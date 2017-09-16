 Трамп и Порошенко обсудят конкретные планы взаимодействия по ключевым вопросам

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил посол Украины в США Валерий Чалый.
"Президенту Украины Петру Порошенко и Президенту США Дональду Трампу важно обсудить результаты договоренностей, достигнутых во время недавней встречи в июне этого года в Вашингтоне, а также наметить конкретные планы взаимодействия по ключевым вопросам в сферах глобальной и региональной безопасности, обороны, экономического, энергетического сотрудничества", - отметил украинский дипломат.
Чалый также подчеркнул, что контакты между Украиной и США успешно развиваются, и поблагодарил американскую сторону "за эффективную совместную работу" над подготовкой встречи двух президентов.
Как сообщал Цензор.НЕТ, встреча лидеров двух стран состоится в следующий четверг на полях 72-сессии Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире Организации в Нью-Йорке.
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Так что не переживайте, всё хорошо.
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Всё расставит на свои места АП своим сообщением о том, что стороны договорились развивать, углублять, наращивать, выражать озабоченность, бла,бла, бла и никаких конкретных решений, в этом случае знайте - пэтю имели, имели глубоко,наращивая темп, слушали его озабоченность по поводу глубины проникновения дружеских отношений и в конце концов кончили тем, что пообещали дружить с ним только в такой форме.
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администрация США намерена сделать Украину сильным в военном отношении государством - надёжным союзником в Восточной Европе
вся деятельность американских эшелонов власти подчинена этой ясной цели, поэтому Штатам глубоко безразлично, какого цвета кошка сейчас занимает место Президента Украины - главное, чтобы она ловила мышей (растила ВСУ)
когда Анаконда вынудит путлера убраться из Украины, цель Госдепа изменится - Киев должен будет стать аналогом Западного Берлина, визиткой Запада на просторах бывшего СНГ
и тогда потребуется совсем другое руководство в Киеве - честное, трудолюбивое и профессиональное
и это всё, что вы должны знать о битве ботов по этой теме
никто, подчеркну:НИКТО из нынешних персонажей во власти и около неё не попадёт в ту молодую команду босрётся и в этот раз- поэтому коллективный Савик Шустер, в очередной раз заставляющий людей сделать выбор Порох - Юля - Ляшко - Саакашвили - Бойко и т.д. о
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Еще лучше и то, и доугое.
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ты там гляди... того... - а то путен нападёть...
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1) Відтерміновування створення Антикорупційного суду...
2) Що робити з Мишком Саакашвілі, який без паспорту і справки роз'їзджає по Україні...
3) Про не заморожування панамських активів і інших по всьому світу після відсторонення від влади...
4) Ну, а далі вже по протоколу: питання оборони і визволення територій України від агресора; фінансова і матеріальна допомога США Україні і т.д.
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Его более ничего не интересует.
Но конец уже близок.
Овощ тоже ездил везде, раздувал ноздри, философствовал (насколько мог).
И вдруг за неделю всё изменилось.
Украина не Х##лостан, тут игры с народом не пройдут, несмотря на то, что активная часть выезжает за границу (на это тоже сделана ставка нынешней власти).
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