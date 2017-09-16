 Гройсман: Не важно, будет создан Антикоррупционный суд или палата, главное - создать их быстрее

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу
"Необходимо быстро создать инструмент, который позволит осуществлять правосудие над коррупционерами - это важно, и как это будет называться - Антикоррупционная палата суда независимая, Антикоррупционный суд - не имеет значения, потому что необходимо быстро создать тот орган, который будет заниматься этими (вопросами - ИФ)", - сказал он.
Гройсман отметил, что он как Премьер должен обеспечить достаточное финансирование для работы такого органа.
"Я поддерживаю создание Антикоррупционного суда или Антикоррупционной палаты, но подчеркиваю: очень важно, чтобы это было быстро и чтобы эта структура была независима", - сказал премьер.
При этом он добавил, что сейчас в судах находится около 1 тыс. незавершенных дел по борьбе с коррупцией.
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15:00, 15 СЕНТЯБРЯ
91Дело не в названии: Порошенко заявил, что антикоррупционный суд есть лишь в Уганде и Кении
После этого слово взял Джон Керри, бывший государственный секретарь США, который буквально одной фразой уничтожил все утверждения Порошенко?
- У нас каждый суд - антикоррупционный. Спецпрокурор расследует дело в отношении президента, - заявил Керри, после чего возразить ему уже было нечего.
Как известно, Петр Порошенко выступает за создание антикоррупционной палаты на базе действующих судов.
Артем Сытник же требует создания специального подконтрольного ему ведомства.
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Путать антикоррупционный суд с судом присяжных - это надо уметь... А ещё приплести к понятию "суд" ещё и "спецпрокурора"...
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Разница огромна.
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https://www.youtube.com/watch?v=Fbc8K0Y0JBY
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Начните с того, что посадите трёх своих друзей. Вы точно знаете за что, и они знают за что.
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Це як ? Гройсман хоче шоб его посадили ?
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коли він приїде в Київ?
- Нічого.
Гройся всрався !
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создать ихбыстрее натырить бабла и собственности.
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старий совковський принцип роботи номенклатурних діячів: швидко виконати, на якість при цьому начхати. Хто швидчіше рознарядку виконав - той і молодець. Так і сьогодні - відчитався про втілену "реформу" - молодець. До того ж у сучасній Україні ці квазі номенклатурні діячі, з відїденими пиками як у Гройсмана, мають ще додатковий стимул - кредитний транш в обмін на "реформи" чи то як у цьому конкретному випадку - в обмін на створення антикорупційного суду. Наскілько мені відомо, цілий 2017 рік влада з різних приводів була проти створення антикоррупційного суду, а тут різко Гройсман висловився за, та ще як найшвидше його створення, вже неважливо під якою назвою, з яким статусом, якою законодавчою базою, нормативним та бюджетним підгрунтям.... головне - якнайшвидше свторити, формально виконати чергову "реформу", відчитатися та протянути руку за кредитом! А як потім цьому атникорупційному суду існувати, прогнозовоно з конфліктами з іншими державними інституціями через навспіх виписані чи то взагалі невиписані та неузгоджені з другими законами повноваженнями, то Гройсмана не хвилює!
ПС. десь з півроку тому на Цензорі була інформація, як новопризначена головою люстраційного органу України молода жіночка одразу ж відрапортувала, мовлял процес люстрації в Україні завершений на 95 відсотків.... а тепер бачимо, що тіж самі судді практично всі якщо не на своїх старих місцях, то всі залишилися у судовій системі. Навіть попри кричащі е-декларації та свого часу масові судові переслідування майданівців, у більшості своїй ніхто не поніс відповідальності, не говорячи вже про сурове покарання! А раз вже одного разу пройшли люстрацію (95%), то вважається що всі їхні попередні гріхи змиті! А тепер маємо наслідки: у Дніпрі три судді самовідвелися віж розгляду справи проти Плотви за збитий ІЛ та десятки загиблих українських воїнів! У Києві - теж судді підішрали сепарам. І це тільки ті факти, зо були на цій неделі та здобули розголосу! Тільки за одну неділю! От вам і судова реформа, і 95% проведена люстрація тощо....! Одна формалістика, рапортування, про реальні реформи ніхто в державі не піклується. Головне щось нове створити та відрапортувати.
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В вашей интерпретации "быстрее" чаще всего означает "абы как, лишь бы мы ими управляли"
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