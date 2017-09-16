Россия вряд ли согласится на миротворческую миссию ООН на всей оккупированной части Донбасса, - экс-посол США в Украине Пайфер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я скептически отношусь к предложению Путина, я надеюсь, что ошибаюсь и Россия на самом деле старается выбраться из ситуации, в которую завела себя на Донбассе. Но ситуация выглядит так, что предложение необходимо взять и изменить, сделать так, чтобы миротворцы были не только на линии прикосновения, но на всей территории Донбасса, и могли быть на границе, но я не думаю, что Россия согласится на это", - сказал он журналистам в куллуарах 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в пятницу.
По словам С.Пайфера, запланированная на следующую неделю встреча президента Украины Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа важна уже своим фактом проведения, а поскольку она будет проходить в рамках Генеральной ассамблеи ООН, то в ходе встречи стороны могут обсудить вопрос миротворческой миссии ООН на Донбассе.
Говоря о санкциях, посол подчеркнул важность сохранения фокуса международной общественности не только на Донбассе, но и в Крыму.
Бывший посол США в Украине (2003-2006 годы) Джон Хербст сказал, что в вопросе предоставления Украине летального оружия решение остается за Д.Трампом и не исключил, что оно может быть принято до конца 2017 года.
Напомним, 22 августа президент Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.
миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.
Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что
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Раньше это было смешно бо тружно было себе представить, что даже в нацистской Германии все были подонками. Но смотришь на Роисю и понимаешь, что это не шутка.
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рашизмутерроризму....
той самий Савка, лиш в інших санках
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Москали согласятся только на свой вариант - чтобы миротворцами выступали они. Тогда все ихтамнеты мгновенно станут "миротворцами", поменяв зеленые каски на голубые.
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И за это время успеет Россия провести все выборы и легализирует Лугандонию!
НЕОБХОДИМО ТОЛЬКО ПРИЗНАНИЕ ОККУПИРОВАННЫМИ РОССИЕЙ ЧАСТИ ДОНБАССА И КРЫМА, и главное - БЕЗ ВСЯКИХ ВОЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ!
Все остальное - это тайный договорняк по выгораживанию России!
И о Крыме уже молчат в ЕС!!! У Путина намечается джекпот!!??
Я не исключаю, что Захарченко и Плотницкий тоже выдадут всем российским наемникам голубые каски, вместо зеленых!
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Так Россия не сторона "конфликта", господин Пайфер.
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