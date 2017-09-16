 Пожарные ГСЧС спасли из горящего дома в Полтаве 10 человек. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, возгорание произошло рано утром.
"16 сентября в 4:52 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Грушевского. На место происшествия были направлены дежурные отделения 1-й и 2-й Государственных пожарно-спасательных частей г.. Полтавы, - сказано в сообщении.
По прибытию на место вызова спасатели выяснили, что огнем охвачены входные деревянные двери в бытовое помещение 2-го подъезда 5-этажного жилого дома. Пожар был локализован в 5:12, ликвидирован - в 5:53. Вследствие сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания. Во время тушения пожара спасено 10 граждан, из них 3 детей.
Огнем уничтожено входные двери в подъезде, повреждены электрические кабели, пластиковое окно на 2-м этаже и стен подъезда на площади 30 кв. м.
Спасен 5-ти этажный жилой дом. В ликвидации последствий пожара принимали участие 2 единицы техники и 10 человек личного состава ДСНС.
Причина пожара устанавливаются. В результате пожара гражданка, 1948 г.р. получила 2% ожогов тела II степени (кисть руки) и доставлена в травмпункт 1-й городской клинической больницы.
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