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Все про:МОК (66) Олимпиада (763) спорт (1761) допинг-контроль (213)

 Комиссия МОК собрала доказательства для обвинения россиян в допинге

олимпиада

Доказательств достаточно, чтобы предъявить обвинения.

Комиссия Международного олимпийского комитета собрала достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинения в допинге нескольким российским спортсменам, участвовавшим в Олимпиаде 2014 года в Сочи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Глава комиссии Денис Освальд рассчитывает через несколько дней получить результаты проверок пятидесяти контейнеров с пробами. Вместе с другими уликами они должны показать, пыталась ли Россия скрыть употребление спортстменами запрещенных веществ.

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Расследованием нарушений занимаются две специальные комиссии Международного олимпийского комитета. Они обещали предоставить результаты работы до конца года. От их выводов зависит участие российских спортсменов в зимней Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году. Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что наказывать нужно конкретных провинившихся.

14 сентября национальные антидопинговые агентства семнадцати стран, в том числе США и Великобритании, потребовали отстранить Россию от Олимпиады в связи с допинговым скандалом. Доклад независимой комиссии Ричарда Макларена о государственной поддержке допинга в России был опубликован два года назад. Российский вице-премьер Виталий Мутко заявил в сентябре, что Россия никогда не признавала и не признает участие властей и спецслужб в сокрытии положительных допинг-проб.
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Любую бы другую страну бы уже нахер отстранили от всех соревнований лет на 10. Но кацапы так долго и много башляют, что очень тяжело все эти расследования идут.
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что вы такое говорите, неужели западные чиновники коррумпированы? нет, не может быть, не верю, коррупция только в Украине
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Поэтому Россия всегда на коне.

Тока коник чёта всё больше на пони похож, а то и вовсе на старого ишака.
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ИГИЛ из Сирии вышибли Мост достраивают

а ну тада всё понятно
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ИГИЛ из Сирии вышибли Мост достраивают



а еще на Марс летят, нанороботов боевых делают, а танк "Армата" один чего стоит ...
Главное самим верить, гундяев говорит, что вера материализуется, например в золотые "MB"
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- Как думаете, зачем Россияне вылепили из говна огромного Говнопетуха? Какой в этом смысл?
- Я уверен, что они лепили Говностерха, но в процессе творческих поисков решили в скульптуре отразить и сексуальную сторону прототипа...
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Фото покажешь коня из конфет. Ну или ссылку дай. А вот за расейский продукт,могу набросать ссылок.
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"Все дело в Пете..." постоянный тезис кремлевских троллей, кочующий из методички в методичку: главный враг не в кремле, а на банковой, поэтому даже ненавистный михо становится "любимым" пока долбает пороха
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Так на "Цензоре" этих ублюдков развелось чуть больше, чем дохера.
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ВЕЗДЕ их вААлом ....ЛЕГИОН ...Сегодня на рАссейке путиноССосной ,,мода,, ,- на нью фашизм да нацызм ....РаССея ВПЭРДЭ!!!!! ,
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Согласитесь с Михо не всё так просто. Все пишут, что у Пороха карт-бланш от США. Тем не менее Польша пропускает Саака через границу, тотя могла тормознуть до выяснения легитимности паспорта. Дальше хуже, то что Аваков не подчиняется власти было давно известно, но пограничники не задержали, это новость. Хорошо Порох миролюбив и смотрит как на сторону Михо переходят депутаты и меры областных городов. А скоро начнётся мандраж и у столичных чиновников, начнётся пора выборов с кем дальше. Все олигархи хотели стать президентом, но вперёд пропускали даму потому-что кто начнёт том не станет президентом, сгорит. Это по аналогии с Порошенко, во время Майдана он был в тени. Так вот кто мог кроме американцев запретить миролюбивому Пети грохнуть Саакашвили. Один нюанс, перед всем этим движняком Саакашвили встречался с заклятым другом президента Беней. Что они там порешали?
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Херню ты какую то говоришь.
Почему поляки должны были не пускать Мишу? Он предъявил паспорт - этого достаточно. Не их дело выяснять подробности.
Погранцов предупредили - дебоширов не пиZдить, если шибко будут буянить - хрен с ними, пускай идут.
Аваков - еще и как подчинятся. Он простой министр, не будет слушаться - завтра снимут.
Никакого мандража ни у кого нет и не будет. Всем плевать на клоуна Мишу. Пускай дальше цирк устраивает, народ веселит. Никаких перспектив у клоуна нет и быть не может.
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По любому Мишка-балаган - это давление на преза. И все это знают, не только поляки и Аваков. Посмотрим кто прав.
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Вата влипла.
В среду, 13 сентября, газета The New York Times опубликовала выдержки из внутреннего письма WADA, оно же Всемирное допинговое агентство, у которого весьма непростые отношения с российским спортом. И, согласно этому письму, в отношении 95 российских спортсменов из 96 проверенных не найдены нарушения антидопинговых правил.
Всего в документе, а это письмо генерального директора WADA Оливье Ниггли руководству международных спортивных федераций, 20 страниц. При этом The New York Times пока обнародовала только одну из них, а именно девятую. И непосредственно из текста публикации ясно, что международными федерациями проверены 96 ведущих российских спортсменов, чьи фамилии значатся в представленном в 2016 году докладе независимой комиссии WADA, возглавляемой канадцем Ричардом Маклареном.
Провал уже, кстати, официально подтвержденный лично президентом WADA Крейгом Риди, которого также нельзя никоим образом отнести к доброжелателям Росии. Который, правда, одновременно с этим констатировал, что «внутреннее письмо» - оно, конечно, подлинное. Да и вообще статья The New York Times основана на документах, которые распространялись среди членов исполкома WADA перед закрытым заседанием, которое пройдет в Париже через две недели. Но публиковать его не стоило, потому как это подрывает авторитет WADA.
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Ниггли также заявил, что расследование в отношении остальных спортсменов, причастных к этому делу, продолжается, и в суд они намерены пойти сперва с самыми громкими делами, для доказательства которых достаточно улик. Кроме того, по его словам, цель Макларена состояла в том, чтобы доказать существование самой системы допинга, а не нарушения отдельных спортсменов.
«Имеющихся доказательств было недостаточно, чтобы утверждать, что антидопинговые правила были нарушены этими 95 атлетами», - приводит газета слова генерального директора WADA Оливье Ниггли из доклада. В своём интервью он заявил, что дело в том, что российская система была настолько хорошо организована, что доказательств того, что спортсмены принимали допинг на соревнованиях разного калибра от чемпионатов мира до Олимпийских игр, практически не осталось.

Опираясь на свидетельства Родченкова, Макларен нашёл 1166 улик, которые, по словам Ниггли, доказывают существование допинговой системы, но не дают возможности преследовать конкретных спортсменов. Вину одного из спортсменов удалось доказать лишь потому, что чиновники нашли его допинг-пробу в бывшей лаборатории Родченкова в Москве, но тысячи других анализов были уничтожены, пишет The New York Times.
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ВАДА не контактирует с Родченковым и не знает о его местонахождении.
«Доктор Григорий Родченков, который мог бы подтвердить данные независимой комиссии Макларена, недоступен для дачи показаний в силу обстоятельств, которые не зависят от ВАДА или же контроля независимой комиссии», - сообщается в документе WADA.

И еще интересен тот факт, что именно Григорий Родченков (единственный «свидетель») в России, будучи главой антидопинговой московской лаборатории, сам являлся руководителем преступной группы по реализации допинга спортсменам. Да, и еще - страдает психическим расстройством. Вот выдержкииз материалов уголовного дела №672536, возбужденного в 2010 году
«Весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий, проводившихся УФСКН по Москве, был направлен в отношении главы ФГУП "Российский антидопинговый центр" Григория Родченкова. Родченков гарантировал, что у спортсменов, купивших допинг у их семьи, будут "чистые" пробы. Эти пробы проверял возглавляемый Родченковым центр».

«В результате контрольной закупки Родченкова М.М., находясь в квартире по месту своего жительства, передала своему супругу Романову М.Н., неосведомленному о ее преступном умысле, сильнодействующее вещество массой пять граммов, для последующей передачи Коновалову. Оперативниками при обследовании квартиры Родченковой были также обнаружены и изъяты тестостерон-пропионат весом 10 граммов и сильнодействующие вещества - оксандролон весом 32,4 грамма, метандиенон весом 10 граммов, которые, "как пояснила Родченкова, она намеревалась в дальнейшем сбыть».

В феврале 2011 года в доме Григория Родченкова прошли обыски. В апреле 2011 года главе "Антидопингового центра" в рамках дела №672536 были предъявлены обвинения по части третьей статьи 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта организованной группой в крупном размере». В мае 2011 года был проведен обыск во ФГУП, где изымались "документы, содержащие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну". В конце мая - начале июня 2011 года был наложен арест на счета Григория Родченкова, в том числе в банке "ВТБ 24". В сентябре 2011 года Родченкову предъявили обвинение еще по одному эпизоду части третьей статьи 234 УК РФ.

Сам Родченков сообщил следствию о своей невменяемости.
С апреля 2011 года по май 2012 года его несколько раз помещали в стационар "для производства судебно-психиатрической экспертизы". Родченков с марта 2011 года был на стационарном лечении в психиатрической больнице Москвы после попытки суицида.
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ну и что это меняет...посмотри результаты ванкувер 2010 - 15 медалей (3,5,7) сочи - 33 (13,11,9)...может думаешь, забудется явка с повинной родченкова и его детальные показания, может это отменяет дырку в стене)))))))))))...вы предлагаете наказывать пойманных, мол, ловят жуликов в любой сборных всех стран...все это так, но только в параше это жульничество получило государственную поддержку...!!!!!!!!!!!!!!!!!
а то что "согласно этому письму, в отношении 95 российских спортсменов из 96 проверенных не найдены нарушения антидопинговых правил" это ж понятно: после провала всегда надо затаится. Только дурак, когда включился свет и все на тебя смотрят, будет держать руки в чужих карманах
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Незачет.
чемпионат мира по плаванию медальный зачет

Россия золото 11 серебро 6 бронза 8 2017
золото 9 серебро 4 бронза 4 2015

США золото 21!! !Карл! серебро 12 бронза 13 2017
золото 13 серебро 14 бронза 6 2015

Про родченкова выше см.
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В даному випадку факел від англійського "фак"? Гарно звучить: олімпійський "fak" ел (їв) у Сочі 2014
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допінг це кацяпська скрепа!
для плебса - боярка, а для "спортсменів" - мельдоній!
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"Журналисты застали сборную России по допингу за занятием спортом" (с).
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"Сборная России по допингу выступает на олимпиаде." (с)
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Ну бюрократы европейские...,нашли в анализах у кацапов поголовно мельдоний,чего же вам хороняки ещё надо? Нет,оказывается собирали доказательства на доказательства,которые давно доказаны.
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А с какого года Мельдоний считается допингом?
С 1 января 2016 года находится в действующем списке запрещённых в спорте веществ ВАДА.

Сочинская Олимпиада была раньше.
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Спортсмены были предупреждены задолго до соревнований.
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в касабоф кроме мельдония хватает всякой гадости в крови. Один Боярышик чего сторит...
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Наступний крок - відібрати в параши Чемпіонат Світу 2018 року з футболу!
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DE сябро
А с какого года Мельдоний считается допингом?
С 1 января 2016 года находится в действующем списке запрещённых в спорте веществ ВАДА
========
Ага,значит до 1 января 2016 года он дествовал как-то по другому
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Аеще говорят, что на России в Сколково разработали секретную методику, по которой специально обученные санитары без всякого мильдония из обычных спортсменов за 15 минут выдающихся параолимрийцев делают.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомиссия МОК собрала доказательства для обвинения россиян в допинге
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