EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Происшествия
  550  4
Все про:арест (10396) суд (21554) шпионаж (693) Безъязыков (43)

 Суд отклонил ходатайство об изменении меры пресечения обвиняемому с госизмене Безъязыкову

безъязыков

Подозреваемый в государственной измене полковник ВСУ Иван Безъязыков еще два месяца будет содержаться под стражей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".

15 сентября Шевченковский райсуд столицы отклонил ходатайство адвокатов, просивших для подзащитного залог или домашний арест. Кроме этого, судьи не удовлетворили еще несколько ходатайств адвокатов.

В частности, защитники настаивали на отводе прокурора, утверждая, что тот был причастен к похищению из больницы и насильственного удерживания Безъязыков в ночь с 13 на 14 декабря прошлого года. Именно тогда Шевченковский суд избирал меру пресечения задержанному СБУ Безъязыков. Однако из-за плохого самочувствия подсудимого "скорой помощи" доставили в больницу, а затем отпустили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд оставил обвиняемого в госизмене полковника Безъязыкова в СИЗО и приступит к исследованию доказательств

Напомним, Безъязыков задержали в декабре 2016 года. Его обвиняют сотрудничество со спецслужбами России. Он - кадровый офицер Вооруженных сил Украины, руководитель разведки бывшего 8-го армейского корпуса ВСУ, расформированного в марте 2015 года. Три года назад, 16 августа, его взяли в плен террористы "ДНР". Через два года в ходе спецоперации СБУ его освободили. Сам военный сотрудничество с боевиками и российскими спецслужбами отрицает.

Смотрите также: Безъязыкову зачитали обвинительный акт: он не признает вину и называет обвинение непонятным. ФОТОрепортаж
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну и нечего тут комментировать. ИНФЫ- 0(ноль). И- не предвидится. А тому, что ранее публиковали, в СМИ- имею право не верить. Ни единому слову.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У нас тут президент откровенный предатель и вся его свора и тишина, а тут какой-то безъязыков!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да что пристали? То ли адвокат, то ли его жена сказали на первом заседании,что в форме дырявых он оказался из-за того,что его форма сгорела и ему дали поносить дыровскую, чтоб не голый ходил. А то, что свободно перемещался в комнату допросов и из комнаты допросов и мило беседовал с дыровцами, допрашивавшими остальных пленных - то чистая случайность.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд отклонил ходатайство об изменении меры пресечения обвиняемому с госизмене Безъязыкову
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти