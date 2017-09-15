EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Политика Украины
  167  7
Все про:расследование (2329) суд (21554) Антитеррористическая операция (17448) Плотницкий (227)

 Дело против главарей "ЛНР", обвиняемых в гибели Ил-76 в луганском аэропорту, вернули для определения подсудности, - адвокат

ил-76

В Днепре дело против главарей группировки "ЛНР" - Игоря Плотницкого, Александра Гуреева и Андрея Патрушева - за сбитый военный самолет Ил-76 с украинскими военными на борту передали в апелляционный суд для определения подсудности.

Об этом 15 сентября сообщил адвокат семей погибших военнослужащих Виталий Погосян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По его словам, в четверг представители потерпевших обратились в суд с заявлением о выдаче копии постановления и возможности ознакомиться с материалами производства и получили согласие от секретаря, а уже на утро пятницы представителю было предложено обратиться с новым заявлением, уже на имя председателя суда. Но позже выяснилось, что дело уже отправили в апелляционный суд для определения подсудности.

По информации Погосяна, "вместо того, чтобы предоставить документы для ознакомления в предусмотренный законом срок", суд первой инстанции отправил дело в апелляционный суд. Адвокат сообщил, что защита пострадавших сможет ознакомиться с делом теперь уже в апелляционном суде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд над главарями "ЛНР" по делу о гибели Ил-76 в луганском аэропорту не состоялся из-за повторного самоотвода судей

Ранее, 12 сентября в Бабушкинском районном суде Днепра не состоялось судебное разбирательство "дела Плотницкого" из-за уже второго самоотвода коллегии судей.

20 июля 2017 года из-за самоотвода судей заседание также не состоялось. Судья Элеонора Женеску мотивировала свое решение тем, что имеет на оккупированной территории Донбасса имущество, а судья Андрей Леонов, - что при автоматическом распределении этого дела учитывался один из бывших судей Бабушкинского суда, полномочия которого закончились более года назад.

Прокуратура Днепропетровской области квалифицировала действия главарей "ЛНР" как террористический акт (часть 3 статьи 258 Уголовного кодекса Украины).

Читайте: Из-за самоотвода судей не состоялось судебное заседание по обвинению Плотницкого в гибели Ил-76 в аэропорту Луганска

Напоминаем, 14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был сбит самолет Ил-76, который загорелся и упал. На его борту находились 40 украинских военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все они погибли.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
это ж вам не администратика за нарушение режима пересечения границы..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это всё равно ,как если бы жена Ива́на Ива́новича Ко́пеца подала в суда на Гальдера,Геринга и Гудериана.
 показать весь комментарий
Ответить
 
не по теме, но напишу в новой теме, чтоб прочитали.
минут 5 назад при попытке зайти на цензор у меня на экране высветилось типа "доступ на сайт запрещен" и ссылка на минюст рф. уточняю я сижу дома в Минске.
пока вспоминала, как обходить запреты (я совсем не компьторщик) запрет отпал.
БЫЛО НЕСКОЛЬКО МИНУТ ПРОБНОЙ ОКУПАЦИИ
 показать весь комментарий
Ответить
 
растерялась и не сделала скрин. поверьте на слово.
очень неприятные осущения.
 показать весь комментарий
Ответить
 
как бы это не было пробным запуском только
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДело против главарей "ЛНР", обвиняемых в гибели Ил-76 в луганском аэропорту, вернули для определения подсудности, - адвокат
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти