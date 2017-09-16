 Пожар в одесском детском лагере: в здании не сработала сигнализация

При возникновении возгорания в одном из корпусов детского лагеря "Виктория" в Одессе, в результате которого погибли двое детей, трое детей госпитализированы и еще одна девочка разыскивается, в здании не сработала противопожарная сигнализация, передает Цензор.НЕТ. Об этом в комментарии телеканалу "112 Украина" заявил советник главы Нацполиции в Одесской обл. Руслан Форостяк.

"Есть факт того, что действительно не сработала сигнализация, подразделения получили сообщение о пожаре и первая машина была на месте уже через 4 минуты, потому что возвращалась из другого вызова", - заявил Форостяк.

Также Форостяк подтвердил проблему с наличием воды в лагере при тушении пожара.

"Там действительно была проблема с местными магистралями, но если быть объективными, отсутствие воды существенной роли не играло. Это был масштабный пожар и пожарные почти не использовали воду", - заявил Форостяк.

Отметим, что в ГосЧС ранее заявили, что в "Виктории" не оказалось воды для тушения пожара. В связи с этим пожарным пришлось протягивать рукава к гидранту на улицу Вильямса (1200 метров), что существенно затруднило процесс ликвидации возгорания.

Как сообщалось, ночью в одесском лагере "Виктория" произошел масштабный пожар. По информации местных СМИ, во время эвакуации трое детей выпрыгнули из окон. Также известно о пострадавших из-за продуктов горения. Огонь практически полностью уничтожил корпус, где находились 42 ребенка. Также сообщается, что на соседней базе отдыха сгорела машина. В результате пожара погибли двое детей, трое детей госпитализированы и еще одна девочка разыскивается.