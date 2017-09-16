 Экс-замглавы "Укргазбанка" сообщено о подозрении в причинении банку ущерба на 155 млн грн, - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.
"Экс-чиновник подозревается в подписании заведомо убыточных договоров между банком и коммерческими структурами, в результате чего финансовое учреждение потеряло право на залоговое имущество, находившееся у него в ипотеке, а именно земельные участки в центре столицы", - говорится в сообщении.
"Размер нанесенного ущерба, причиненного действиями экс-чиновника, подтверждается выводами судебно-экономических экспертиз", - отметили в прокуратуре.
По результатам досудебного следствия бывшему заместителю главы правления инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.367 и ч.1ст.366 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность и служебный подлог). Следствие в уголовном производстве продолжается.
151 3
Молодая женщина в маске дважды пырнула ножом кассира обменника в Киеве, - прокуратура(43)
В деле о захвате власти, кроме Януковича и Лавриновича, есть третий фигурант, который уклоняется от следствия, - прокурор(61)
В ближайшее время будет объявлено о результатах расследования по делу Вороненкова, - спикер прокуратуры Киева(6)
Суд продлил арест обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове, - прокуратура(6)
Скотный двор. Иловайский котёл и приказ Сталина(0)
Прокуратура открыла дело по факту псевдовыборов "губернатора" оккупированного Севастополя(3)
Первого заместителя главы Шевченковской РГА будут судить за хищения на сумму более 40 млн грн, - прокуратура Киева(8)
Надо перенимать китайский опыт борьбы с казнокрадством и коррупцией.
МИХО И ТОЛЬКО МИХО , КОГДА БУДЕТ НА ДОЛЖНОСТИ ГЕНПРОКУРОРА УКРАИНЫ , ПОЕДЕТ В КОМАНДИРОВКУ В ПЕКИН ПЕРЕНИМАТЬ ОПЫТ .
Ответить
Ответить
Ответить