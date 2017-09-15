Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.
В сообщении отмечается: " Ежегодно осенью в Умань прибывают паломники-хасиды на празднование Нового года по иудейскому календарю. В этом году по предварительным подсчетам ожидается прибытие от 35 до 40 тысяч паломников из разных стран мира.
Для обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения во время пребывания в городе паломников в Умань прибыл сводный отряд полицейских в количестве 520 сотрудников.
Правоохранители будут нести службу в две смены. В районе несения службы разработаны 43 маршрута, 16 стационарных постов и 10 контрольно-пропускных пунктов.
На время мероприятий в месте компактного пребывания паломников-хасидов движение будет перекрыто".
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Израиль не признает Голодомор геноцидом украинского народа, потому что само упоминание Голодомора - это антисемитизм.
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чого вони ту йолку не заберуть додому?
і ту йолку що в мавзолеї живе....
але то показує що територія застолблена
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силком та кровью твій лейбаВолодимир хрестив.. а хто не приймав ю2християнство-вбивали....
Наш Бог -ДажБог,Сварог,Перун ..............
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А Рош-Хашана,у нас государственный праздник,или так себе?????!!!!!
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Таки да?
Или не морочьте мине голову.
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На время празднования иудейского нового года в Умань прибыл сводный отряд из 520 полицейских которые должны финансироваться за счет гостей, а не за счет бюджета Украины.Они нам дорого обходятся после недореформы!
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Нам треба ось ця комерція?
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