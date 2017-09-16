 Боевики 30 раз за сутки нарушали перемирие, один наш воин ранен, - штаб АТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 30 раз нарушили перемирие. 9 раз враг применял минометы калибра 82 миллиметра. На каждый второй обстрел боевиков силы АТО открывали огонь. В результате боевых действий один украинский военный получил ранения.
Так, после 18 часов боевики четыре раза били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по окрестностям Крымского. А во время еще 2 минометных обстрелов наших позиций у этого же поселка выпустили более 60 мин калибра 82 миллиметра. Украинские воины жестко ответили противнику. В результате этого противостояния около 23 часов получил ранения один наш защитник. Также вечером оккупанты выпустили 35 82-миллиметровых мин по опорным пунктам сил АТО в районе Новотошковское.
На Донецком направлении боевики трижды открывали огонь из минометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Авдеевки. Также во минометным обстрелом противника оказались наши опорные пункты у Песков. А враждебные гранатометы работали неподалеку Светлодарска.
На Приморском направлении незаконные вооруженные формирования из миномета и гранатометов били по нашим позициям у Водяного.
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Serg Marco
Напряжение в обществе третий год рвёт нервы и разъединяет людей по разным группам политических пристрастий. Кто-то принимает это как само собой разумеющееся, с юмором отпуская фразы вроде «не раскачивайте лодку» и «а то Путин нападёт». А кто-то всерьёз уверен, что в этом напряжении проглядывается рука России и её спецопераций. Особенно с учётом того, что часть политиков и активистов, участвующих в создании напряжённости, так или иначе с ней связаны.
В рядах тех, кто считает, что в нынешнем напряжении замешана рука Кремля - Молли K. Мак-Кью, эксперт по информационной борьбе и стратегическим коммуникациям. По странному совпадению она была советником грузинского президента Михаила Саакашвили с 2009 по 2013 год, а также бывшего премьер-министра Молдовы Влада Филата в 2014-15 годах. И сейчас её аналитика касается действий одного из её бывших клиентов.
Ниже перевод фрагмента статьи, которую вы сможете целиком прочесть вот тут.
В последнее время кажется, что Россия нападает на Соединённые Штаты со всех возможных углов, которые иной раз противоречат друг другу. Российские боты улучшали результаты Дональда Трампа во время избирательной кампании, однако вместе с тем кремлёвские СМИ выставляют его слабаком. Владимир Путин выгоняет из России американских дипломатов, ограничивая варианты налаживания тёплых отношений с администрацией, которые он сам стремился установить. Конгресс США усиливает свою жесткую позицию в отношении России, множество заголовков кричат о том, что ставка Путина на Трампа проиграла…
Сбивает с толку? Только если вы не понимаете суть доктрины Герасимова.
В феврале 2013 года генерал Валерий Герасимов, начальник Генштаба ВС России, опубликовал в отраслевом еженедельнике «Военно-промышленный курьер» статью в 2000 слов - «Ценность науки в предвидении».
Герасимов соединил советскую тактику со стратегической военной идеей тотальной войны и изложил новую теорию ведения современной войны - она больше похожа на хакерский взлом общества врага, чем на прямую атаку. Он написал: «Сами правила войны изменились. Роль невоенных средств достижения политических и стратегических целей возросла, во многих случаях по эффективности она значительно превышает даже силу оружия. [...] Всё это дополняется скрытыми военными мерами».
Многие считают эту статью полезным объяснением современной стратегии России, видением тотальной войны, в котором политика и военное противостояние находятся в одном диапазоне деятельности как с философской, так и с практической точки зрения. Этот подход партизанский. Он применяется на всех фронтах с участием различных актеров и инструментов, например, хакеров, масс-медиа, бизнесменов, утечек информации и, конечно, фальшивых новостей, в дополнение к обычным и асимметричным военным действиям. Благодаря Интернет и социальным медиа, сейчас возможны операции, о которых советские специалисты по ведению психологической войны могли только мечтать. Можно переворачивать внутренние дела целых стран с ног на голову с помощью одной лишь информации. Доктрина Герасимова создает основу для этих новых инструментов. Согласно ей, невоенные тактики - не вспомогательные средства, следующие за применением силы, а целесообразный способ победы. Они, фактически, и являются настоящей войной. Хаос - стратегия, которой придерживается Кремль. Герасимов пишет, что целью является достижение атмосферы постоянного беспокойства и конфликтов во враждебной стране.
Работает ли это? Бывшие российские сателлиты, Грузия, Эстония и Литва, в последние годы били тревогу по поводу попыток РФ влиять на их внутреннюю политику и вопросы безопасности. В это же время администрация Обамы недооценивала возможность новой холодной войны. Однако во всех трёх странах у власти теперь партии с российскими финансовыми связями, которые мягко выступают за более открытый подход к Москве.
В Украине Россия задействовала доктрину Герасимова в течение нескольких последних лет. Во время протестов в 2014 году Кремль поддерживал экстремистов с обеих сторон противостояния - пророссийские силы и украинских ультранационалистов, разжигая конфликт, который Россия использовала как повод для аннексии Крыма и начала войны на Востоке Украины. Добавьте информационную войну и мутную среду, в которой каждый сомневается в мотивах соседа и практически никто не хочет быть героем - это именно та среда, в которой Кремлю легче осуществлять контроль. Это доктрина Герасимова в действии.
США - последняя цель. Полицейское государство Россия считает Америку своим основным врагом. Россия знает, что она не может соперничать с нами ни экономически, ни в военном плане, ни технологически. Поэтому она создаёт новые поля битвы. Она не стремится стать сильнее нас - она хочет ослаблять нас, пока мы не опустимся до её уровня. Возможно, Россия и не хакнула американскую систему выборов, однако, выборочное усиление целевой дезинформации и дезинформации в социальных сетях (иногда с использованием материалов, полученных в результате хакерского взлома), а также создание информационных альянсов с определёнными группами в Соединённых Штатах, вероятно, обеспечили победу в важном сражении, о котором большинство американцев даже не подозревали.
Избирательная система США - сердце мощнейшей демократии в мире. А теперь, благодаря действиям России, у нас идёт общенациональный спор о её легитимности. Мы воюем сами с собой, а враг не сделал ни одного выстрела. «Информационное противоборство открывает широкие асимметричные возможности по снижению боевого потенциала противника», - пишет Герасимов. (Он также пишет об использовании «внутренней оппозиции для создания постоянно активного фронта на всей территории враждебного государства»).
Не все наблюдатели, которые следят за Россией, согласны с важностью доктрины Герасимова. Некоторые считают, что это просто более чёткая формулировка того, что Россия делала всегда. Или что Путина раздули до масштабов всемогущего Страшилы. Или что конкуренция между разными олигархическими фракциями в Кремле указывает на отсутствие центральной стратегической цели всей их деятельности. Однако нет сомнений, что российская интервенция систематична и многослойна. Такая структура - серьезный вызов для нас, поскольку мы не всегда узнаём её воплощения на практике. Как и любая партизанская доктрина, она предполагает накопление децентрализованных ресурсов, что затрудняет поиск её проявлений и наблюдение за ними. И стратегически её цели отличаются от привычных нам. Кремль не выбирает победителя - он ослабляет врага и создаёт среду, в которой проигрывают все, кроме Кремля.
И именно в этом истинная сила теневой войны в стиле Герасимова - очень сложно сопротивляться противнику, которого вы не видите и в существовании которого не уверены. Но это не безупречный подход - теневые интриги, на которых базируется доктрина Герасимова, делают её чрезвычайно уязвимой. Её тактика перестаёт работать, стоит только показать, как действует механизм и какие у него цели. Для этого нужно лидерство и четкое понимание угрозы. Что мы ясно увидели во Франции, когда правительство предупредило избирателей о российских информационных операциях накануне президентских выборов. Увы, Америка до сих пор не имеет представления даже о том, как защититься от угрозы, не говоря уже об ответном наступлении. Что мы можем вынести из этого анализа?
Доктрина Герасимова существует. И внутренняя борьба в Украине несёт все признаки её воплощения в жизнь при помощи политиков, продажных СМИ и внешнего информационного влияния. В какой-то момент сформировался некий пул, который создаёт напряжение, а у него появились сторонники, которые искренне верят в правильность своих действий. И всё, что надо на сегодня - увеличивать напряжение, чтобы число этих сторонников приблизилось к какой-то критической массе, достаточной для создания управляемого хаоса внутри страны.
Так же Молли прямо говорит о спонсировании Кремлем как пророссийских организаций, так и националистов. И думаю, что у неё есть на чем основывать данные выводы. А значит человек, косящий под патриота и борющийся с внутренней оккупацией, вполне может иметь какой-то счёт в швейцарском банке, на котором аккумулируются средства на безбедную старость. Вы знали, что чадо самого знаменитого националиста Коханивского учится за границей в дорогом вузе? А в какой квартире он живёт? Вы бы сильно удивились, узнав, сколько денег приносит возможность быть украинским националистом, который способен сделать и продать бардак, попутно размахивая украинским флагом. Также она прямо указывает на метод ведения войны по доктрине Герасимова в виде создания «внутренней оппозиции». Что мы видели недавно, когда ряд политиков, в том числе пророссийских, собрались под крылом Саакашвили, попытавшись объединить свои электораты для достижения критической массы - невзирая на все прежние различия, доходившие до взаимных обвинений в работе на Кремль. Что вдруг заставило объединиться идеологических врагов? Слишком много совпадений с доктриной Герасимова.
Как бы то ни было, надо понимать: «нас играют». Кто-то в этой игре пешка - и не по незнанию, а по идеологическим соображениям. В нём взрастили ненависть к нынешней правящей коалиции, которая не устраивает Кремль, и они готовы играть против неё, не оглядываясь, что за личности стоят рядом и за спиной. Ну а отдельные «патриоты» по итогам этих акций неплохо-таки набивают карман.
Что хуже всего, так это то, что США не смогут нам помочь разобраться в этой проблеме. Автор говорит об этом прямо. А значит, Украина в борьбе с этой угрозой может
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Не вистачає "інфи" для СФ???
Я тобі вже писав, що звіти ОБСЄ мають містити - достовірну та конкретну інформацію...........
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