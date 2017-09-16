Украина не торгует с оккупированными территориями Донбасса и Крымом, - Грымчак.

Об этом в эфире "112 Украина" заявил замминистра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак, передает Цензор.НЕТ.
Как утверждает Грымчак, Украина не поставляет воду и электроэнергию в Крым и на оккупированную часть Донбасса, точно также как и не получает ее с той стороны. Аналогичным образом ситуация обстоит и с продуктами питания, которые поставляются только из России.
"Остановка поставки электроэнергии состоялась еще весной. Все перетоки электроэнергии сегодня остановлены, все, что можно с нашей стороны спросить, мы спросили, - электроэнергию с той стороны не получаем и туда не поставляем. Это просто факт. По Крыму так же - электроэнергию и воду не поставляем.
В Донецкую область мы поставляем воду, но там есть "Вода Донбасса", канал, который идет в Мариуполь, но из неконтролируемой территории. Здесь есть нюансы. Поставка продуктов питания туда происходит не через линию разграничения, часть идет через Россию, когда продаем туда, а из России завозят", - заявил замминистра.
При этом он отметил, что Украина не торгует с неподконтрольными ей территориями. "Полгода уже ничего не происходит. У нас никогда не было и нет торговых отношений с неконтролируемой территорией", - заявил чиновник.
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Вообще-то имелась в виду официальная торговая деятельность, с накладными и прочей сопроводиловкой. То что просто необходимо для нормальной работы крупных предприятий и прочего большого бизнеса. А банальный контрабас был был и будет в каком-то количестве всегда и везде. Вот какая ни будь Италия завалена контрабасом, так это замечу благополучная европейская страна без войны, могут себе позволить сфокусироваться на контрабанде и нелегалах, а гляди ж ты дыра.
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А вот прямая речь иного чинуши:
"Долг ОРДЛО перед Украиной только по электроэнергии - 2,5 млрд грн" - Георгий Тука...
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"товарисч" грымчак,а какого хера до сих пор поддерживаются связи с оккупантом и агрессором???!!!
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Дык, ясное дело. Как сказал кто-то из оффшорно-соевых: "Между Украиной и ОРДЛО торговли никакой нет, проводится только обмен товарами..."
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