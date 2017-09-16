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 Политика Украины
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Все про:Луганщина (4183) прокуратура (3186) сепаратизм (12820)

 Прокуратура Луганщины объявила о подозрении "прокурору генпрокуратуры "ЛНР""

прокуратура военная

Прокуратура Луганской области совместно с Управлением СБУ объявили о подозрении так называемому "прокурору генеральной прокуратуры" террористической организации "ЛНР".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

В результате досудебного расследования прокуратура Луганской области выяснила, что житель Луганска инициировал и добровольно согласился на назначение его "начальником следственного отделения следственного Управления по Артемовскому району Луганска "генеральной прокуратуры "ЛНР"".

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Занимая указанную должность, подозреваемый осуществлял действия, направленные против граждан Украины, которые проживают на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области.

Начальнику следственного отделения Управления по Артемовскому району Луганска Генеральной прокуратуры "ЛНР" заочно сообщили о подозрении в участии в террористической организации (ч.1 ст.258-3 УК Украины). Санкция даной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

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В результате досудебного расследования прокуратура Луганской области выяснила, что житель Луганска инициировал и добровольно согласился на назначение его "начальником следственного отделения следственного Управления по Артемовскому району Луганска "генеральной прокуратуры "ЛНР"".
о как,,,,,
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Медведчук ПАТРИОТ УКРАИНЫ !!! так считают два человека на всей планете ЗЕМЛЯ! Это ХУЙОЛО и ПОРОШЕСКУ !!! Поздравляю всех кто не захотел жить как раб олигарха Януковоща и с радосными поросячими визгами выбрал олигарха ПОРОШЕСКУ!!!ВИВАТ ДОЛБОДЯТЫ!
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Сознаю свою вину. Меру,степень . Глубину. И прошу меня отправить на гражданскую войну. Нет войны? Я всё приму,ссылку,каторгу,тюрьму. Но желательно в июле.И желательно в Крыму.
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все эти обьвинения до сраки, по чоколадному плану на тех на ком нет крови ,чоколадная амнистия , ГПУ жги еще, получай повышенную зарплату
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А сколько их личных дружков-коллег "служат" оккупационном властям мордора и на них и не собираются доводить дела (просто этот кому-то ЛИЧНО из ПАНОВ "перешел дорогу")!?
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Путину,путину предяву киньте,а то как то не серьезно получается,ДЕБИЛЫ............
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокуратура Луганщины объявила о подозрении "прокурору генпрокуратуры "ЛНР""
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