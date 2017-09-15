 "Такие страны, как Россия, угрожают своим демократическим соседям", - Тиллерсон

С соответствующим заявлением он выступил в пятницу в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Когда такие страны, как Россия, угрожают своим демократическим соседям, атакуя самую основу наших демократий, вмешиваясь в наши свободные и честные выборы, мы стоим вместе с нашими демократическими партнерами", - заявил глава внешнеполитического ведомства США.
Выступая на девятой министерской встрече Совета содружества демократий, Тиллерсон призвал партнеров быть более бдительными.
"Мы сотрудничаем вместе, чтобы защитить наши демократии от вмешательства в будущем", - подчеркнул глава Госдепа.
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Даже с казалось бы маленькой Северной Кореей США (когда-то всемирный жандарм) не может справиться. О беcчинствах мордора я вообще промолчу.
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=0VIxBB_ll5I
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Только вот Черновцы- это почти 270 000 населения. На встречу с антиолигархичным Михо должно было пару-тройку дестков тысяч прйити.
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Комитет Госдумы по культуре обсудил ситуацию вокруг фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда" и осудил депутата Наталью Поклонскую, которая выступает против выхода картины в прокат. Члены комитета решили посмотреть фильм до премьеры на закрытом показе.
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Поклонская может обвязать себя тротиловыми шашками и зайти в Дупу)))Пардон Думу))))))))
И ПОКАРАТЬ осквернителей святого трахальщика и великомученика Матильды )))))))))
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https://xn--b1agmqfm7c1a0b.xn--90ais/7506x0358788b
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