса КМИС в 2017 году, лишь 50,3% украинцам
полностью хватает денег на еду, а покупать одежду уже трудно. Лишь 27%
ответили, что им хватает денег на еду, одежду и могут немного
откладывать. При этом 17,8% украинцам не хватает денег даже на еду.
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Трусельман пусть лучше объяснит сколько газа украинской добычи я потребляю, за который я платить не должен!
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Фильм Герократия на реальных событиях о времени правления этого ублюдка https://www.youtube.com/watch?v=rjgnWdSJJdc&t=16s
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Судя по тарифам мы больше 600 дней живем с российским газом.
После того, что они сделали с тарифами, эта "реформа" теряет всякий смысл.
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Чи не? Зрада...?
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Вот достроит вата свои газопроводы, тогда и начнется самая независимая независимость.
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почему такой дорогой?
сколько себестоимость добычи украинского газа?
какая часть украинского газа потребляется населением по отношению к покупному?!
блд, одни вопросы и ни одного ответа....
винницкие барыги и оффшорники ещё полгода поуправляют страной и нечего придётся потом восстанавливать
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вы думаете им легко?
(сарказм - если кто не понял)
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