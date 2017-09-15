 Дело против главарей "ЛНР", обвиняемых в гибели Ил-76 в луганском аэропорту, вернули для определения подсудности, - адвокат

Об этом 15 сентября сообщил адвокат семей погибших военнослужащих Виталий Погосян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
По его словам, в четверг представители потерпевших обратились в суд с заявлением о выдаче копии постановления и возможности ознакомиться с материалами производства и получили согласие от секретаря, а уже на утро пятницы представителю было предложено обратиться с новым заявлением, уже на имя председателя суда. Но позже выяснилось, что дело уже отправили в апелляционный суд для определения подсудности.
По информации Погосяна, "вместо того, чтобы предоставить документы для ознакомления в предусмотренный законом срок", суд первой инстанции отправил дело в апелляционный суд. Адвокат сообщил, что защита пострадавших сможет ознакомиться с делом теперь уже в апелляционном суде.
Ранее, 12 сентября в Бабушкинском районном суде Днепра не состоялось судебное разбирательство "дела Плотницкого" из-за уже второго самоотвода коллегии судей.
20 июля 2017 года из-за самоотвода судей заседание также не состоялось. Судья Элеонора Женеску мотивировала свое решение тем, что имеет на оккупированной территории Донбасса имущество, а судья Андрей Леонов, - что при автоматическом распределении этого дела учитывался один из бывших судей Бабушкинского суда, полномочия которого закончились более года назад.
Прокуратура Днепропетровской области квалифицировала действия главарей "ЛНР" как террористический акт (часть 3 статьи 258 Уголовного кодекса Украины).
Напоминаем, 14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был сбит самолет Ил-76, который загорелся и упал. На его борту находились 40 украинских военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все они погибли.
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минут 5 назад при попытке зайти на цензор у меня на экране высветилось типа "доступ на сайт запрещен" и ссылка на минюст рф. уточняю я сижу дома в Минске.
пока вспоминала, как обходить запреты (я совсем не компьторщик) запрет отпал.
БЫЛО НЕСКОЛЬКО МИНУТ ПРОБНОЙ ОКУПАЦИИ
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очень неприятные осущения.
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