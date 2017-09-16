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 Политика Украины
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Все про:приватизация (825) Гройсман (3412) YES (53)

 Кабмин разработает новый законопроект о приватизации до 2018 года, - Гройсман

гройсман

Анонсированная правительством масштабная приватизация государственных активов - по новому законодательству и в исключительно рыночных условиях - будет прозрачной и открытой, а не контролируемой и в интересах избранных лиц.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу.

"Меня интересует открытая и прозрачная приватизация, а не контролируемая приватизация. Это значит, что мы должны допустить всех добропорядочных инвесторов к приватизации, кроме страны-агрессора. Группа, которая сегодня работает в Правительстве по вопросам приватизации, всегда будет сигнализировать об отклонениях от этого пути, если они будут иметь место", - сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что приватизация - это один из способов привлечения инвестиций, которые крайне нужны экономике.

"И я надеюсь, что до конца года мы примем закон, и начнем процесс. К слову, система ProZorro уже работает в малой приватизации. По крупных активам будем делать независимую оценку, привлекать советников. Украина - открытая для инвестиций", - сказал Премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приватизация и усовершенствование управления госкомпаниями позволит достичь ежегодного роста экономики в 6-7%, - Гройсман
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Что то сегодня много высказываний этого урода.
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Кабмин разработает новый законопроект о приватизации до 2018 года, - Гройсман.

Тобто приватизація, яку надумали провести риго-соєві вилупки до кінця 2017 року, буде беззаконною.
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Еще не все "умыкнули"?
Вор-шапочник в Ростове нервно курит и не по-детски завидует!

Кабмин разработает новый законопроект о приватизации до 2018 года, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8203
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Что это винницкий свинорыл опять раскудахтался? Это быдло без образования и опыта ведет Украину к краху. Надежда осталась только на Саакашвили и полную смену власти.
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Надія на повну зміну лохторату який обирає таку владу.
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Как можно не верить власти, многократно доказавшей свою исключительную честность...
Верю вам...
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Раз власть терпит руководителей государственных предприятий, которые их разваливают, значит - действуют заодно...
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Ню-ню..................
Приватизацію "Укрспирту" вже який рік обіцяють???............
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин разработает новый законопроект о приватизации до 2018 года, - Гройсман
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