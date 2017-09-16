EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в одесском детском лагере Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома
 Происшествия
  867  3
Все про:дети (3368) пожар (3545) Полтава (515) спасение (91) спасатели (129) ГСЧС (1379)

 Пожарные ГСЧС спасли из горящего дома в Полтаве 10 человек. ФОТО

Жертвами стихии могли стать 3 детей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, возгорание произошло рано утром.

"16 сентября в 4:52 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Грушевского. На место происшествия были направлены дежурные отделения 1-й и 2-й Государственных пожарно-спасательных частей г.. Полтавы, - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крупный пожар возник на территории детского лагеря "Виктория" в Одессе, есть пострадавшие. ВИДЕО

По прибытию на место вызова спасатели выяснили, что огнем охвачены входные деревянные двери в бытовое помещение 2-го подъезда 5-этажного жилого дома. Пожар был локализован в 5:12, ликвидирован - в 5:53. Вследствие сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания. Во время тушения пожара спасено 10 граждан, из них 3 детей.

Пожарные ГСЧС спасли из горящего дома в Полтаве 10 человек 01


Огнем уничтожено входные двери в подъезде, повреждены электрические кабели, пластиковое окно на 2-м этаже и стен подъезда на площади 30 кв. м.

Спасен 5-ти этажный жилой дом. В ликвидации последствий пожара принимали участие 2 единицы техники и 10 человек личного состава ДСНС.

Причина пожара устанавливаются. В результате пожара гражданка, 1948 г.р. получила 2% ожогов тела II степени (кисть руки) и доставлена ​​в травмпункт 1-й городской клинической больницы.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Герократия - Грузинский фильм о преступлениях саакашвили в Грузии. Лживая собака не даром в Грузию боится прорываться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не по теме и без пожара. Сегодня мои Черкассы празднуют День Города. Теплого дня, вам и позитивных новостей типа мост через Днепр будет готов к нармальной работе завтра.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПожарные ГСЧС спасли из горящего дома в Полтаве 10 человек. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти