 Совбез ООН осудил очередной ракетный запуск КНДР

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Совет Безопасности осуждает крайне провокационный пуск баллистической ракеты КНДР", - зачитал журналистам председатель СБ ООН в сентябре, постпред Эфиопии при ООН Текеда Алему заявление для прессы СБ ООН.
Как отмечается в заявлении, "СБ ООН подчеркнул, что все государства-члены должны в полной мере, всесторонне и незамедлительно выполнять все соответствующие резолюции СБ ООН".
Члены Совета Безопасности также заявили о "жизненно важной необходимости" КНДР "незамедлительно показать искреннюю приверженность денуклеаризации посредством конкретных действий" и подчеркнули важность работы над снижением напряженности на Корейском полуострове.
Как сообщалось, Северная Корея в пятницу осуществила очередной ракетный пуск. По данным южнокорейских военных, ракета, запущенная из района Пхеньяна, пролетела 3,7 тыс. км, достигнув максимальной высоты полета в 770 км. По информации властей Японии, баллистическая ракета КНДР полетела над японской территорией и упала в Тихий океан в 2 тыс. км от мыса Эримо на Хоккайдо.
США, Япония и Южная Корея почти сразу же после запуска запросили проведение срочных консультаций в закрытом формате.
11 сентября Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, предусматривающую ужесточение санкций против Северной Кореи. Решение стало реакцией на шестое по счету и самое мощное ядерное испытание, проведенное КНДР 3 сентября.
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Может им к психиатру со своими озабоченностями сходить, а не перед людьми трясти?
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