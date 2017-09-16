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 Политика Украины
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Все про:прокуратура (3185) Укргазбанк (19)

 Экс-замглавы "Укргазбанка" сообщено о подозрении в причинении банку ущерба на 155 млн грн, - прокуратура

укргазбанк

Прокуратура г. Киева сообщила о подозрении бывшему заместителю главы правления ПАО АБ "Укргазбанк" по факту подлога и служебной халатности, что нанесло банку ущерб на сумму более 155 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

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"Экс-чиновник подозревается в подписании заведомо убыточных договоров между банком и коммерческими структурами, в результате чего финансовое учреждение потеряло право на залоговое имущество, находившееся у него в ипотеке, а именно земельные участки в центре столицы", - говорится в сообщении.

"Размер нанесенного ущерба, причиненного действиями экс-чиновника, подтверждается выводами судебно-экономических экспертиз", - отметили в прокуратуре.

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По результатам досудебного следствия бывшему заместителю главы правления инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.367 и ч.1ст.366 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность и служебный подлог). Следствие в уголовном производстве продолжается.
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Вот они молодцы , воруют , что называется эшелонами ))
Надо перенимать китайский опыт борьбы с казнокрадством и коррупцией.
МИХО И ТОЛЬКО МИХО , КОГДА БУДЕТ НА ДОЛЖНОСТИ ГЕНПРОКУРОРА УКРАИНЫ , ПОЕДЕТ В КОМАНДИРОВКУ В ПЕКИН ПЕРЕНИМАТЬ ОПЫТ .
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И это в банке, который считается государственным и в котором вклады вроде как гарантируются государством. Ну-ну...
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єто размах.. не то шо пограничники задержали мужчину, который нес из России 500 шапок
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-замглавы "Укргазбанка" сообщено о подозрении в причинении банку ущерба на 155 млн грн, - прокуратура
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