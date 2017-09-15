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 За рубежом
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Все про:агрессия (1317) демократия (454) Россия (72283) Тиллерсон (157)

 "Такие страны, как Россия, угрожают своим демократическим соседям", - Тиллерсон

тиллерсон

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в угрозе соседним демократическим странам.

С соответствующим заявлением он выступил в пятницу в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Когда такие страны, как Россия, угрожают своим демократическим соседям, атакуя самую основу наших демократий, вмешиваясь в наши свободные и честные выборы, мы стоим вместе с нашими демократическими партнерами", - заявил глава внешнеполитического ведомства США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин о Тиллерсоне: "Судя по всему, он попал в плохую компанию и немножко в другую сторону отруливает"


Выступая на девятой министерской встрече Совета содружества демократий, Тиллерсон призвал партнеров быть более бдительными.

"Мы сотрудничаем вместе, чтобы защитить наши демократии от вмешательства в будущем", - подчеркнул глава Госдепа.

Читайте: Лавров и Тиллерсон могут встретиться на полях Генассамблеи ООН, - МИД РФ


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Молодець!!! Добре йому надавай... Нехай падлюка знає і оглядається...
"Такие страны, как Россия, угрожают своим демократическим соседям", - Тиллерсон - Цензор.НЕТ 7797
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"Сколько денег потратили на новые таблички!? - лучше бы беспризорникам хлеб дали! "
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Россия не просто угрожает соседям,она в Украине ведет прямую агрессию и все депутаты ЕС обязаны это знать, должны лично посетить Донбасс и посмотреть что там натворил их торговый партнер Путин. Немецкий Сименс до сих пор называет РФ своим торговым партнером и дорожит этим партнерством. Да и украинские олигархи наплевав на народ торгуют с РФ очень даже активно. Сатанинская торговля на крови никогда к хорошему не приводит. Пусть об этом подумают.
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Пока, к сожалению, демократические силы проигрывают в борьбе с мордором и режимами, воплощающими зло.
Даже с казалось бы маленькой Северной Кореей США (когда-то всемирный жандарм) не может справиться. О беcчинствах мордора я вообще промолчу.
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да, посмотрела на фото здесь и на русру, так он с кулаками и злой. Два мира и два взгляда.
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Перефраз. Такая страна как параша угрожает цивилизации и должна быть уничтожена
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А со странами терористами расговор один Полное уничтожение !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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русобыдлофашисты не имеют право на жизнь
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Катя Гандзюк , возила титушню на Майдан, пришла встретить Саакашвили ессно с титушней пыталась забросать его яйцами в Ужгороде , союзница пороховаты, получила писты

"Такие страны, как Россия, угрожают своим демократическим соседям", - Тиллерсон - Цензор.НЕТ 7113
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Бред. Что значит "Такие страны.." паРаша одна-единственная уникальная.
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Чернівці: порохоботи, перекрикуючи один одного верещать що вчора на антиолігархічне віче до Саакашвілі так ніхто і не вийшов

"Такие страны, как Россия, угрожают своим демократическим соседям", - Тиллерсон - Цензор.НЕТ 824
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И где кто такое кричал? Я даже сказал, что может тысяч 2 пришло, в отличие от той цифры, что была в стаье на Цензоре.

Только вот Черновцы- это почти 270 000 населения. На встречу с антиолигархичным Михо должно было пару-тройку дестков тысяч прйити.
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Вообще нефиг пуйла сравнивать с Гитлером, пуйла надо сравнивать со сталиным. Сталин для него и для рашки гораздо ближе и больше убил чем Гитлер, первым гулаг придумал трудовые лагеря, немцы у них перенимали опыт ещё до войны. Совместный парад был рейха и ссср в 1939.
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Угрожают?! В корне ошибочная оценка. Они не угрожают они воплощают свои угрозы. Они - действуют, пока вы тормозите, тупо взирая на происходящее.
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"Это клиника, лечить надо": депутаты Госдумы осудили Поклонскую
"Такие страны, как Россия, угрожают своим демократическим соседям", - Тиллерсон - Цензор.НЕТ 9030
Комитет Госдумы по культуре обсудил ситуацию вокруг фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда" и осудил депутата Наталью Поклонскую, которая выступает против выхода картины в прокат. Члены комитета решили посмотреть фильм до премьеры на закрытом показе.
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)))а теперь пускай боятся православного ИГИЛА)))))))
Поклонская может обвязать себя тротиловыми шашками и зайти в Дупу)))Пардон Думу))))))))
И ПОКАРАТЬ осквернителей святого трахальщика и великомученика Матильды )))))))))
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Да такие страны как россия вообще не евляются страной тут нужен другой термин
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Чё-то нихрена не угрожаем, даже раздражает такая ссыкливая позиция Путина
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Теракт у метро Лондона: кількість постраждалих зросла до 29 осіб пидор вова !!!
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не демократическим как Казахстан, тоже угражает зараза на теле человечество под названием рашка
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Такие страны, как Россия, угрожают своим демократическим соседям", - Тиллерсон
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