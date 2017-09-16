 Депутат Киевсовета Крымчак арестован с залогом 1,4 млн грн, - адвокат

Об этом Українським Новинам сказал его адвокат Игорь Черезов, сообщает Цензор.НЕТ.
"Специализированная антикоррупционная прокуратура просила арест с альтернативой залога 25 млн гривен. Суд избрал арест с залогом 1,4 млн гривен", - сообщил он.
По словам адвоката, Крымчака правоохранители уже отвезли в Лукьяновское СИЗО.
Напомним, по версии следствия, Крымчак в 2010-2011 годах, находясь на должности секретаря Комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений и имея доступ к информации о наличии в столице земельных участков, находящихся в коммунальной собственности, организовал преступную схему завладения тремя из них, общей стоимостью более 3,5 млн грн.
Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали Крымчака 13 сентября.
Имя Сергея Крымчака связывают с Вячеславом Супруненко, экс-зятем бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого.
По сообщениям некоторых СМИ, он является владельцем многих приватизированных объектов, в том числе - и на Крещатике в Киеве. Законность приобретения собственности вызывает сомнения у специалистов, а сам Супруненко ранее разыскивался Интерполом за разбойное нападение в деле с "имущественными махинациями".
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Не старайся-не поможет.
Хуже Липецкой Жопы,может быть только Шоколадный Засранец.
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