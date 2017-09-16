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 Политика Украины, Экономика
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 Украина не торгует с оккупированными территориями Донбасса и Крымом, - Грымчак

грымчак

Украина не поставляет электроэнергию и продовольственные товары на оккупированные территории и не имеет Крымом и ОРДЛО никаких торговых отношений.

Об этом в эфире "112 Украина" заявил замминистра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак, передает Цензор.НЕТ.

Как утверждает Грымчак, Украина не поставляет воду и электроэнергию в Крым и на оккупированную часть Донбасса, точно также как и не получает ее с той стороны. Аналогичным образом ситуация обстоит и с продуктами питания, которые поставляются только из России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2018 году Россия уйдет с Донбасса, - замглавы МинВОТ Грымчак

"Остановка поставки электроэнергии состоялась еще весной. Все перетоки электроэнергии сегодня остановлены, все, что можно с нашей стороны спросить, мы спросили, - электроэнергию с той стороны не получаем и туда не поставляем. Это просто факт. По Крыму так же - электроэнергию и воду не поставляем.

В Донецкую область мы поставляем воду, но там есть "Вода Донбасса", канал, который идет в Мариуполь, но из неконтролируемой территории. Здесь есть нюансы. Поставка продуктов питания туда происходит не через линию разграничения, часть идет через Россию, когда продаем туда, а из России завозят", - заявил замминистра.

Также читайте: В законе о реинтеграции Донбасса АТО заменят термином "операция по обороне Украины", - Грымчак

При этом он отметил, что Украина не торгует с неподконтрольными ей территориями. "Полгода уже ничего не происходит. У нас никогда не было и нет торговых отношений с неконтролируемой территорией", - заявил чиновник.
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У нас никогда не было и нет торговых отношений с неконтролируемой территорией.

Врёт и не краснеет
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Ну так где то он прав, электроенергию туда поставляют провода, товары-фуры и т.д. Это искусство вранья которым искусно пользуется нынешняя власть.
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По морде грымчака можно с уверенностью сказать - "не торгует"
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Не потрапив в пул торговців, тільки звідки в криму цукерки рошен, якщо за словами посіпак вальцмана липецька фабрика не працює? Напевно злі контрабондісти постачають.
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А звідки в Україні цукерки рошен, якщо липецька фабрика не працює?
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Ошибки нету просто грымчаку тоже надо такое же клеймо и на долго.
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а что от того изменится ? если и ему такое клеймо поставят ? ...совесть всё равно не проснётся...только столбы их "излечат"
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Клеймить надо что бы не было ошибки кого на торшерах развешивать.Да и лампочка должна пройти проверку.
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там ошибки нету по умолчанию, кого не возьми - 100 % попадание ...
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Это, наверное, фото дебилоида Барны после того, как он "не заметил трамвай" на просп. Победы и впилялся в него на полной скорости своей машины.
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... а между тем в Краматорске во всю продаются сигареты по 15.50 , сделанные в ДНР... порошонковские лгуны как всегда обманывают общество.
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Отето зрада, аж сльози ідуть... сигаретки по 15.50 в самом Краматорске, как с этим жить.
Вообще-то имелась в виду официальная торговая деятельность, с накладными и прочей сопроводиловкой. То что просто необходимо для нормальной работы крупных предприятий и прочего большого бизнеса. А банальный контрабас был был и будет в каком-то количестве всегда и везде. Вот какая ни будь Италия завалена контрабасом, так это замечу благополучная европейская страна без войны, могут себе позволить сфокусироваться на контрабанде и нелегалах, а гляди ж ты дыра.
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идиот соевый, ты хоть пАнимаешь ,что суть торговли не в накладных , а в ДЕНЬГАХ-ТОВАРАХ ? придурь шоколадная, запомни в Италии нет войны, а у нас есть ! и есть реальная торговля с оккупантами,а от того как эти торговые взаимоотношения называют порошенковские барыги , сути не меняет....
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Так кто же тебе циля мешает переехать в Краматорск и курить сигареты по 15.50? Хай щастить тобі в дорозі циля бадминтон.
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лучче сразу к родным в дыру, там еще дешевше...
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Пэтя, Сэня... и Додон ваше будущее... шоколадная мразота продающая Украину !
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мне какая-то зрада к штиблету пристала, или показалось?
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так я не курю, а дыра сама едит к вам , порошенковские Барыги , торгующие Украиной !
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Таня, к сожалению, это не сеанс аутотренинга. Это очередное доказательство, что власть имущие абсолютно плевали на всех простых украинцев. Жизни убитых и раненых за независимость Украины для них ничто, бизнес - все. А ложь - это инструмент для достижения их личных бизнес-интересов.
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Согласна. Свободную экономическую зону с Крымом так никто и не отменил до сих пор!!!
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Та не харкають вони, навіщо їм на вас ще слину витрачати?
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Прiвit R насточщii украiнецъ, я протiв барiг. Пiдлога краiнi пiддiржiваiт Насiння Семенченко. Бажаiт свiту Домбасу! Слава саакашвiлii.
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тема жир. надеюсь всех зрадоботов к себе соберет. любят они как мухи слетаться.... хоть в других темах продохнуть можно будет
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...караул ! вокруг "агенты Кремля" ...да не мешайте ж красть кондитерскому цеху !!!
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правильно. Украина дает или же давала все бесплатно. свет, воду, пенсии
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убил, особенно по поводу отсутствия присутствия торговли электроэнергией с дырой.
А вот прямая речь иного чинуши:
"Долг ОРДЛО перед Украиной только по электроэнергии - 2,5 млрд грн" - Георгий Тука...
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Поставка продуктов питания туда происходит не через линию разграничения, часть идет через Россию, когда продаем туда (с)

"товарисч" грымчак,а какого хера до сих пор поддерживаются связи с оккупантом и агрессором???!!!





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Бегали по парламенту вместе с парубием сдымовыми шашками опозиционеры херовы и дорвались до власти показав себя козлами и подонками хуже чем папиредники .Что бы вы сдохли мрази.
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Украина не торгует с оккупированными территориями Донбасса и Крымом, - Грымчак.

Дык, ясное дело. Как сказал кто-то из оффшорно-соевых: "Между Украиной и ОРДЛО торговли никакой нет, проводится только обмен товарами..."
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У вас там полная независимость друг от друга.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина не торгует с оккупированными территориями Донбасса и Крымом, - Грымчак
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