 Пожар в Одесском лагере потушен: найдены тела двух детей

В результате пожара в одном из корпусов детского лагеря "Виктория" в Одессе, погибли двое детей, трое детей госпитализированы и еще одна девочка разыскивается. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".
По предварительной информации, в горевшем корпусе было 42 ребенка.
Сейчас сотрудники муниципальной охраны и полиция прочесывают пляж.
В то же время, как сообщил волонтер Андрей Танцюра с места событий, по последним данным, найдены тела двух девочек, еще одну ищут.
Напомним, ранее старший помощник начальника дежурной смены майор гражданкой защиты Евгений Кавун сообщил, что сигнал поступил не с пожарной сигнализации, а по звонку на линию "101" в 23:37.
"Когда прибыли первые пожарные подразделения, горел трехэтажный деревянный корпус. Огонь охватил сначала 500 квадратных метров, а затем распространился на 1000 квадратных метров. Была угроза возгорания соседних зданий", - говорится в сообщении.
По его словам, на территории лагеря есть гидрант, но давление воды в нем было недостаточно. К пожарному водоему машины подъехать не смогли, поэтому пришлось провести рукав на улицу Вильямса угол дачи Ковалевского.
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какие нах ценоости - за доллар рисковать жизнями детей?!!!
какая нах Европа - Уганда, блйать!!!
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там где дети - зона повышенного риска... могзгов хватает понять или все мыслы о том как навариться на ДЕТЯХ
нет несчастных 10 баксов для безопасности детей - попросите у властей Уганды, уверен там есть люди и помогут.
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учитывая потоки черного нала и повышенные риски - давно пора "гостиничную" деятельность ЛИЦЕНЗИРОВАТЬ.
Не тянешь создавать безопасные условия - освобождай рынок, инвесторы найдутся.
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Хочешь выйти на улицу - плати лицензию.
У нас наиболее в мире лицензий,налогов и разрешений и именно потому самая коррумпировая страна ,вы тут еще бы добавили.
Надо не лицензии ,а штрафы за не соблюдение норм ,как в нормальных европейских странах , и за взятки давать реальный срок ,а не заниматься спортивным выловом коррупционеров перед важными встречами барыги.
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Берете деньги - создавайте условия.
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даже и лишить мера хражданства никак ...
Во !
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а при чём тут мер из расии??!
его обязаность украинофобить да пилить баблосы !
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В Одессе состоялось торжественное открытие городского детского оздоровительно-спортивного комплекса «Виктория». Президент Украины Петр Порошенко побывал на этом мероприятии.
Как сообщает корреспондент «Академии», на открытии также присутствовали ученики Ришельевского лицея, гимназии «Гармония» и некоторых общеобразовательных школ.
Школьники вручили Петру Порошенко необычный подарок - кубок с флагами стран Евросоюза в виде сердец. Ученические танцевальные и вокальные коллективы продемонстрировали свои номера. По словам директора комплекса Петра Саркисяна, ремонт детского лагеря длился полтора года.
«Сегодня нам есть, что показать. Завершился наш ремонт. Полностью приведены в порядок все корпуса, построены экологически чистые деревянные домики, амфитеатр, волейбольно-баскетбольная и футбольная площадки. Мы будем стремиться к уровню «Артека», - заявил Саркисян.
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А мне почему то вспоминается эпопея с поджогами терминалов ПриватБанка. А напомните ка мне чья полит сила была к этому причастна (в то время входящая в коалицию)?
Кто способен на такой беспредел лишь бы нагадить власти? Или у Вас память отшибло?
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совок неистребим,у власти лейбокамсамольцы.......
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ща, детки продвинутые...
соболезнование непричастным...
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ведь все мы знаем, что всяких проверяльшиков, в том числе и пожарных, можно пройти только дав взятку.
раз давление воды было недостаточное, проверяльщиков и их руководство под суд.
нужно было бы. но не в нашей стране с нашими опять же коррупционными судами
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Чи ублюдкам факту загибелі дітей не достатньо для цього?!!!!!!!!!!!!!!!!
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Как сообщает корреспондент «Академии», на открытии также присутствовали ученики Ришельевского лицея, гимназии «Гармония» и некоторых общеобразовательных школ.
Школьники вручили Петру Порошенко необычный подарок - кубок с флагами стран Евросоюза в виде сердец. Ученические танцевальные и вокальные коллективы продемонстрировали свои номера. По словам директора комплекса Петра Саркисяна, ремонт детского лагеря длился полтора года.
«Сегодня нам есть, что показать. Завершился наш ремонт. Полностью приведены в порядок все корпуса, построены экологически чистые деревянные домики, амфитеатр, волейбольно-баскетбольная и футбольная площадки. Мы будем стремиться к уровню «Артека», - заявил Саркисян.
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очевидцы говорят на Майдане убили до тысячи Украинцев......а назвали "небесной сотней" завуалировав страшное преступление
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Как сообщает корреспондент «Академии», на открытии также присутствовали ученики Ришельевского лицея, гимназии «Гармония» и некоторых общеобразовательных школ.
Школьники вручили Петру Порошенко необычный подарок - кубок с флагами стран Евросоюза в виде сердец. Ученические танцевальные и вокальные коллективы продемонстрировали свои номера. По словам директора комплекса Петра Саркисяна, ремонт детского лагеря длился полтора года.
«Сегодня нам есть, что показать. Завершился наш ремонт. Полностью приведены в порядок все корпуса, построены экологически чистые деревянные домики, амфитеатр, волейбольно-баскетбольная и футбольная площадки. Мы будем стремиться к уровню «Артека», - заявил Саркисян.
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скоро твой гидрант для пиара на каждой свадьбе будет на брачной ночи ленту на невесте резать...
.....тьфу ....!
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Как сообщает корреспондент «Академии», на открытии также присутствовали ученики Ришельевского лицея, гимназии «Гармония» и некоторых общеобразовательных школ.
Школьники вручили Петру Порошенко необычный подарок - кубок с флагами стран Евросоюза в виде сердец. Ученические танцевальные и вокальные коллективы продемонстрировали свои номера. По словам директора комплекса Петра Саркисяна, ремонт детского лагеря длился полтора года.
«Сегодня нам есть, что показать. Завершился наш ремонт. Полностью приведены в порядок все корпуса, построены экологически чистые деревянные домики, амфитеатр, волейбольно-баскетбольная и футбольная площадки. Мы будем стремиться к уровню «Артека», - заявил Саркисян.
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он еще в пожарке на пол-ставки подрабатывает?
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нейух принимать пиариться то что с нарушениями принято...
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Как вообще такой лагерь работает?
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А - ти???............
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Именно Барыга с помпой и своим обычным визгом о себе любимом открывал "Викторию".
Сейчас пархатый "керівник" признает свою причастность к "Виктории"?
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