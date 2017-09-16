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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:арест (10397) Киевсовет (1160) СИЗО (1003)

 Депутат Киевсовета Крымчак арестован с залогом 1,4 млн грн, - адвокат

арест крымчак

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей депутату Киевского городского совета от фракции "Единство" (Омельченко) Сергею Крымчаку с альтернативой залога 1,4 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сказал его адвокат Игорь Черезов, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Специализированная антикоррупционная прокуратура просила арест с альтернативой залога 25 млн гривен. Суд избрал арест с залогом 1,4 млн гривен", - сообщил он.

По словам адвоката, Крымчака правоохранители уже отвезли в Лукьяновское СИЗО.

Напомним, по версии следствия, Крымчак в 2010-2011 годах, находясь на должности секретаря Комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений и имея доступ к информации о наличии в столице земельных участков, находящихся в коммунальной собственности, организовал преступную схему завладения тремя из них, общей стоимостью более 3,5 млн грн.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Крымчак подозревается в завладении землей стоимостью более 3,5 млн гривен, - НАБУ. СХЕМА

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали Крымчака 13 сентября.

Имя Сергея Крымчака связывают с Вячеславом Супруненко, экс-зятем бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого.

По сообщениям некоторых СМИ, он является владельцем многих приватизированных объектов, в том числе - и на Крещатике в Киеве. Законность приобретения собственности вызывает сомнения у специалистов, а сам Супруненко ранее разыскивался Интерполом за разбойное нападение в деле с "имущественными махинациями".
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Herokratia Герократия - Фильм от которого полыхает у свидетелей михо. Советую посмотреть, чтобы понимать кто такой саакашвили на самом деле
https://www.youtube.com/watch?v=rjgnWdSJJdc
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Слушай порохобот,вы даже не представляете как вы всех.....задрали!
Не старайся-не поможет.
Хуже Липецкой Жопы,может быть только Шоколадный Засранец.
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Беги тварь - твои комментарии вызывают рвотный рефлекс. А михо лучше не вылазить на улицу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДепутат Киевсовета Крымчак арестован с залогом 1,4 млн грн, - адвокат
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