 Ответственность за взрыв в лондонском метро взяло на себя Исламское государство

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
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Взрыв произошел утром 15 сентября. По последней информации, в результате теракта пострадали 29 человек.
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