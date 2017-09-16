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 Политика Украины
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Все про:коррупция (7450) Гройсман (3412) YES (53)

 Гройсман: Не важно, будет создан Антикоррупционный суд или палата, главное - создать их быстрее

гройсман

Не имеет значения, будет ли создан Антикоррупционный суд или палата, главное, чтобы этот орган был независим и создался как можно быстрее.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу

"Необходимо быстро создать инструмент, который позволит осуществлять правосудие над коррупционерами - это важно, и как это будет называться - Антикоррупционная палата суда независимая, Антикоррупционный суд - не имеет значения, потому что необходимо быстро создать тот орган, который будет заниматься этими (вопросами - ИФ)", - сказал он.

Гройсман отметил, что он как Премьер должен обеспечить достаточное финансирование для работы такого органа.

"Я поддерживаю создание Антикоррупционного суда или Антикоррупционной палаты, но подчеркиваю: очень важно, чтобы это было быстро и чтобы эта структура была независима", - сказал премьер.

При этом он добавил, что сейчас в судах находится около 1 тыс. незавершенных дел по борьбе с коррупцией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко считает, что создание антикоррупционного суда может подождать: Антикоррупционную палату создадим в следующем месяце (Обновлено)
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Джон Керри положил Порошенко на лопатки одной фразой
15:00, 15 СЕНТЯБРЯ
91Дело не в названии: Порошенко заявил, что антикоррупционный суд есть лишь в Уганде и Кении

После этого слово взял Джон Керри, бывший государственный секретарь США, который буквально одной фразой уничтожил все утверждения Порошенко?
- У нас каждый суд - антикоррупционный. Спецпрокурор расследует дело в отношении президента, - заявил Керри, после чего возразить ему уже было нечего.
Как известно, Петр Порошенко выступает за создание антикоррупционной палаты на базе действующих судов.
Артем Сытник же требует создания специального подконтрольного ему ведомства.
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вы забили на слово НАПРИМЕР и о функциях этого суда в реале
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Как у нас, так и в Штатах такие "умные" только "эксы"... Может из-за своей тупизны они и эксы ?
Путать антикоррупционный суд с судом присяжных - это надо уметь... А ещё приплести к понятию "суд" ещё и "спецпрокурора"...
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Два представителя порошенко. Есть ещё вопросы к "не агенту путина" порошенко?
Гройсман: Не важно, будет создан Антикоррупционный суд или палата, главное - создать их быстрее - Цензор.НЕТ 6669
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А что вы удивляетесь ? У АТО вместо войны...Россия дос сих пор не агрессор, а торговый партнер
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авакяновский Кива ублажает Жириновского на первом федеральном РФ

https://www.youtube.com/watch?v=Fbc8K0Y0JBY
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Это ты Ведане с канадским флажком показывай ... Она тут топила за Киву аж усералась
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тупая логика тупого шоколадного бота, если ты против власти, автоматом - агент кремля и высер Шкиряка - это подтверждения шизофрении...НА Галоперидол !!!
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Сайт миротворец пал жертвой идиотизма...а проэкт был хороший банил всю киздоту рашастана...когда страной правят олигархи, любая здравая инициатива накрывается тазом
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и символичный рашистский флажок на фоне сзади.
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Ох как ВАЖНО это будет для вас ... так как АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД вы контролировать не сможете а палату - "ПОДОГНЕТЕ" (((
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Не подогнут,а попросту наставят туда своих шестёрок для расправы с неугодными,потому так и воют Вальцманы с Гройсманами
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Головне швидше створити, а буде він працювати чи ні, директора речового ринку не цікавить.
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Так конец года, бюджет надо допилить, любовниц поустраивать...
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Все понятно - сделают такую же залипуху как с НАЗК ! Вроде на бумаге есть и зарплату получают и премию нехилую, а толку от них НОЛЬ ! Не будет борьбы с коррупцией при этой власти , разве не понятно до сих пор ?
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Ли Куан Ю:
Начните с того, что посадите трёх своих друзей. Вы точно знаете за что, и они знают за что.
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Довыделуются до гильотины на площади. Они думают у народа терпение бесконечное? Ошибаются.
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Гнойсман, а ты действителльно такой дебил или еще больший?
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спешка нужна только в одном случае, а здесь надо, чтобы функционировал и качественно.
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Как генкгогугог без югидического обгазования Луценко, котогого несколько лет выбирали?
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была бы очень благодарна, если бы вы уволили меня от общения с вами во всех видах. Спасибо
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Можно запросто открыть документ Word, писать там много-много всякой брехни и никто не будет в этом мешать. Советы пока бесплатно.
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Хитрожопый парень этот Гройсман ,нет милок,как раз очкнь важно,чтобы был создам именно суд,который вас воров будет сажать ...
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" как раз очкнь важно,чтобы был создам именно суд,который вас воров будет сажать ... "

Це як ? Гройсман хоче шоб его посадили ?
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Судебной системе Украины доверяет 3% населения...О каком антикоррупционном суде, палате речь идёт? ВСЕХ колядников-судей, вначале уволить нужно, затем , молодёжь набрать...
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молодежь набрать? так 80-85% это золотые детишки уволенных судей!
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- Що ваш уряд планує робити із Саакашвілі,

коли він приїде в Київ?

- Нічого.

Гройсман: Не важно, будет создан Антикоррупционный суд или палата, главное - создать их быстрее - Цензор.НЕТ 9333
Гройся всрався !
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о, когда речь зашла о Мише, то от этой красной пачки можно было прикуривать
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если создать антикорр суд, то нападет путен через Шегини, поэтому не надо раскачивать рошеновскую лодку
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Гройсман: Не важно, будет создан Антикоррупционный суд или палата, главное - создать их быстрее натырить бабла и собственности.
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если будет создан антикоррупционный суд, то Гройсману понадобится палата
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не даром с барыгой в ресторане побухали, новое государственное решение ...
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уроды, никак не нажрутся, морды трещат уже, брехуняры еаные.
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сначала эти мудаки хотят за копейки выкупить землю, а потом ищи их по панамах судом или палатой.
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Щас вырвал два зуба. Всего- 400 гривен делов. Было совершенно не больно, врач умница. Собственно говоря- это и всё что меня пока интересует при выборе между судом и палатой.
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Гройсман: Не важно, будет создан Антикоррупционный суд или палата, главное что бы они судили "тех кого нужно "
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Я что-то упустил, или оффшорник- таки говорил совершенно противоположные вещи?
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Ему нужно большинстао в парламенте и надолго, тогда можно очень долго делать нищими большинство украинцев....
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Для меня тоже не особо важно приговор антикорсуда или на дурку в палату...лишь бы страна от тебя невігласа отдохнула!
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ПОРОШЕНКО..обещал посадить троих из друзей ! Ииии никто не сел, более того пойманные на взятках из резерва БПП и НФ получают гос награды из рук пети и идут на повышение...В лучших традициях Януковича
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Эта идея с антикоррупционным судом - очередная идея как побольше денег вытащить с бюджета, а потом ответственности как всегда ни от кого не дождешься
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когда шоколадный еврей говорит не важно, это означает что народу Украины - это смертельно важно
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Антикоррупционная палата суда независимая, Антикоррупционный суд - не имеет значения, потому что необходимо быстро создать тот орган, который будет заниматься этими (вопросами - ИФ)", - сказал он.Источник: https://censor.net.ua/n455562

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старий совковський принцип роботи номенклатурних діячів: швидко виконати, на якість при цьому начхати. Хто швидчіше рознарядку виконав - той і молодець. Так і сьогодні - відчитався про втілену "реформу" - молодець. До того ж у сучасній Україні ці квазі номенклатурні діячі, з відїденими пиками як у Гройсмана, мають ще додатковий стимул - кредитний транш в обмін на "реформи" чи то як у цьому конкретному випадку - в обмін на створення антикорупційного суду. Наскілько мені відомо, цілий 2017 рік влада з різних приводів була проти створення антикоррупційного суду, а тут різко Гройсман висловився за, та ще як найшвидше його створення, вже неважливо під якою назвою, з яким статусом, якою законодавчою базою, нормативним та бюджетним підгрунтям.... головне - якнайшвидше свторити, формально виконати чергову "реформу", відчитатися та протянути руку за кредитом! А як потім цьому атникорупційному суду існувати, прогнозовоно з конфліктами з іншими державними інституціями через навспіх виписані чи то взагалі невиписані та неузгоджені з другими законами повноваженнями, то Гройсмана не хвилює!

ПС. десь з півроку тому на Цензорі була інформація, як новопризначена головою люстраційного органу України молода жіночка одразу ж відрапортувала, мовлял процес люстрації в Україні завершений на 95 відсотків.... а тепер бачимо, що тіж самі судді практично всі якщо не на своїх старих місцях, то всі залишилися у судовій системі. Навіть попри кричащі е-декларації та свого часу масові судові переслідування майданівців, у більшості своїй ніхто не поніс відповідальності, не говорячи вже про сурове покарання! А раз вже одного разу пройшли люстрацію (95%), то вважається що всі їхні попередні гріхи змиті! А тепер маємо наслідки: у Дніпрі три судді самовідвелися віж розгляду справи проти Плотви за збитий ІЛ та десятки загиблих українських воїнів! У Києві - теж судді підішрали сепарам. І це тільки ті факти, зо були на цій неделі та здобули розголосу! Тільки за одну неділю! От вам і судова реформа, і 95% проведена люстрація тощо....! Одна формалістика, рапортування, про реальні реформи ніхто в державі не піклується. Головне щось нове створити та відрапортувати.
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а сколько еще надо создать судов, комиссий, министерств (т.е. трудоустроить бывших и нынешних, с зарплатами не 3 200, с автопарком и жильем, молчу про офисы и обслугу... до бесконечности)... чтобы побороть то, что сами возглавляете???
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"Не важно, будет создан Антикоррупционный суд или палата, главное - создать их быстрее"

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В вашей интерпретации "быстрее" чаще всего означает "абы как, лишь бы мы ими управляли"
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А может хватит уже рехворм от шоколадных пока в стране хоть чтото осталось не рехвармированое? Пусть лучше другие возьмутся за дело.
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По сравнению с европейскими странами, у нас больше всего антикоррупционных органов, а эффективность самая низкая( Так может со старыми что то делать, а не создавать ещё новые, что бы не создавать очередную "дырку" в бюджете?
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А не нужно ли просто провести реформу судебную. Зачем создавать массу органов, которые новых функций явно выполнять не будут
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Опять он вместе с гарантом коррупции промывают народу мозги. Создание антикоррупционной палаты - это создание механизма, на 100% контролируемого барыжной властью.
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Первое и основное что надо ввести , это конфискацию у корупционера, его семьи или людей которые ( доказано) связаны с ним( на кого он мог переписывать имущество ,счета) лишения права работы на любои гос должности и лишение права лицензии на работу в сфере услуг занимаемой им ранее должности. Допустим был ментом, значит никаких детективных агентств, охранных , юридических...... Замечательно будет
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман: Не важно, будет создан Антикоррупционный суд или палата, главное - создать их быстрее
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