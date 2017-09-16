 "Мы больше 600 дней живем без российского газа", - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что государство уже более 600 дней живет без российского газа и в этом году ожидается увеличение добычи собственного газа на 600-700 млн куб. м. Об этом он сообщил во время выступления на форуме "Ялтинская европейская стратегия", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на " 112 Украина ".

"Нам удалось перейти от экономического падения к экономическому росту. Мы больше 600 дней живем без российского газа. Мы начали создавать условия в Украине для энергетического рынка, которого в стране не было. Сейчас говорить, что он создан, рано, потому что нужно сделать в дальнейшем еще много шагов. То, что мы сделали ценовую дерегуляцию на газовом рынке - это был важный шаг. То, что мы сегодня перешли к увеличению добычи собственного газа, в этом году мы получим плюс 600-700 млн куб. м газа для Украины - это огромный качественный показатель. Сейчас мы работаем над реформой "Нафтогаза", - отметил он.

При этом Гройсман подчеркнул, что реформы, которые приведут Украину к энергонезависимости, нужно ускорять.