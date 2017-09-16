Кабмин разработает новый законопроект о приватизации до 2018 года, - Гройсман.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу.
"Меня интересует открытая и прозрачная приватизация, а не контролируемая приватизация. Это значит, что мы должны допустить всех добропорядочных инвесторов к приватизации, кроме страны-агрессора. Группа, которая сегодня работает в Правительстве по вопросам приватизации, всегда будет сигнализировать об отклонениях от этого пути, если они будут иметь место", - сказал Гройсман.
Он подчеркнул, что приватизация - это один из способов привлечения инвестиций, которые крайне нужны экономике.
"И я надеюсь, что до конца года мы примем закон, и начнем процесс. К слову, система ProZorro уже работает в малой приватизации. По крупных активам будем делать независимую оценку, привлекать советников. Украина - открытая для инвестиций", - сказал Премьер.
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Не тягни!
Хочу прочитати некролог...
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Тобто приватизація, яку надумали провести риго-соєві вилупки до кінця 2017 року, буде беззаконною.
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Вор-шапочник в Ростове нервно курит и не по-детски завидует!
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Верю вам...
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Приватизацію "Укрспирту" вже який рік обіцяють???............
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