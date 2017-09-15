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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (13809) Трамп (1374)

 Трамп встретится с Порошенко в следующий четверг, 21 сентября - Белый дом

порошенко трамп

Президент США Дональд Трамп в четверг 21 сентября встретится с лидерами Турции, Афганистана и Украины.

Об этом в Белом доме заявил советник президента США по национальной безопасности Макмастер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Последние две страны в последние годы претерпели прямые и длительные атаки на их суверенитет", - отметил Макмастер.

В тот же день президент США встретится с лидерами Южной Кореи и Японии.

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Зачем все трут? Это такая свобода слова? Евро-ценности?)) Или совок в вышиванках?
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Зрадофилы по уровню придуркуватости перекрыли кацапов.....видать лишняя хромосома передается через вирус лысой кремлёвской абизяны,пузатого грузина и бабуську с калачём на олове
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В Киеве орудуют киллеры Путина: частная разведка США узнала о череде громких убийств в Украине

В Киеве работают сотрудники спецслужб России, которые могут устроить новые громкие преступления.
Об этом говорится в материале вице-президента департамента тактического анализа частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor Скотта Стюарт, пишет "Апостроф".
В разведке отметили, что российские спецслужбы имеют долгую историю причастности к убийствам и преследовали врагов власти по всему миру.
Уточняется, что на территории России неугодных обычно расстреливали, однако за пределами страны все делается более осторожно.При этом в Stratfor добавили, что в Украине россияне и их чеченские приспешники действовали в основном неприкрыто.
Так, в 2016 году в центре Киева в результате подрыва автомобиля погиб белорусский и украинский журналист, критик российской власти Павел Шеремет.
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Мировые цены на нефть марки Brent впервые с середины апреля 2017 года поднялись выше отметки $55 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 1,36% и составила $55,01 за баррель, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.
Для Украины это неочень хорошо! Санкции эти не очень эффективные ! Уже на московии отреагировали с радостью.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТрамп встретится с Порошенко в следующий четверг, 21 сентября - Белый дом
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