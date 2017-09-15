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 Ответственность за взрыв в лондонском метро взяло на себя Исламское государство

игил

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв на станции "Парсонс-Грин" в метро Лондона

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

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Взрыв произошел утром 15 сентября. По последней информации, в результате теракта пострадали 29 человек.

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Говорим ИГИЛ- подразумеваем МАцквабад, говорим Мацквабад - подразумеваем ИГИЛ.
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европа позевала и перевернулась на другой бок?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОтветственность за взрыв в лондонском метро взяло на себя Исламское государство
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