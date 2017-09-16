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 Пожар в Одесском лагере потушен: найдены тела двух детей

пожар

Поиски еще одной девочки продолжаются.

В результате пожара в одном из корпусов детского лагеря "Виктория" в Одессе, погибли двое детей, трое детей госпитализированы и еще одна девочка разыскивается. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".

По предварительной информации, в горевшем корпусе было 42 ребенка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крупный пожар возник на территории детского лагеря "Виктория" в Одессе, есть пострадавшие. ВИДЕО

Сейчас сотрудники муниципальной охраны и полиция прочесывают пляж.

В то же время, как сообщил волонтер Андрей Танцюра с места событий, по последним данным, найдены тела двух девочек, еще одну ищут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В следующем году будет запущен поезд "Одесса - Перемышль", - "Укрзализныця"

Напомним, ранее старший помощник начальника дежурной смены майор гражданкой защиты Евгений Кавун сообщил, что сигнал поступил не с пожарной сигнализации, а по звонку на линию "101" в 23:37.

"Когда прибыли первые пожарные подразделения, горел трехэтажный деревянный корпус. Огонь охватил сначала 500 квадратных метров, а затем распространился на 1000 квадратных метров. Была угроза возгорания соседних зданий", - говорится в сообщении.

По его словам, на территории лагеря есть гидрант, но давление воды в нем было недостаточно. К пожарному водоему машины подъехать не смогли, поэтому пришлось провести рукав на улицу Вильямса угол дачи Ковалевского.
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А так было всегда. В "Артек", "Молодую гвардию", например,- детишек отправляли круглый год, не прерывая их учебного процесса.
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Страшно даже представить, что они сейчас переживают...
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датчики огня/дыма/дыижения уже давно стоят НИЧЕГО особенно на 7 км

какие нах ценоости - за доллар рисковать жизнями детей?!!!

какая нах Европа - Уганда, блйать!!!
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а пожар в Лондоне? огонь не выбирает части света.
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Хватит пенять "на Госдеп"... оборудовать помещение китайскими датчиками - до 10 долларов,

там где дети - зона повышенного риска... могзгов хватает понять или все мыслы о том как навариться на ДЕТЯХ

нет несчастных 10 баксов для безопасности детей - попросите у властей Уганды, уверен там есть люди и помогут.
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Какая Уганда,если лагерь открывал лично Президент Украины,что можно говорить про остальные лагеря?
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може он его и проектировал?,крот,ты чота не про то роешь
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Да он вообще ниучем не винуват,нах такой Президент,который низа что не отвечает?
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ещё раз - в Лондоне горела семейная общага и совсем не из сруба. и датчики стояли явно не китайские. госдеп тут при чём? жители там неоднократно жаловались и что?, реакции ноль. я не защищаю власть Украины, но от такой трагедии не застрахован никто.
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ЗАСТРАХОВАН - когда есть ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ система предупреждения и сигнализации пожара.

учитывая потоки черного нала и повышенные риски - давно пора "гостиничную" деятельность ЛИЦЕНЗИРОВАТЬ.

Не тянешь создавать безопасные условия - освобождай рынок, инвесторы найдутся.
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Давайте все лицензируем.
Хочешь выйти на улицу - плати лицензию.
У нас наиболее в мире лицензий,налогов и разрешений и именно потому самая коррумпировая страна ,вы тут еще бы добавили.
Надо не лицензии ,а штрафы за не соблюдение норм ,как в нормальных европейских странах , и за взятки давать реальный срок ,а не заниматься спортивным выловом коррупционеров перед важными встречами барыги.
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кстати, откуда у вас информация про датчики по Лондонскому случаю - дайте ссылку... или просто пытаетесь оправдать ту хапужную анархию что царит в большинстве "курортов"?
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оправдать что, халатность на местах? так я вам привёл "свежий" пример, где так же не особо заботятся о своих гражданах. так что Уганда не совсем корректное сравнение. и да, меня заподозрить в любви к власти смешно. я вообще по натуре анархист. и любая власть для меня - это зло. есть плохая, есть очень плохая. приходится "симпатизировать" менее плохой. как-то так.
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вчера горела начальная школа здесь, хорошо что без жертв.
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Запретить нах к эксплуатации все "шикарные" совковые деревянные хлева для "серых рабов из СССР", которыми полны "курорты" Одесской.

Берете деньги - создавайте условия.
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одна из узаконенных хитростей строительства в стране , это заказчик-подрядчик в одном лице, технадзор зарплату получает там же....... дальше все ясно?
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Ну вот, виновного нашли. Это- гидрант. Словечко какое-то знакомое... У нас шо ни гидрант,- так обязательно хреновый.
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Боже, какой ужас! А что за отдых, когда школа началась?
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В Україні малувато грамотних і відповідальних начальників - всі посади тільки близьким і довіреним!
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Как там мер Одессы Труханов себя чувствует? Если такие вещи происходят,нахера тогда этих меров выбирают.
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хражданство у мера расейское....
даже и лишить мера хражданства никак ...
Во !
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А при чем тут мер, он не отвечает за вертикально подчиненную службу ЧС, она в ведомстве Авакова.
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правильно!
а при чём тут мер из расии??!
его обязаность украинофобить да пилить баблосы !
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Петр Порошенко побывал на открытии одесского лагеря «Виктория»
В Одессе состоялось торжественное открытие городского детского оздоровительно-спортивного комплекса «Виктория». Президент Украины Петр Порошенко побывал на этом мероприятии.
Как сообщает корреспондент «Академии», на открытии также присутствовали ученики Ришельевского лицея, гимназии «Гармония» и некоторых общеобразовательных школ.
Школьники вручили Петру Порошенко необычный подарок - кубок с флагами стран Евросоюза в виде сердец. Ученические танцевальные и вокальные коллективы продемонстрировали свои номера. По словам директора комплекса Петра Саркисяна, ремонт детского лагеря длился полтора года.
«Сегодня нам есть, что показать. Завершился наш ремонт. Полностью приведены в порядок все корпуса, построены экологически чистые деревянные домики, амфитеатр, волейбольно-баскетбольная и футбольная площадки. Мы будем стремиться к уровню «Артека», - заявил Саркисян.
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БАРЫГА Убийца детей.
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и что? Он лично должен был заглядывать во все щели?
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Воно могло - хоча б дати доручення "контролюючим і перевіряючим" щоб цей об'єкт був прийнятий без порушень!
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Саркисян... Почему в Украине управленческие места занимают армяне?
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Хто врась? Невістка.
А мне почему то вспоминается эпопея с поджогами терминалов ПриватБанка. А напомните ка мне чья полит сила была к этому причастна (в то время входящая в коалицию)?
Кто способен на такой беспредел лишь бы нагадить власти? Или у Вас память отшибло?
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всё по-советски..по-расейски..... НА СОПЛЯХ ...на проволке...безответственность везде и во всём......
совок неистребим,у власти лейбокамсамольцы.......
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Там вроде как ремонт вот только к лету закончили, даже сам ПОП был на открытие
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Смотри выше,Барыга его и открывал.
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злой крот .Барыга открыл а ты со своей кротовины вилез и на зло барыге поджог детей.
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Ты идиот?Барыга открыл лагерь,это как поручительство в безопасности для отдыха детей,а там не гидрантов,не пожарной сигнализации,ответственность на нем.
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кто то спамит тебя, соевые пересмешники слетелись...вытянул.
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курнули наверное....
ща, детки продвинутые...
соболезнование непричастным...
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наверняка без фактора коррупции не обошлось.
ведь все мы знаем, что всяких проверяльшиков, в том числе и пожарных, можно пройти только дав взятку.
раз давление воды было недостаточное, проверяльщиков и их руководство под суд.
нужно было бы. но не в нашей стране с нашими опять же коррупционными судами
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Лагерь открывал Порошенко.Он в ответе за происшедшее.
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Лучше б этот недобрежнев занимался страной, а не лазил по открытиям каждой будки под тысячу камер.
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сделают козла отпущения с преподавателя у которой(го) нет связей во власти
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А де "інфа" про порушення кримінальної справи?!!!............................
Чи ублюдкам факту загибелі дітей не достатньо для цього?!!!!!!!!!!!!!!!!
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В Одессе состоялось торжественное открытие городского детского оздоровительно-спортивного комплекса «Виктория». Президент Украины Петр Порошенко побывал на этом мероприятии.
Как сообщает корреспондент «Академии», на открытии также присутствовали ученики Ришельевского лицея, гимназии «Гармония» и некоторых общеобразовательных школ.
Школьники вручили Петру Порошенко необычный подарок - кубок с флагами стран Евросоюза в виде сердец. Ученические танцевальные и вокальные коллективы продемонстрировали свои номера. По словам директора комплекса Петра Саркисяна, ремонт детского лагеря длился полтора года.
«Сегодня нам есть, что показать. Завершился наш ремонт. Полностью приведены в порядок все корпуса, построены экологически чистые деревянные домики, амфитеатр, волейбольно-баскетбольная и футбольная площадки. Мы будем стремиться к уровню «Артека», - заявил Саркисян.
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три года назад ,на Майдане сколько людей убили.....и тишина ....
очевидцы говорят на Майдане убили до тысячи Украинцев......а назвали "небесной сотней" завуалировав страшное преступление
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Путинососы ищют след Порошенко,идиоты ,совсем крыша поехала,уже одекватность потеряли.
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В Одессе состоялось торжественное открытие городского детского оздоровительно-спортивного комплекса «Виктория». Президент Украины Петр Порошенко побывал на этом мероприятии.
Как сообщает корреспондент «Академии», на открытии также присутствовали ученики Ришельевского лицея, гимназии «Гармония» и некоторых общеобразовательных школ.
Школьники вручили Петру Порошенко необычный подарок - кубок с флагами стран Евросоюза в виде сердец. Ученические танцевальные и вокальные коллективы продемонстрировали свои номера. По словам директора комплекса Петра Саркисяна, ремонт детского лагеря длился полтора года.
«Сегодня нам есть, что показать. Завершился наш ремонт. Полностью приведены в порядок все корпуса, построены экологически чистые деревянные домики, амфитеатр, волейбольно-баскетбольная и футбольная площадки. Мы будем стремиться к уровню «Артека», - заявил Саркисян.
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шмуль "невлажно",твой гидрант открывал лагерь??

скоро твой гидрант для пиара на каждой свадьбе будет на брачной ночи ленту на невесте резать...
.....тьфу ....!
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Ахренеть! То, что погибли девочки, говорит о том, что помощи со стороны взрослых они не дождались (характерное поведение женского пола, ждать, что кто-то спасёт), пацаны бы ждать не стали сами бы постарались выбраться любыми способами, значит была допущена преступная халатность со стороны педагогического корпуса (они бы хотя бы пересчитали детей что ли?)!
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Смерть дітей на совісті "однотурового"!!!!!!!!!!!!!!!
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В Одессе состоялось торжественное открытие городского детского оздоровительно-спортивного комплекса «Виктория». Президент Украины Петр Порошенко побывал на этом мероприятии.
Как сообщает корреспондент «Академии», на открытии также присутствовали ученики Ришельевского лицея, гимназии «Гармония» и некоторых общеобразовательных школ.
Школьники вручили Петру Порошенко необычный подарок - кубок с флагами стран Евросоюза в виде сердец. Ученические танцевальные и вокальные коллективы продемонстрировали свои номера. По словам директора комплекса Петра Саркисяна, ремонт детского лагеря длился полтора года.
«Сегодня нам есть, что показать. Завершился наш ремонт. Полностью приведены в порядок все корпуса, построены экологически чистые деревянные домики, амфитеатр, волейбольно-баскетбольная и футбольная площадки. Мы будем стремиться к уровню «Артека», - заявил Саркисян.
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строить из ПОЖАРООПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ (в 21 веке) детские учреждения - как минимум ПРЕСТУПНАЯ ХАЛАТНОСТЬ!
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Зрадофилы,ну вот в такой трагедии не нужно заниматься ерундой,....вспомните последние пожары в Лондоне и Дубаи.....или там ПеПо тоже виноват
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там первое лицо не пиарится по таким мелким поводам (ввиду отсутствия значительных)
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я рыдаю((( грёбаный гандурас!!! Нет слов успокоить родителей((( сцука--кто крайний?реформаторы грёбаные(((
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Соевые,а чего вы правду спамите,лагерь открывал Барыга,это факт,перед открытием разве не должны были пройти все проверки,а Барыга подтвердил это своим открытием.Или как хвалебные оды получать за перерезание ленточки,так оно первое,а как ответить,так виноват сторож Иваненко?
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я не понял, а барыга не просто ленточку резал а еще и пожарку походу принимал?
он еще в пожарке на пол-ставки подрабатывает?
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фахгшированая щука пропадает с головы.........
нейух принимать пиариться то что с нарушениями принято...
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Ты погоди еше сегодня выступит Грося--трусельной и скажет что ето происки Михо Может даже сам офшорник поведает нам сию тайну
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Вся ДСНС похоже бухала. Где вертолеты и самолеты если нет в лагере пожарных гидрантов?
Как вообще такой лагерь работает?
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На Поліссі будують з ракушняка, а в Одесі з дерев"яних брусів. Де логіка?
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Коли в цій країні буде якась відлповідальність, починаючи від презедента ,закінчуючи посадовцями на місцях ,в країні панує хаос і повна безвідповідальність на всіх рівнях ,скільки ще треба жертв що б наші керівники зрозуміли , що не піаритись треба ,а робити добрі справи Дуже жалко дітей ..
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Интересно после данной трагедии будут ли озвучены фамилии ответственных инспекторов от ДСНС? Тех, которые получают зарплату за то что контролируют пожарную безопасность таких объектов
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Считаю, ЧТО ЗАБОТА О ДЕТЯХ должна стать политикой всех партий. Это и охрана детей и их здоровье, и образование и спорт. Часто соседи в Украине и не догадываются какие трагедии происходят рядом с беззащитными детьми. В США вроде существуют попечительские советы в микрорайонах и тетушки вездесущие все знают о детях. Надо все таки ЗАБОТИТЬСЯ об маленьких украинцах
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Теперь главное не назначать виновного, а всех кто подписывал лагерь в эксплуатацию уволить, как минимум.
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Все до чого торкнувся "кровавий" - несе людям смерть..............
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не вживаєш, чи час від часу до поросячого вереску?
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Час від часу..................... але лише - для підняття настрою.........
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деревянные бараки типа лагерь а Артек обновили, всё современное, это к тому что барыги тратиться на общественное никогда не будут , да дай им хоть сто планов Маршала так они построят сто тысяч высоток и продадут их но на парки, новые лагеря или дома престарелых ни копейки не потратят - вся суть украинской власти - купи продай хапни из бюджета растащи и хвалько высупай хвали себя 24 часа по всем каналам
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Только благодаря Барыге иностранец Труха с фальсификацией попал в меры.
Именно Барыга с помпой и своим обычным визгом о себе любимом открывал "Викторию".
Сейчас пархатый "керівник" признает свою причастность к "Виктории"?
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возле трухи терся палыця. как он оказался на Волыни?
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Если этот лагерь после кап.ремонта, неужели нельзя было внутренние стены обшить огнеупорным гипсокартоном? Это же детский лагерь,да и ещё из дерева!
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На инаугурации солдат ой не просто так сознание потерял.Это не венок на голову...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПожар в Одесском лагере потушен: найдены тела двух детей
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