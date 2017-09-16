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 Пожар в одесском детском лагере: в здании не сработала сигнализация

пожар

В ГосЧС завили, что при тушении пожара в лагере не оказалось воды.

При возникновении возгорания в одном из корпусов детского лагеря "Виктория" в Одессе, в результате которого погибли двое детей, трое детей госпитализированы и еще одна девочка разыскивается, в здании не сработала противопожарная сигнализация, передает Цензор.НЕТ. Об этом в комментарии телеканалу "112 Украина" заявил советник главы Нацполиции в Одесской обл. Руслан Форостяк.

"Есть факт того, что действительно не сработала сигнализация, подразделения получили сообщение о пожаре и первая машина была на месте уже через 4 минуты, потому что возвращалась из другого вызова", - заявил Форостяк.

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Также Форостяк подтвердил проблему с наличием воды в лагере при тушении пожара.

"Там действительно была проблема с местными магистралями, но если быть объективными, отсутствие воды существенной роли не играло. Это был масштабный пожар и пожарные почти не использовали воду", - заявил Форостяк.

Отметим, что в ГосЧС ранее заявили, что в "Виктории" не оказалось воды для тушения пожара. В связи с этим пожарным пришлось протягивать рукава к гидранту на улицу Вильямса (1200 метров), что существенно затруднило процесс ликвидации возгорания.

Как сообщалось, ночью в одесском лагере "Виктория" произошел масштабный пожар. По информации местных СМИ, во время эвакуации трое детей выпрыгнули из окон. Также известно о пострадавших из-за продуктов горения. Огонь практически полностью уничтожил корпус, где находились 42 ребенка. Также сообщается, что на соседней базе отдыха сгорела машина. В результате пожара погибли двое детей, трое детей госпитализированы и еще одна девочка разыскивается.

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В Одессе состоялось торжественное открытие городского детского оздоровительно-спортивного комплекса «Виктория». Президент Украины Петр Порошенко побывал на этом мероприятии.
Как сообщает корреспондент «Академии», на открытии также присутствовали ученики Ришельевского лицея, гимназии «Гармония» и некоторых общеобразовательных школ.
Школьники вручили Петру Порошенко необычный подарок - кубок с флагами стран Евросоюза в виде сердец. Ученические танцевальные и вокальные коллективы продемонстрировали свои номера. По словам директора комплекса Петра Саркисяна, ремонт детского лагеря длился полтора года.
«Сегодня нам есть, что показать. Завершился наш ремонт. Полностью приведены в порядок все корпуса, построены экологически чистые деревянные домики, амфитеатр, волейбольно-баскетбольная и футбольная площадки. Мы будем стремиться к уровню «Артека», - заявил Саркисян.
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нет слов..одни идиоматические обороты..
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Это вообще перл-"Там действительно была проблема с местными магистралями, но если быть объективными, отсутствие воды существенной роли не играло. Это был масштабный пожар и пожарные почти не использовали воду", - заявил Форостяк.Источник: https://censor.net.ua/n455557
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Тушение пожара выглядело Море пламенем горит, Выбежал из моря кит: "Эй, пожарные, бегите! Помогите, помогите!" Долго, долго крокодил Море синее тушил Пирогами, и блинами, И сушёными грибами. Прибегали два курчонка, Поливали из бочонка. Приплывали два ерша, Поливали из ковша. Прибегали лягушата, Поливали из ушата. Тушат, тушат - не потушат, Заливают - не зальют. Тут бабочка прилетала, Крылышками помахала, Стало море потухать - И потухло. так?
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специальную пропитку дерева надо делать. и не один раз, а регулярно
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это спичечные коробки, вода конечно не нужна была, поэтому протянули 1200 метров руковов
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Большая проблема в детских лагерях, зарядка мобильных устройств. Когда в одну розетку на ночь включают гирлянду разнокалиберных зарядок.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПожар в одесском детском лагере: в здании не сработала сигнализация
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