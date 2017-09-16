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 Политика Украины
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 Трамп и Порошенко обсудят конкретные планы взаимодействия по ключевым вопросам

трамп

Во время встречи президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа в Нью-Йорке 21 сентября будут обсуждены результаты договоренностей предыдущей встречи, а также будут намечены конкретные планы взаимодействия по ключевым вопросам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил посол Украины в США Валерий Чалый.

"Президенту Украины Петру Порошенко и Президенту США Дональду Трампу важно обсудить результаты договоренностей, достигнутых во время недавней встречи в июне этого года в Вашингтоне, а также наметить конкретные планы взаимодействия по ключевым вопросам в сферах глобальной и региональной безопасности, обороны, экономического, энергетического сотрудничества", - отметил украинский дипломат.

Чалый также подчеркнул, что контакты между Украиной и США успешно развиваются, и поблагодарил американскую сторону "за эффективную совместную работу" над подготовкой встречи двух президентов.

Как сообщал Цензор.НЕТ, встреча лидеров двух стран состоится в следующий четверг на полях 72-сессии Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире Организации в Нью-Йорке.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Планируется большая поставка автомобилей HMMWV в Украину, - посол в США Чалый. ВИДЕО
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Если кого-то беспокоят комменты порохоботов или кто-то думает что они на кого-то влияют свими высерами. Просто вспомните какие там работают имбецилы и вам сразу станет легче. На такой бред может повестись только такой же умственно отсталый.
Так что не переживайте, всё хорошо.
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Я протестую Гыг не имбицил он заслуженій свиновод сэсэсера Просто закрыли его свиноводческий комплекс и он вынужден на старости лет у Стеця а теперь уже и отмороженой татарки Нести пургу в массы Причем за копейки Мне временами так его жалко Что хочется найти и пристрелить шоб не мучился
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Слышал версию ,что будущих порохоботов разыскивают по "объявлениям о знакомстве" на стенах привокзальных сортиров.Кандидатуры идеальные,никаких морально -нравственных рамок,делать нужно тоже самое что дяде в сортире,но еще и платят.
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Цыплят по осени считают.
Всё расставит на свои места АП своим сообщением о том, что стороны договорились развивать, углублять, наращивать, выражать озабоченность, бла,бла, бла и никаких конкретных решений, в этом случае знайте - пэтю имели, имели глубоко,наращивая темп, слушали его озабоченность по поводу глубины проникновения дружеских отношений и в конце концов кончили тем, что пообещали дружить с ним только в такой форме.
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это странно обсуждать анатомию Порошенко, если с ним хотят говорить, путю так вообще не пригласили, глумитесь над ним.
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для случайно заглянувших на ветку
администрация США намерена сделать Украину сильным в военном отношении государством - надёжным союзником в Восточной Европе
вся деятельность американских эшелонов власти подчинена этой ясной цели, поэтому Штатам глубоко безразлично, какого цвета кошка сейчас занимает место Президента Украины - главное, чтобы она ловила мышей (растила ВСУ)
когда Анаконда вынудит путлера убраться из Украины, цель Госдепа изменится - Киев должен будет стать аналогом Западного Берлина, визиткой Запада на просторах бывшего СНГ
и тогда потребуется совсем другое руководство в Киеве - честное, трудолюбивое и профессиональное
и это всё, что вы должны знать о битве ботов по этой теме
никто, подчеркну:НИКТО из нынешних персонажей во власти и около неё не попадёт в ту молодую команду босрётся и в этот раз- поэтому коллективный Савик Шустер, в очередной раз заставляющий людей сделать выбор Порох - Юля - Ляшко - Саакашвили - Бойко и т.д. о
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слова - вы, поняли, для зрадаботов не подходит. Это совки прошлого века, они живут еще при СССР и им важны лозунги вроде Тимошеко и Саакашаили, остальное не важно.
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пока только один положительный момент в этой встрече: паритет президент-президент. В прошлой администрации Обама особо не встречался с Порошенко, а поручил это Джо Байдену. Другое дело это результаты: не стоит так быстро лезть с этими миротворцами, хотя даже если и ООН согласует там надо неск. месяцев как минимум. Лучше бы он вместо миротворцев выпросил американское оружие для Украины.
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"Лучше бы он вместо миротворцев выпросил американское оружие для Украины."

Еще лучше и то, и доугое.
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Джо Байден тогда встречался и решал все вопросы с Яценюком как Премьером, тем более, что они друзья
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Салютом путінських пердаків задоволений. Слава Україні!
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гавнецо полюбляешь?..
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шо - снова шатуны мерещатся?.. Трамп и Порошенко обсудят конкретные планы взаимодействия по ключевым вопросам - Цензор.НЕТ 9001

ты там гляди... того... - а то путен нападёть...
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Петро Олексійович після виступу в ООН буде вирішувати з Дональдом Трампом найважливіші для України, тобто для керівництва країни, проблеми:
1) Відтерміновування створення Антикорупційного суду...
2) Що робити з Мишком Саакашвілі, який без паспорту і справки роз'їзджає по Україні...
3) Про не заморожування панамських активів і інших по всьому світу після відсторонення від влади...
4) Ну, а далі вже по протоколу: питання оборони і визволення територій України від агресора; фінансова і матеріальна допомога США Україні і т.д.
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да кому нужен ваш мишико - не смешите,тот Трамп давно уже забыл, что такой когда то с ним фоткался))))))
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Тимошенко до сих пор руки не моет, после того, как подержалсь за туалетную кабинку Трампа.
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Панамский Оффшорник просто ищет пути, чтоб остаться у власти.
Его более ничего не интересует.
Но конец уже близок.
Овощ тоже ездил везде, раздувал ноздри, философствовал (насколько мог).
И вдруг за неделю всё изменилось.
Украина не Х##лостан, тут игры с народом не пройдут, несмотря на то, что активная часть выезжает за границу (на это тоже сделана ставка нынешней власти).
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Как надоедают эти малалетние дигинираты сваими разаблачениями панамского офшора.....
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"кровавому" можуть лише довести волю господаря, а не щось з ним обговорювати............
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТрамп и Порошенко обсудят конкретные планы взаимодействия по ключевым вопросам
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