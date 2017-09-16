 Прокуратура Луганщины объявила о подозрении "прокурору генпрокуратуры "ЛНР""

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.
В результате досудебного расследования прокуратура Луганской области выяснила, что житель Луганска инициировал и добровольно согласился на назначение его "начальником следственного отделения следственного Управления по Артемовскому району Луганска "генеральной прокуратуры "ЛНР"".
Занимая указанную должность, подозреваемый осуществлял действия, направленные против граждан Украины, которые проживают на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области.
Начальнику следственного отделения Управления по Артемовскому району Луганска Генеральной прокуратуры "ЛНР" заочно сообщили о подозрении в участии в террористической организации (ч.1 ст.258-3 УК Украины). Санкция даной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.
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