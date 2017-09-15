 Трамп встретится с Порошенко в следующий четверг, 21 сентября - Белый дом

Об этом в Белом доме заявил советник президента США по национальной безопасности Макмастер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Последние две страны в последние годы претерпели прямые и длительные атаки на их суверенитет", - отметил Макмастер.
В тот же день президент США встретится с лидерами Южной Кореи и Японии.
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В Киеве работают сотрудники спецслужб России, которые могут устроить новые громкие преступления.
Об этом говорится в материале вице-президента департамента тактического анализа частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor Скотта Стюарт, пишет "Апостроф".
В разведке отметили, что российские спецслужбы имеют долгую историю причастности к убийствам и преследовали врагов власти по всему миру.
Уточняется, что на территории России неугодных обычно расстреливали, однако за пределами страны все делается более осторожно.При этом в Stratfor добавили, что в Украине россияне и их чеченские приспешники действовали в основном неприкрыто.
Так, в 2016 году в центре Киева в результате подрыва автомобиля погиб белорусский и украинский журналист, критик российской власти Павел Шеремет.
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Для Украины это неочень хорошо! Санкции эти не очень эффективные ! Уже на московии отреагировали с радостью.
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