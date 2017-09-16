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 Россия вряд ли согласится на миротворческую миссию ООН на всей оккупированной части Донбасса, - экс-посол США в Украине Пайфер

пайфер стивен

Бывший посол США в Украине (1998-2000 года) Стивен Пайфер заявляет, что сомневается в готовности России согласится на миротворческую миссию на всей территории неподконтрольной части Донбасса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Я скептически отношусь к предложению Путина, я надеюсь, что ошибаюсь и Россия на самом деле старается выбраться из ситуации, в которую завела себя на Донбассе. Но ситуация выглядит так, что предложение необходимо взять и изменить, сделать так, чтобы миротворцы были не только на линии прикосновения, но на всей территории Донбасса, и могли быть на границе, но я не думаю, что Россия согласится на это", - сказал он журналистам в куллуарах 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в пятницу.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Путин будет выдвигать много условий при обсуждении миротворцев на Донбассе, - Зеркаль. ВИДЕО

По словам С.Пайфера, запланированная на следующую неделю встреча президента Украины Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа важна уже своим фактом проведения, а поскольку она будет проходить в рамках Генеральной ассамблеи ООН, то в ходе встречи стороны могут обсудить вопрос миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Говоря о санкциях, посол подчеркнул важность сохранения фокуса международной общественности не только на Донбассе, но и в Крыму.

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Бывший посол США в Украине (2003-2006 годы) Джон Хербст сказал, что в вопросе предоставления Украине летального оружия решение остается за Д.Трампом и не исключил, что оно может быть принято до конца 2017 года.

Напомним, 22 августа президент Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.

В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.

Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.
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пригласите миссию НАТО и не морочьте яйца!
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Тогда Дамбас придется не одно десятиление от непроизвольных испражнений русскоговорящего населения вычищать.
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Кто за саакашвили - Смотрите грузинский фильм о правлении этого урода в Грузии. - Фильм Герократия https://www.youtube.com/watch?v=rjgnWdSJJdc Эту тварь повесить нужно.
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Ну шо там, как Роман Осипович,нагуглил шо нибудь,маленькая подсказка,не ищи среди советских военачальников, как со Степаном Андреевичем
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Свали набок гнида ватная. От любви к ненависти один шаг. Проект кремля под названием саакашвили захлебнулся в дерьме из которого состоял.
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А ты кураторам таки доложил,шо на ранее выложенном тобой видео с комментами таки спалился,и на этот раз видос чистый,что б кацапов не палить,меня саакашвили абсолютно не интересует,но и гебня тут шастать не будет,повторяю вопрос,где и когда родился Роман Осипович
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Гебня ты и твой саакашвили - Фильм Герократия уже смотрят украинцы.По подсчетам, за месяц его посмотрят 30 миллионов украинцев. Будь уверен - саакашвили лучше на глаза людям не показываться. Уже во Львове его пинают, скоро его рвать будут на куски.
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Я тебе уже сказал,он меня не интересует,ты на вопрос отвечай и еще, как там рошен ротенберги назад роДшильдам переписали?
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Тебя интересует все что плохо для Украины и ты этого не скрываешь. Я не ошибся относительно тебя в своих суждениях.
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Ты на вопрос ответишь,а потом поговорим,что нам хорошо и что вам кацапам плохо
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Ну вот гебня, ты снова в ловушке,как со Степаном Андреевичем Бандерой я тебя подловил,хреновый из тебя штирлиц ,валил бы ты отсюда
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Звідки ти знаєш, що це проект кремля? Сам його разом з пуйлоі стверджував?
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Украинцы смотрят фильм Герократия - саакашвили лучше бежать куда подальше и пусть тюльку с собой прихватит и коломойского.
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Ну завтра він з тобою порадиться та напевно так і зробить, а сьогодні йди поки проспися.
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Так мені байдуже, зробить він завтра щось чи ні, головне, що у тебе пердак від його імені підгорає.
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Ти це тільки зрозумів? Та будь-якись розсудливий громадянин (ка) України, це знає. Ось тільки порошенко та його посіпаки бубонять це як мантру, щоб їм не заважали брехати та красти.
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А тобі така справа? Я до тебе за допомогою звертався?
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Ну ты обвинил Порошенко в воровстве, Порошенко Президент Украины, я гражданин Украины и избиратель, голосовавший за него. Поясни, что у тебя украл человек, которого я выбирал?
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На суд приходь, коли кучеряву, брехливу свиню порошенко будуть ім'ям України судити, там почуєш мої свідчення.
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Я вижу, что ничего конкретного сказать ты не можешь, только лозунги и беспочвенные обвинения. Есть что добавить?
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Если роисясия - мирная страна - согласится на миротворческую миссию.. А так как она (роийсиясия) - фашист (а это знают все), роисисисия не согласится. Сначит, получит еще несколько ,,очен нужные" санкции. Смерть ихтамнетам!
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тільки ядерний удар по педерації зможе забезпичити світ від Третьої світової
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Для того чтобы миротворцы пришли в Украину нужно признать факт "гражданской войны" и "внутреннего конфликта". Т.е. признать недореспублики стороной конфликта: вот куды лезут в конфедерацию. Власть толком не объясняет народу свои действия. Не верится что орки возьмут все и испарятся, а вместо колорадских лент будут носить желто-синие. Скорей всего будет такая картина в ордло: висит флаг Украины а рядом флаг "лнр" или "днр"?? Шиза какая то..
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С чего вдруг называть войну с россосией, "гражданской"?
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"Когда-нибудь хорошие люди соберутся и убьют всех до единого плохих людей".


Раньше это было смешно бо тружно было себе представить, что даже в нацистской Германии все были подонками. Но смотришь на Роисю и понимаешь, что это не шутка.
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Никто голубые каски в ОРДЛО не введёт. Или только Рашка оденет голубые каски сепарам.
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особливий вид рашизму терроризму....
той самий Савка, лиш в інших санках
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Потому что иначе миротворцы ООН не входят в зону межгосударственного конфликта, только во внутренний, во всяком случае так говорят политологи, или можете порыться в уставе ООН, но рашка не будет признавать себя стороной конфликта и скорей всего вето наложит как член совбеза. И вообще нехрен было подписывать минские соглашения Кучме, там чётко прописан этот алгоритм: выборы, амнистия, особый статус ордло.
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Россия вряд ли согласится на миротворческую миссию ООН на всей оккупированной части Донбасса, - экс-посол США в Украине Пайфер.

Москали согласятся только на свой вариант - чтобы миротворцами выступали они. Тогда все ихтамнеты мгновенно станут "миротворцами", поменяв зеленые каски на голубые.
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Главная цель введении миротворцев - снятие санкций с России! Меркель уже озвучила! А почему 6 месяцев? А почему не на месяц или неделю вводят миротворцев?!!
И за это время успеет Россия провести все выборы и легализирует Лугандонию!
НЕОБХОДИМО ТОЛЬКО ПРИЗНАНИЕ ОККУПИРОВАННЫМИ РОССИЕЙ ЧАСТИ ДОНБАССА И КРЫМА, и главное - БЕЗ ВСЯКИХ ВОЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ!
Все остальное - это тайный договорняк по выгораживанию России!
И о Крыме уже молчат в ЕС!!! У Путина намечается джекпот!!??
Я не исключаю, что Захарченко и Плотницкий тоже выдадут всем российским наемникам голубые каски, вместо зеленых!
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Бред полный с этими миротворцами. Будет подобный идиотизм как и с ОБСЕ.
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Россия вряд ли согласится на миротворческую миссию ООН на всей оккупированной части Донбасса, - экс-посол США в Украине Пайфер
Так Россия не сторона "конфликта", господин Пайфер.
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Россия конечно сторона войны, но так как она не признанает это, то и спрашивать её нечего. Но в Совбезе ООН россия это решение заблокирует.
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КРЫМский бандеровец‏ @CrimeaUA1 5 ч.5 часов назад

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