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Все про:КНДР (349) ракеты (608) Совбез ООН (573)

 Совбез ООН осудил очередной ракетный запуск КНДР

кндр

Члены Совета Безопасности осудили очередной пуск ракеты КНДР, назвав его крайне провокационным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: МИД Украины призвал Северную Корею отказаться от ракетной и ядерной программ

"Совет Безопасности осуждает крайне провокационный пуск баллистической ракеты КНДР", - зачитал журналистам председатель СБ ООН в сентябре, постпред Эфиопии при ООН Текеда Алему заявление для прессы СБ ООН.

Как отмечается в заявлении, "СБ ООН подчеркнул, что все государства-члены должны в полной мере, всесторонне и незамедлительно выполнять все соответствующие резолюции СБ ООН".

Члены Совета Безопасности также заявили о "жизненно важной необходимости" КНДР "незамедлительно показать искреннюю приверженность денуклеаризации посредством конкретных действий" и подчеркнули важность работы над снижением напряженности на Корейском полуострове.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если КНДР предпримет провокации в нашу сторону, мы способны уничтожить ее, - президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

Как сообщалось, Северная Корея в пятницу осуществила очередной ракетный пуск. По данным южнокорейских военных, ракета, запущенная из района Пхеньяна, пролетела 3,7 тыс. км, достигнув максимальной высоты полета в 770 км. По информации властей Японии, баллистическая ракета КНДР полетела над японской территорией и упала в Тихий океан в 2 тыс. км от мыса Эримо на Хоккайдо.

США, Япония и Южная Корея почти сразу же после запуска запросили проведение срочных консультаций в закрытом формате.

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11 сентября Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, предусматривающую ужесточение санкций против Северной Кореи. Решение стало реакцией на шестое по счету и самое мощное ядерное испытание, проведенное КНДР 3 сентября.
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Совбез ООН как всегда - суров и беспощаден... в своих озабоченностях.

Может им к психиатру со своими озабоченностями сходить, а не перед людьми трясти?
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ну вот, я же говорил - поп#здят и разойдутся. сев.корея работает быстрее чем дипломированые дипломаты.
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Это невероятно... Это как маньяк убивает людей, а кто-то обращается к нему с пламенной речью: "Одумайтесь, остановитесь/остепенитесь, имейте совесть, прекратите свою противоправную деятельность, а иначе а не то... мы выступим с новым пламенным призывом..." Суть ООН
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Если у маньяка атомная бомба в руке, то только уговоры остаются.
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Не в бомбе дело, а в огромной армии и тысячах стволов артиллерии, и всё это в нескольких десятках километров от Сеула.
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А до этого можно было не доводить? Все кормили режим. Точнее; одни кормили, а другие закрывали глаза. На выхлопе получили ЭТО.
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Совбез засудив, Євросоюз глубоко стурбований, Тілерсон розкритикував, а * Васька слушаєт да єст*. А що дальше?
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напомнило "смелые" стрельбы рядом с Крымом "самой сильной армией"
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Невелика "честь": отжать кусочек территории у страны, армию которой развалил сбежавший в итоге "президент"-проффесор.
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Так янукович лишь исполнитель развала армии, а заказчик путин.
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Там целая команда работала - сплошные министры, причём - граждане соседнего государства.
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Министр обороны, СБУ...все поставили россиян тогда.
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Ну а как же... Ни одна империя не желает распадаться.
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Если бы российская империя заботилась об гражданах, соблюдая их права, то долго бы существовала. Но нарушение прав человека в россии стало обычным делом. Поэтому будет деление по национальным признакам в россии и распад её.
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Нет, дело не в правах человека. Вы не можете облагодетельствовать людей такой концепцией, сущности которой они не понимают.
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Подавляющее число там действительно не понимает понятия прав человека. Но периодически они сталкиваются с разными проявлениями ущемления их прав, такие примеры были в Крыму (с зоопарком, севастопольской и керченской землёй...). И тут они в начале пути, но есть нарушения по национальному развитию, что более им понятно. При падении экономики и отсутствие дотаций в такие регионы желание выйти из россии будет сильным.
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пора уже помыть шаровары, обосранные москалями!
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Обязательно. Ещё пара санкций, и Росгвардия будет массово отлавливать бывших "добровольцев-антифошиздов" по подвалам и чердакам, от Ростова до Владивостока. Статью 359 УК РФ никто не отменял.
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Уж осудили бы сразу все последующие запуски, чтоб не собираться каждый раз.
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Мне вот интересно.Сегодня при таком развитии технологий,неужели нельзя найти упавшую ракету в океане или то что от нее осталось для анализа самой ракеты и ее происхождения и потом в Организации Озабоченых Наций сунуть в клюв кацапам доказательства и по полной отоварить санкциями
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А кто то хочет ее найти чтобы увидеть что ето кацапская ракета? А ведь потом придется всяким Штангенциркулям и Меркелям с кацапами что то делать и закрывать бизнесс.
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Я думаю Ю.Корея и Япония в связке с США по круче 2 ЕС будет.Да и плевать там на мнения ЕС,не над старой бабкой Меркель же ракеты летают
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То что от неё осталось, намного тяжелее воды, и потому искать придётся на морском дне.
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Тавышоооо!!! Так и сказали крайне правакационным? Как жеш страшно...
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Совет беспомощности Озабочено Обеспокоенных Наций
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удивительно! почему хваленные противоракеты не могут сбить ракету 60-ых годов
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Нет юридических оснований: она летит по баллистической суборбитальной траектории, намного выше границы где заканчивается суверенитет государства над воздушным пространством.
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Нет технической возможности. Даже не так. Скорее всего есть возможность но только если ракета будет лететь долго в направлении США. Если б могли то точно сбивали б. Это же ракета а не самолет с человеком. Сбивали чтобы показать свое превосходство и отбить желание агрессивно угрожать другим странам. В сирии же тоже нет юридических оснований но томагавками стреляют с самолетов бомбы кидают.
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і війну в Україні цей сраний совбез теж засудив
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Кым Чен Хуй в очередной раз провел этим самым по губам всеми этому ООН и могущественнейшим державам.
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интересно, Совбез ООН губами чмокал или нет?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСовбез ООН осудил очередной ракетный запуск КНДР
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