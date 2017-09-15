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Все про:Нацполиция (8729) Умань (186) хасиды (107)

 На время празднования иудейского нового года в Умань прибыл сводный отряд из 520 полицейских

евреи фото праздник умань хасиды

На празднование Рош-га-Шана в Умань ожидается прибытие около 40 000 иностранных гостей. С целью обеспечения надлежащей общественной безопасности в районе массового пребывания паломников в Умань прибыл сводный отряд полицейских.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.

В сообщении отмечается: " Ежегодно осенью в Умань прибывают паломники-хасиды на празднование Нового года по иудейскому календарю. В этом году по предварительным подсчетам ожидается прибытие от 35 до 40 тысяч паломников из разных стран мира.

Для обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения во время пребывания в городе паломников в Умань прибыл сводный отряд полицейских в количестве 520 сотрудников.

Правоохранители будут нести службу в две смены. В районе несения службы разработаны 43 маршрута, 16 стационарных постов и 10 контрольно-пропускных пунктов.

На время мероприятий в месте компактного пребывания паломников-хасидов движение будет перекрыто".

Также читайте: Около 1,5 тыс. полицейских будут обеспечивать порядок во время паломничества в Умань
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Та скорее наоборот,представте вы идете домой вечером с работы,а из за угла выскакивает именно такое лицо с такой мимикой,можно дар речи потерять .
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Молодцы Евреи -- умные и веселые -- уважаю как нацию . 40 лет водил Моисей евреев по пустыне не зря -- он ждал , когда умрет последний еврей , который был рожден в рабстве .Как мы уничтожим в себе раба СССР и России -- тогда мы будем настоящая нация Украинцев .
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Верю -- и Исус Бог наш был евреем и мать его Мария и отец его . А вы не верите ???
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А вы что,верите Библии???Кто там кого нарожал, а ну припомните.
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Во были люди в наше время, не то, что нынешнее племя. Богатыри!....
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А Библия имеет массу смыслов и для каждого она приходит по своему . Не в Мусафаилах дело -- а как вы лично понимаете текст . И Заветы меняются -- когда человек выживал -- был Завет старый-- око за око -- а в Новом Завете --всеобщая любовь . Видно мы еще больше к животным относимся и еще многие из нас живут по Старому Завету -- Новый к нам еще не пришел . Чтобы понять немного Новый завет прочитайте Нагорную проповедь Христа и живите по ней . И все у вас будет хорошо .
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А можно быть буддистом там или индуистом? Даосизм или конфуцианство можно исповедовать. Или только христианство?
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Можно -- разве вам Бог запрещает верить в него ? А Бог во многих ипостасях приходит к людям . Все зависит от вашего развития .
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А Кетцалькоатль тоже одна из? А то уж больно злая ипостась?
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Вы знаете если бы я был из народа Майя -- я бы вам рассказал -- о их Богах -- но я к сожалению или добру Украинец в десятках поколений . И киевский князь Владимир был крещен в Херсонесе -- и мои предки были крещены под Киевом .
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И? То есть Вы религию для себя не выбирали? Она Вам по наследству и месту рождения досталась?
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А разве это плохо -- я был крещен сразу после рождения -- хоть и отец имел партбилет в обложке ВКП( б) --- и сейчас она еще сохранилась -- отец из партии вышел добровольно в 1991 году -- когда просто понял как его дурили Вожди СССР более чем 60 лет подряд
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Я думаю, что это плохо - крещён сразу же после рождения. Человек должен сам прийти к своему Богу, даже если это разные ипостаси одного Бога.
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согласно библии- первые люди жахали своих сестер ))
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библия -еврейская книжка для гоев. для евреев -тора. а я вообще все святые книги отрицаю. они написаны чтоб толпой лохов манипулировать
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странно...а вот кацапы считают, что он был рюске.Где правда, брат?
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В принципе в этой ложной парадигме кацапы правы - это одна нация. Логика нонсенса однако
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Конечно нет,в 21 веке верить в киких то богов,вот вы верите в богов,а сами читали старий завет и новый,которые противоречат сами себе,начиная с самого начала?
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противоречит, не противоречит.. что-бы править пастухами сгодилось.
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Точно! Мы на верном пути! Ходим пока три года за двумя винницкими неукраинцами. Сколько там ещё осталось...
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Есть адекватные люди.Эти все веруны ненавидят евреев,но при этом верят в еврейского равина.
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Виктор Кондратюк 9346c35a - " умные и веселые" Ага , веселятся у нас сейчас по полной..., и до этого тоже - один Каганович , организатор голодомора в Украине чего стоит... - тоже веселился по полной...
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Вы знаете в семье не без урода -- вы знаете сколько уродов у нас сегодня -- а в России -- десятками миллионов счет пошел .И ничего живут -- Бог всех любит и уродов тоже -- Бог милостив .
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Можно ли простить врага? Бог простит! Наша задача организовать их встречу.
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Мафиози-гангстер, правда сказал, но что-то в этих словах есть.
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Там много таких выродков было,но евреи не любят об этом говорит.Ведь это был настоящий геноцид,по круче нацистского.

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На время празднования иудейского нового года в Умань прибыл сводный отряд из 520 полицейских - Цензор.НЕТ 3375Криптобуддист‏ @sranysovok 17 авг.
Израиль не признает Голодомор геноцидом украинского народа, потому что само упоминание Голодомора - это антисемитизм.



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Да,у них сразу так антисемитизм,хорошо пристроились.И еще когда родители варили своих умерших старших детей,чтобы прокормить младших,где тогда были боги?
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Алексей Коляновский - писали, что когда Энштейну (да, тому самому гениальному еврею) рассказали о всех этих ужасах, он ответил - "Не надо вмешиваться, там сейчас происходит интересный и важный эксперимент"
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ну перед смертью сделался маразматиком и ходил по мацкве да крутил воробьям дули
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Кашанович, конечно, гнида. Но там были его соплеменники похлеще - Якир и Петровский. Понятно шо шестиугольные
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А нас сразу два еврея водят. По этой логике на 80 лет заряжаться?
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А Климкинд? А Райнин? А извините Розенблат, не к ночи сказано. Не, маланцам с Моисеем еще фартонуло
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Ну да. Мы с этой бригадой в авангарде все повыздыхаем..
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Библия по этому поводу говорит -- Не судите и не судимы будете ..
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Хорошую религию придумали правители того времени.. воровали наверняка тоже немало, но "вся власть от Бога" и "Не судите и не судимы будете" + когда нибудь все воздастся.
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мне плевать что говорит какая-то еврейская книжка.
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Про раба придумав Франко, а насправді, 40 років ходили тому, що варто було Мойші відлучитися кудись, євреї відразу починали забувати про єдиного Бога: то тільця збудують, то до Ваала навертаються. Кожен раз Бог образившись хотів покинути євреїв, та Мойші вдавалося його ублагати того не робити, але Бог все ж казав, що відступники не побачать Землі Обітованної. І доки не помер останній відступник, євреї мали вештатися пустелею.
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Сегодня некий припорохатый замменистра Грымчак рассказывал шо Испанией правил ФранкО. Да да. Именно с ударением на последний слог. Вам, стецькам, есть куда деградировать
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Нет не при коммунизме Моисей Родился -- просто он был очень хорошим ЕВРЕЕМ и любил свою нацию и ему было не жалко себя ---свой народ -- он спасал по заповедям своего Бога .Нам бы таким быть в УКраине ---!!!
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Ну в соссии Зюганов говорил что Исус был комунистом.
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Уманчане за этот месяц заработают,как некоторые за год.Ну и срачь потом придётся убирать полгода.
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целый батальон полицаев будет сторожить чтобы джидаи по Умани мусорили, гадили и устраивали пожары и им не мешали.
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Ровно два года назад улетал из аэропорта Одессы. Такого кошмарного срача я не наблюдал там никогда. Отвечаю, за каждое своё слово! Спросил у тетки, которая безуспешно пыталась что-то вытереть с лавочек места для курения: а шо это было??? Ответ: хасиды, с Умани назад возвращаются... А я и не знал, что им разрешено бухать, до такой степени. А степень была- ой-ёй-ёй...
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вот где они не шифруются.. вот если бы нашим кучерявым запретили коротко стричься...
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фу яка мерзота ...........!......

чого вони ту йолку не заберуть додому?
і ту йолку що в мавзолеї живе....

але то показує що територія застолблена
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После смены власти все те жиды которые сумеют слинять из страны и тех кто там уже давно осел и имеют уголовное прошлое, обменять на то чмо что захоронено в Умане!!! Убьем двух зайцев: вернем преступников и прекратим ежегодный шабаш!!!
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С Ху...ла не пробовал начать и с себя . не пробовал начать ?
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После смены власти(с) Скорее меня и моих котов обменяют на что-то кошерное... Я-то ладно, пожил. Вот котов- жалко.
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Знайшов якось Мойша на вулиці гроші, перерахував, - не хватає.)))
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... когда то с городу парижу летел с пейсатыми я домой они на праздник .... либо они милейщие люди либо я много выпил)
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Вы знаете если бы я был из народа Майя -- я бы вам рассказал -- о их Богах -- но я к сожалению или добру Украинец в десятках поколений . И киевский князь Владимир был крещен в Херсонесе -- и мои предки были крещены под Киевом .
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ю2православіє твоє ніколи не було вірою українців...
силком та кровью твій лейбаВолодимир хрестив.. а хто не приймав ю2християнство-вбивали....
Наш Бог -ДажБог,Сварог,Перун ..............
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Хазария считается первой страной евреев, где они просто успешно захватили власть и создали там свое государство. Святослав разбил их, после чего они сочли что будут создавать государства иными способами. По сей день мы видим каким.
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якби не хазари то ви б зараз міцно мусульманили.
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Я дико извиняюсь!
А Рош-Хашана,у нас государственный праздник,или так себе?????!!!!!
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Ну если по-еврейски - таки, да, так себе государственный...
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5.09.17 22:08
На время празднования иудейского нового года в Умань прибыл сводный отряд из 520 полицейских которые должны финансироваться за счет гостей, а не за счет бюджета Украины.Они нам дорого обходятся после недореформы!
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Що не день то добридень. До всіх наших бід ще й нашестя цих....Місцеві щуроістоти влаштували цинічний ждівський шабаш на крові і біді українців і ще ці пруться сюди. Якого беня?
Нам треба ось ця комерція?
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а пачиму наш гарант не едет в Умань праздновать аль рошан и почтить цадика нахмана ета жи ево корни...
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Вот если бы толкинистам платили просто за то, что они считают себя эльфами...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа время празднования иудейского нового года в Умань прибыл сводный отряд из 520 полицейских
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