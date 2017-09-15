 Суд отклонил ходатайство об изменении меры пресечения обвиняемому с госизмене Безъязыкову

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".
15 сентября Шевченковский райсуд столицы отклонил ходатайство адвокатов, просивших для подзащитного залог или домашний арест. Кроме этого, судьи не удовлетворили еще несколько ходатайств адвокатов.
В частности, защитники настаивали на отводе прокурора, утверждая, что тот был причастен к похищению из больницы и насильственного удерживания Безъязыков в ночь с 13 на 14 декабря прошлого года. Именно тогда Шевченковский суд избирал меру пресечения задержанному СБУ Безъязыков. Однако из-за плохого самочувствия подсудимого "скорой помощи" доставили в больницу, а затем отпустили.
Напомним, Безъязыков задержали в декабре 2016 года. Его обвиняют сотрудничество со спецслужбами России. Он - кадровый офицер Вооруженных сил Украины, руководитель разведки бывшего 8-го армейского корпуса ВСУ, расформированного в марте 2015 года. Три года назад, 16 августа, его взяли в плен террористы "ДНР". Через два года в ходе спецоперации СБУ его освободили. Сам военный сотрудничество с боевиками и российскими спецслужбами отрицает.
550 4
Безъязыкову зачитали обвинительный акт: он не признает вину и называет обвинение непонятным. ФОТОрепортаж(14)
Суд по делу подозреваемого в госизмене полковника Безъязыкова перенесли на 1 сентября(24)
Суд оставил под стражей до 8 октября подозреваемого в государственной измене полковника Безъязыкова(10)
Подозреваемый в шпионаже полковник Безъязыков отказался от сделки со следствием, - адвокат(22)
Примечательная история полковника Безъязыкова, бывшего в плену у российских оккупантов и коллаборантов почти два года(0)
Суд продлил арест подозреваемого в госизмене полковника Безъязыкова до 13 августа(4)
Рассмотрение дела полковника Безъязыкова, подозреваемого в государственной измене, перенесли на 8 февраля(6)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить